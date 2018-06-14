1812 год вошел в историю не только за счет изгнания русскими войсками Наполеона из своего государства. На другом конце земли, в Новом Свете развернулась кампания, которую иногда называют «Тайной» или «Малоизвестной» войной. Уже спустя почти 30 лет после войны за независимость Соединенные Штаты Америки вновь схлестнулись с британцами и отстояли свой суверенитет на поле брани.

Перси Моран. Битва за Новый Орлеан. 1910

Великобритания на тот момент всё еще обладала самым могучим флотом в мире и по праву считалась царицей всех морей. Британцы рассчитывали ограничить торговые возможности США, в то время как новое государство пыталось расширить свою территорию, тесня индейские племена всё дальше на запад.

На заре XIX века Соединенное Королевство сплелось в затяжной и ожесточенной борьбе с наполеоновской Францией. Меж тем США не собирались упускать возможности улучшить свое благосостояние на чужой далекой войне за счет материальной поддержки конфликтующих сторон. Но обе стороны пытались заблокировать эти попытки, чтобы США не смогли снабжать врага. В 1807 году Британия провозгласила, что отныне страны, сохраняющие нейтралитет, обязаны запрашивать у Соединенного Королевства лицензию на торговлю с Францией и французскими колониями.

Мишель Фелис Корн. Битва «Конститьюшн» с «Герьером». 1812

Параллельно Королевский военно-морской флот Великобритании практиковал «насильственную реквизицию» американских моряков: их снимали с торговых судов и заставляли служить Британии. Это приводило американцев в ярость.

Томас Джефферсон, находясь на посту президента в самом начале столетия, ввел ограничение на торговлю с Великобританией и Францией. К тому моменту обе европейские державы не гнушались без конца останавливать «для досмотра» корабли, ходившие под американским флагом, а иногда даже захватывали их. Джефферсон не хотел вступать в войну, но, запретив США торговать с противоборствующими сторонами, решил таким образом наказать британцев и французов и приучить их уважать США.

Однако внутри Соединенных Штатов нашлись критики такого решения. Они полагали, что эмбарго, действовавшее с 1806 года, принесло стране больше вреда, чем пользы.

Как только Томас Джефферсон покинул президентский пост в 1809 году, от торговых ограничений отказались, Конгресс аннулировал эмбарго. Вместо этого к 1810 году был принят билль, который гласил, что если воюющие друг с другом Великобритания или Франция снимут свои ограничения в отношении США, то Конгресс в качестве ответной меры прекратит торговые отношения исключительно с другой стороной конфликта.

Джон Кристиан Шетки. Фрегаты «Шеннон» и «Чесапик» прибывают в Галифакс. 1830

В ноябре 1810-го Наполеон Бонапарт намекнул, что готов снять ограничения, и четвертый президент США Джеймс Мэдисон тут же заблокировал всю торговлю с Великобританией. Параллельно новоизбранные в том же году конгрессмены под предводительством Генри Клея и Джона Калуна принялись изо всех сил агитировать за объявление войны. Они заявляли, что больше не хотят терпеть британские нарушения морского права, а также их подстрекательство индейцев к более жесткому противодействию экспансии белых на запад североамериканского континента.

Осенью 1811 года губернатор Индианы Уильям Генри Гаррисон разбил индейцев в сражении при Типпекану. Поражение убедило многих индейцев северо-запада, включая поднявшего восстание вождя Текумсе, что им нужна помощь британцев, чтобы предотвратить переселение американцев и оттолкнуть их подальше от индейских земель. В это время Конгресс и Сенат США уже раскололись на сторонников и противников нового военного конфликта. Большинство конгрессменов с Запада и Юга выступали за открытую кампанию, в то время как федералисты, особенно из Новой Англии, которая очень зависела от торговли с Британией, обвиняли военных лоббистов в том, что те на самом деле пропагандируют войну ради продвижения своей экспансионистской повестки.

К концу года «ястребы» Конгресса (сторонников эскалации вооруженных конфликтов прозвали «War Hawks») все сильнее и сильнее давили на президента Мэдисона, и 18 июня 1812 года он сломался под их прессингом, объявив войну Великобритании.

Чтобы ударить по британцам, войска США почти немедленно атаковали Канаду, которая на тот момент оставалась британской колонией. Американские чиновники подошли к вопросу с излишним оптимизмом, особенно если учесть, что солдаты США к тому моменту были почти не готовы к наступлению. На той стороне их встретила хорошо организованная оборона под руководством сэра Айзека Брока, британского военачальника, отвечавшего за территорию, где находится современный Онтарио. В результате 16 августа 1812 года США потерпели унизительное поражение, когда Брок и вождь Текумсе объединили силы против американцев и погнали их через канадскую границу на территорию Соединенных Штатов. Американцы были настолько напуганы, что сдали Детройт без единого выстрела.

