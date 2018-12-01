Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook достаточно интересную фотографию — на ней он запечатлён в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ. В подписи к фото Пашинян указал, что находится в кабине одного из лучших в мире истребителей, при этом отметив, что он уже в Ереване (накануне у него был визит в Нагорно-Карабахскую Республику). Сразу возник вопрос — откуда на авиабазе «Эребуни», где базируются истребители МиГ-29 (российская 3624-я авиабаза), взялся Су-30СМ? Принадлежит ли он российским Воздушно-космическим силами (ВКС) или был приобретён Арменией?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кабине истребителя Су-30СМ. Источник: личная страница Никола Пашиняна в социальной сети Facebook

Переговоры по приобретению Арменией Су-30СМ находятся в продвинутой стадии

Согласно информации источника в министерстве обороны Армении, который поделился с нами информацией на условиях анонимности, Ереван ведёт переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причём переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии. Подписание контакта, при удачном и гладком стечении обстоятельств, ожидается в течение ближайших 1−2 лет. Эта информация вполне соотносится со слухами об интересе к Су-30СМ, возникшими в 2016 году в армянских СМИ.

Что касается истребителя Су-30СМ, который осматривал Никол Пашинян, то он принадлежит ВКС России и, вероятно, прибыл в составе группы машин как для проведения тренировочных полётов, так и для демонстрации возможностей армянским военным и руководству.

Зачем Армении нужен Су-30СМ?

Истребитель Су-30СМ относится к машинам поколения 4++, то есть близких по своим возможностям к пятому поколению (F-22, F-35, Су-57 и др.). В отличие от базовых модификаций истребителей МиГ-29 и Су-27 (именно развитием его двухместной модификации и является Су-30СМ) истребитель способен эффективно решать как задачи по завоеванию господства в воздухе, так и наносить удары по наземным целям с помощью современного высокоточного вооружения. На сегодняшний день Су-30 является наиболее удачным и массовым российским экспортным истребителем — только Индия приобрела 272 Су-30МКИ, более 100 машин уже состоят на вооружении ВКС России. Естественно, такое крупносерийное производство обеспечивает как высокое качество (технология производства хорошо отработана), так и относительно низкую стоимость. Плюсом является и боевой опыт, приобретенный в Сирии и отразившийся во внесении некоторых корректив в конструкцию истребителя.

Irkut.com СУ-30СМ

Что касается Армении, то на сегодняшний день у неё нет истребительной авиации — из боевых самолётов в наличии имеются 15 штурмовиков Су-25. 18 истребителей МиГ-29 дислоцированы на российской авиабазе «Эребуни» под Ереваном, но и эти машины с каждым годом заметно устаревают. В этом свете было бы очень удобным и логичным заменить эти истребители на те же Су-30СМ — в случае приобретения этих же машин Арменией обеим сторонам будет заметно удобнее и выгоднее обеспечивать сервисное обслуживание техники, а также строить под них инфраструктуру.

Азербайджан же располагает большим количеством Су-25 (около 40 единиц) и эскадрильей истребителей МиГ-29. Нельзя сказать, что этих сил достаточно для подавления достаточно мощной армянской системы противовоздушной обороны (ПВО) (особенно учитывая неспособность МиГ-29 применять какое-либо высокоточное оружие по наземным целям). Однако появление в Азербайджане большого количества израильских разведывательных БПЛА и приобретение оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) делает систему ПВО менее устойчивой — часть позиций зенитных ракетных комплексов может быть выявлена и поражена.

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Что же касается авиации, то она обладает большими возможностями по выявлению и уничтожению воздушных целей, к тому же её наличие позволяет делать больший акцент на наступательные действия и на навязывание своей собственной «игры», а не реагирование исключительно на действия противника. Ударные возможности же Су-30СМ, включающие в себя применение противорадиолокационных ракет Х-58Э (летят на излучение радара противника на дистанциях до 200 км) и Х-59МК2 (применяется против любых стационарных целей с дальности до 285 км), позволяют эффективно бороться с ПВО Азербайджана, тем более, что в армянском арсенале есть и ОТРК «Искандер», которые также можно применять для этих задач.

В целом появление на вооружении армянских вооружённых сил истребителей Су-30СМ заметно повысит наступательные возможности Еревана и Степанакерта (столица Нагорно-Карабахской Республики), а также поставит под ещё большую угрозу стратегическую нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, да и другие ключевые инфраструктурные цели, что сыграет дополнительную роль в обеспечении сдерживания от полномасштабной войны.