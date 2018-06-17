«Мы пойдем до конца в северном Ираке»

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает NTV, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил о том, что с начала года более 500 террористов были нейтрализованы в ходе операций на севере Ирака, и что они «сделают всё необходимое для того, чтобы очистить регион до самого конца». Джаникли добавил, что патрулирование Манбиджа проводится совместно турецкими и американскими вооруженными силами. Джаникли напомнил также, что он встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. «Мы провели очень детальную, конструктивную встречу в положительном ключе, касающуюся территориальной карты Манбиджа», — заявил Джаникли, отметив, что во время переговоров с Мэттисом они затронули множество важных вопросов. — Во время первых встреч наши мнения относительно Демократических сил Сирии (СДС), в состав которых фактически входят элементы «Отрядов народной самообороны» (ОНС) и Рабочей партии Курдистана (РПК), расходились. На сегодняшний день мы провели множество переговоров. Для того, чтобы вывести эту организацию на чистую воду, мы поделились информацией о реальных размерах происходящего, а также способствовали тому, чтобы были предоставлены все документы и данные, касающиеся органических отношений между ОНС и РПК».

Беспокойство США по поводу С-400

Согласно BirGün, министр обороны Турции в разговоре с Мэттисом затронул тему российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и американских истребителей F-35. «Беспокойство и чувствительность (американцев — А.А.) в данном вопросе касается очень мощного радара, которым обладают С-400, — сказал Джаникли. — Они выразили свое волнение по поводу того, что в случае, если системы будут установлены в Турции, они смогут доставить неудобство истребителям F-35 и другим элементам НАТО, а также смогут с помощью радаров передавать ценные сведения, принадлежащие НАТО. По этой причине они заявили, что большая часть Сената США выступает против покупки систем С-400 у России. Мы в свою очередь отметили, что подобной опасности и риска нет и не будет, мы можем это гарантировать. То есть системы С-400, которые будут расположены в Турции, никоим образом не побеспокоят элементы НАТО, в том числе и самолеты F-35, и не будут представлять для них какую-либо угрозу. Мы четко заявили об этом и предоставили гарантии. Также мы попросили их донести эту информацию до Сената. С-400 будут установлены, их доставят в Турцию, и по этому вопросу не может быть никаких пререканий». Джаникли подчеркнул, что проект истребителей F-35 никак не связан с системами противовоздушной обороны С-400, и чтобы они передали это своим коллегам: «Проект F-35 — это коммерческое соглашение. Это проект, который мы разработали вместе со многими странами НАТО, в первую очередь с США. По сей день Турция вовремя выполняла все свои обязательства по этому проекту. Мы заплатили более чем 800 миллионов долларов. Всего планируется покупка 100 самолетов. Их стоимость для Турции превышает 11 миллиардов долларов. Так как мы независимо от каких-либо условий выполняем все наши обязательства, этот проект не должен откладываться или отменяться по каким-либо причинам. Мы сообщили нашу точку зрения второй стороне».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

В Кандиле и Синджаре начались операции

Согласно SonDakika.com, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на митинге в городе Нигде в преддверии выборов. Говоря о текущей операции в северном Ираке, он заявил: «Мы заставили и заставим террористов ответить за всю ту кровь, которую пролили наши погибшие герои, где бы они не находились. До сих пор только в одном Африне мы превысили отметку в 4500 человек. Я уже говорил, что в Северном Ираке будет Кандиль, Синджар, вспомните. И там мы начали свои операции. С помощью 20 самолетов мы уничтожили 14 важных точек. Они нанесли удар и вернулись, и это еще не конец, будет продолжение. Наша цель — высушить самое большое болото. Мы очистим Кандиль, избавим нашу страну, наш народ от этой угрозы, от источника терроризма. Как бы того не хотела оппозиция, мы уничтожим террористов в Кандиле, Аллах нам в помощь, так же, как мы это сделали в Африне, Джераблусе, Эль Бабе, Азезе. Хоть это и не нравится некоторым политическим ветвям, мы устраним террор в этой стране».

Фестиваль Турции в Москве

Как сообщает Haberrus, председатель Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык рассказал, как идет подготовка к фестивалю Турции, который пройдет в российской столице. В прошлом году аналогичный фестиваль посетило 153 тысячи человек. Айык отметил, что в этот раз мероприятие пройдет в Москве на Красной Пресне 10−12 августа, организаторы ожидают рекордное количество посетителей. По его словам, в течение трех дней фестиваля будут проводиться концерты, шоу, гастрономические и культурные презентации. Также он обратил внимание на то, что Турция со своей стороны придает большое значение фестивалю, который проводится в стране, являющейся одним из двух основных рынков для Турции.