Генерал Брок возглавляет атаку

На западе положение американцев было не столь плачевным. В сентябре 1813 года флотоводец Оливер Хазард Перри одержал гениальную победу над англичанами в сражении на озере Эри, это позволило взять под контроль США весь северо-запад. Уильям Генри Гаррисон сумел впоследствии отвоевать Детройт, победив генерала Проктера в битве на Темзе. В том сражении погиб и вождь Текумсе. Американский флот также сумел одержать несколько побед над Королевским флотом в течение первых месяцев войны.

Но, как известно, к апрелю 1814 года армия Наполеона была разбита в Европе, и это позволило Британии сконцентрировать всё своей внимание на американском фронте. Туда послали дополнительные войска, которые, ворвавшись в страну через Чесапикский залив, захватили Вашингтон 24 августа 1814 года и сожгли все государственные здания в столице, включая Капитолий и Белый дом.

Интересно, что такие потрясения привели к рождению американского национального гимна. К 13 сентября 1814 года форт Мак-Генри в Балтиморе подвергся 25-часовым бомбардировкам со стороны британского флота, но устоял в осаде. Наутро солдаты Балтимора воздвигли гигантский американский флаг над укреплениями. Этот вид вдохновил 35-летнего адвоката и поэта-любителя Фрэнсиса Скотта Ки, находившегося в крепости во время обстрела, к созданию стихотворения «Звездно-полосатое знамя». Впоследствии, положенное на музыку американского композитора Джона Смита, оно стало официальным национальным гимном Соединенных Штатов Америки. После неудачи в Балтиморе британцы покинули Чесапикский залив.

Джон Дэвид Келли. Битва при Куинстон-Хайтс. 1896

К тому моменту в европейском Генте уже заговорили о мирном соглашении. Балтиморское фиаско подстегнуло британцев к прекращению военных действий. В ходе переговоров США отказались от своих претензий относительно реквизиции американских моряков, а Британия обещала оставить канадские границы без изменений и оставить попытки создания индейского государства к северо-западу от США. Как показали результаты переговоров, причиной военного конфликта в большей степени действительно оказалось желание американцев выгнать индейцев с их земель, лишив их британской поддержки, и захватить большую территорию, а вовсе не конфликтные торговые отношения.

Гентский мирный договор был подписан 24 декабря 1814 года. Но ратифицируют его лишь в следующем феврале, поэтому в январе 1815 года британцы, которые скапливали свои силы у Нового Орлеана и еще не знали о заключенном мире, атаковали город. Они потерпели поражение от защитников Луизианы во главе с Эндрю Джексоном. Сегодня памятник этому военачальнику и будущему главе государства украшает главную площадь Нового Орлеана. Вести о его победе подняли боевой дух американского народа, несмотря на то, что страна не достигла ни одной из целей, официально провозглашенных накануне войны.

Конфликт нанес Соединенным Штатам серьезный урон, страна пострадала от британских, канадских войск, а также от рук коренных народов, апогеем стал захват и сожжение Вашингтона. Однако американцы всё же сумели отбить британское вторжение в Нью-Йорке, Балтиморе и Новом Орлеане, что существенно подняло уверенность нации в собственных силах и выковало новый дух патриотизма.

Уильям Генри Пауэлл. Американский командудщий Оливер Хазард Перри побеждает англичан в битве на озере Эри. 1873

Ратификация Гентского мирного соглашения 17 февраля 1815 года положила конец этой войне, хотя большинство споров между державами так и остались неразрешенными. Тем не менее многие в США воспринимают войну 1812 года как «вторую войну за независимость», положившую начало эре национальной гордости и прекратившую внутренние склоки: англофобия в США зацвела еще более бурным цветом. Вторая англо-американская война привела к кончине Федералистской партии. Ее объявили «непатриотичной» за антивоенные настроения.

1812 год в США породил новое поколение великих американских военачальников, включая Эндрю Джексона, Джейкоба Брауна и Винфилда Скотта. Знамена той войны по сути привели к президентскому креслу не менее четырех человек: Джексона, Джона Куинси Адамса, Джеймса Монро и Уильяма Генри Гаррисона.

Несмотря на влияние, которое война оказала на жизнь США, еще больше его силу ощутили на себе индейцы. Гентский мир считается точкой невозврата, после которой у них уже не было шансов на какое-либо самоуправление на континенте.