TANAP открыт

Согласно Samanyolu Haber, Трансанатолийский газопровод (TANAP), который строился в течение трех лет совместно Турцией и Азербайджаном, был официально запущен с участием Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева. TANAP будет доставлять азербайджанский газ через Турцию в Европу. Трансанатолийский газопровод обеспечит около 12% потребности Турции в природном газе. С помощью TANAP природный газ, добываемый в газовом месторождении на платформе «Шах Дениз — 2» в Каспийском море, а также на других платформах к югу от Каспийского моря, будет поступать в первую очередь в Турцию, а затем в Европу.

President.az На церемонии открытия проекта TANAP в турецком Эскишехире. 12 июня 2018 года

Животноводство терпит крах

По сообщению газеты Dünya, животноводство в Турции переживает крайне плохие времена. Данные по экспорту и импорту в животноводстве, опубликованные в Ежегодном отчете по оценке сектора мясной и молочной продукции в Турции за 2017 год, вызывают обоснованную тревогу. Согласно докладу, экспорт поголовья мелкого и крупного рогатого скота равен нулю, в то время как импорт мелкого рогатого скота в 2017 году вырос на 4581%, а крупного скота — на 72%. Импорт мяса возрос на 397%, а импорт мелкого племенного скота побил все рекорды, увеличившись на 757%.

Поразительное снижение уровня поддержки Эрдогана

Согласно «Голосу Америки», после 2014 года для выборов в Турции крайне важное значение имеют политические предпочтения избирателей, проживающих за границей, в особенности в Германии, где насчитывается больше всего турецких граждан, принимающих участие в выборах. В Германии проживает 1,4 миллиона турецких избирателей, всего же за границей свои голоса в избирательные ящики опустит 3 миллиона граждан Турции, что может значительно повлиять на итоги предстоящих выборов президента и парламентариев. Турецко-Европейский фонд образования и научных исследований (TAVAK) в период с 1 по 5 июня провел телефонный опрос 1184 граждан в восьми городах, по результатам которого поддержка правящей Партии справедливости и развития (ПСР) составила 47,10%, а поддержка кандидата в президенты Эрдогана — 48,2%. В то время, как кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже набрал 28,7% голосов, количество тех, кто сказал «на выборах я отдам свой голос НРП», достигло 15,5%. Согласно опросу, «Хорошая партия» набирает 8,3% голосов, их кандидат Мерал Акшенер может получить 9,2%. Прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН) поддержали 17,9% избирателей, Селяхаттину Демирташу свой голос отдали 10,2% граждан. На парламентских выборах, состоявшихся 1 ноября 2015 года, среди избирателей, проживающих в Германии, ПСР свои голоса отдали 59,48%, ДПН — 16,2%, НРП — 14,76%, а ПНД — 7,28%.

Ответ на обвинения в подготовке переворота и покушения

Согласно Samanyolu Haber, адвокаты Фетхуллаха Гюлена ответили на заявления о том, что в преддверии выборов в Турции движение «Хизмет» готовит «некие планы, касающиеся переворотов и покушений». По словам адвокатов, «члены движения «Хизмет», как бы то ни было, не станут отвечать плохим на плохое и никогда не перейдут на незаконные и насильственные методы. Самое главное доказательство этому заключается в том, что в течение почти 5 лет не было произведено ни одного действия в ответ на более чем незаконные, выходящие за грани разума, этики и совести нападения и нарушения прав человека». По их словам, «в обстановке, когда было начато более 200 тысяч расследований, задержано более 50 тысяч человек, вносить деньги на счет в банке Asya, являться членом профсоюза, якобы связанного с движением, совершать пожертвования фонду Kimse Yok mu, отправлять детей в школы, связанные с движением «Хизмет» и другие действия, которые признаются «преступлением» на основе примеров, выходящих за конституционные рамки, обвинения в подготовке переворота и подготовке покушения являются чистейшей воды клеветой. То, что эти обвинения были сделаны главой партии после визита одного из лидеров мафии, также очень примечательно и подозрительно».

Diyar se Фетхуллах Гюлен

В США рассматривают санкции против ПСР

По сообщению TR724, глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сенатор-республиканец Роджер Уикер представил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США законопроект, в котором предлагается ввести санкции в отношении некоторых стран. Уикер выразил желание, чтобы эти государства были внесены в список «Особо контролируемых стран». Сенатор утверждает, что упомянутые страны не выполняют обязательства ОБСЕ в отношении религиозных и других основных свобод человека. Говорится о том, что необходимо «запретить въезд в США представителям турецких властей, которые ответственны за арест американского пастора Эндрю Брансона, а также ввести финансовые санкции». Законопроект поддержали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джон Бузман, Кори Гарднер и Джеймс Лэнкфорд.

Берлину советуют не продавать оружие Анкаре

Согласно DW Türkçe, в Экспертном отчете по мирной ситуации 2018 года, подготовленном совместно с ведущим институтом мира в Германии, говорится о том, что пока Турция по причине операции, которую она проводит на севере Сирии, будет продолжать нарушать нормы международного права, Германии временно не следует поставлять ей оружие. В отчете подчеркивается, что Саудовская Аравия использует немецкое оружие в Йемене, а Турция в Африне: «Если она хочет играть честную роль посредника в Германии, то ей стоит принять для себя долгосрочную политику мира и оставить краткосрочные интересы в стороне». В докладе также отмечается, что «критика Германии в отношении Турции по поводу нарушения прав человека прекратится в случае, если некоторые граждане будут досрочно освобождены».

Диплом Эрдогана и доступ к сайту

Новостной сайт Grihat, созданный независимыми журналистами, был закрыт из-за опубликованной на нём новости. Доступ к сайту в Турции запрещен. В октябре 2014 года портал уже закрывали на том основании, что он опубликовал информацию о «фурах разведывательной организации», которые перевозили оружие в Сирию. Сейчас новость, которая и стала причиной того, что на сайт поступила жалоба, гласит: «Эрдоган и Али Ибиш подделали диплом». Газета Akit обратилась в управление информационно-коммуникационных технологий с просьбой прикрыть портал на том основании, что там «публикуются материалы, направленные против Эрдогана». Управление информационно-коммуникационных технологий в течение всего нескольких часов выполнило этот запрос и заблокировало Grihat.

В Турции открыли самый длинный туннель

Как сообщает CNN Türk, в Турции был открыт самый длинный в стране и второй по протяженности в мире автомобильный тоннель «Овит» длиной 14,5 километров, который соединил город Икиздере провинции Ризе с городом Испир провинции Эрзурум. На открытии присутствовал Эрдоган. В архивах проект «Овит» упоминался в досье департамента развития Османской империи в 1880 году. Первым шагом стало начало прокладки дороги в 1930 году. В то время на работы по раскопке в регион прибывали группы из Ризе. Позже проект «Овит» многие годы не появлялся на повестке дня, до того, как Эрдоган во время пребывания на посту премьер-министра вновь не поднял этот вопрос, после чего 13 мая 2012 года заложили первый камень.

Twitter @ByegmRU Эрдоган на открытии туннеля

За неделю до выборов

Как сообщает газета BirGün, после того, как Высшая избирательная комиссия (YSK) официально объявила кандидатов на пост президента, исследовательские компании поделились данными своих опросов общественного мнения по отношению к президентским и всеобщим парламентским выборам, которые были перенесены с 3 ноября 2019 года на 24 июня 2018 года. До сих пор было проведено 27 опросов. Общее мнение таково: гражданин не говорит, отказываясь высказывать свое мнение или же колеблется. Двери закрываются перед лицом интервьюеров. Другим итогом является тот факт, что НРП, партия «Счастья», «Хорошая партия» и Демократическая партия составляют большинство голосов. Если поделить все опросы на две категории, то в первую войдут более независимые исследования (Metropoll): Эрдоган получит 45,9%, Индже — 20,1%, Демирташ — 11,4%, Акшенер — 11,2%, Темель Карамоллаоглу — 1,7%. Вторую категорию составляют компании, приближенные к правящей партии. По их мнению, Эрдоган может достичь 51,8% в первом туре. Шансы Индже составляют 29,1%, в то время как Демирташ, вынужденный проводить предвыборную кампанию из тюрьмы, набирает около 10,5% голосов. Акшенер может набрать 8%, а кандидат от партии «Счастья» Карамоллаоглу — 0,4%.

«Он хочет забрать наши голоса хитростью и насилием»

BirGün стало известно, что во время закрытой для прессы встречи Эрдогана с главами микрорайонов в Стамбуле 10 июня он заявил следующее: «ДПН не должна превысить барьер, если они будут за барьером, наши дела пойдут еще лучше». После того, как стало известно, что именно сказал президент, главный штаб Демократической партии народов сделал заявление по этому поводу: «Лидер ПСР явно поощряет нарушения. Он планирует насильно украсть наши голоса, схитрив для того, чтобы оставить ДПН за барьером. Потому что он знает, что в случае, если ДПН не будет в парламенте, у него появится более 400 депутатов». В штабе ДПН призвали голосовать за Демирташа.