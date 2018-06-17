Получив приглашение на конференцию «Государство и благотворители: вместе к общей цели», Д. Медведев призадумался: почему не все люди одинаково воспринимают эту тему?

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Только призадумался, как ему почудились голоса: «Как вам, государству, не стыдно. Благотворители деньги собирают, а вы там штаны просиживаете». Но тут же второй голос: «Зачем вообще нужны эти благотворительные организации, когда есть государство?»

С этого когнитивного диссонанса и начал Д. Медведев выступление на конференции.

Но когнитивную проблему решил просто — перекроил по ходу выступления тему конференции на свой лад, так, чтобы ни у кого не оставалось сомнения: государство отдельно, благотворители отдельно. Типа, мы, государство, вам, благотворители, конечно, поможем, но вы, будьте любезны, возьмите на себя ту работу, «в которой государство либо неэффективно, либо не способно быстро достичь результата».

Government.ru На конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели»

Кого имел в виду премьер под словом «государство» — себя лично или еще президента, губернаторов и глав муниципалитетов?

В чём и где государство неэффективно?

В чём оно эффективно, но не способно быстро достичь результата?

И почему, если оно не способно быстро достичь результата, то тем не менее эффективно?

Как обычно, нет ответа. Фигуры речи. Заразная это штука — медведевский когнитивный диссонанс. Уводит в зазеркалье. Прямо «петля Мёбиуса».

И ни слова о масштабе проблем, требующих солидарных усилий государственных структур, благотворительных организаций и филантропов. Ни одного примера того, что дает или может дать такое синергетическое соединение тем, кто действительно нуждается в помощи, или там, где этот синтез сумеет предотвратить разрастание бед и человеческих несчастий.

О том, как государство (региональная госвласть и муниципалитеты) понимают свою миссию в отношении благотворительности, ИА REGNUM уже писал (см. Ай спик фром май харт и др.).

Пример адекватного ответа и точно по теме конференции подал своим выступлением заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иерей А. Алешин. Возможно, потому, что к церковным благотворительным действиям с доверием относятся больше сограждан, чем к каким-либо иным структурам. Сегодня в России действуют более 4500 церковных благотворительных проектов, которые оказывают помощь различным категориям нуждающихся. Кроме того, каждый приход является НКО — везде есть социальные работники, везде, по факту, такая работа ведется.

Поэтому то, что сказал иерей, от жизни и по жизни верно. «Важно не просто дать человеку какие-то материальные блага: денежные средства или вещи, — важно помочь нуждающемуся человеку сохранить уверенность в том, что он не останется один на один со своей бедой».

Diaconia.ru Заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иерей Александр Алешин и вице-президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия Русь» Анна Алиева-Хрусталева на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели»

По сути, эту уверенность в своем государстве может сохранить только пример подвижничества, но не со стороны филантропов, а со стороны высших должностных лиц страны.

Наверняка участники конференции — представители некоммерческих благотворительных организаций — нуждались не в сказанных премьером общих патерналистских словах и разглагольствованиях, а в ориентирах и обязательствах, которые принимает на себя государство в отношении благотворителей и их проблем.

Или как минимум хотели бы понять, насколько в правительстве понимают, о чём речь. Потому что нет такой дилеммы: либо государство, либо благотворители. У каждого свое предназначение и миссия. Различие в том, что у государства — полномочия и обязанности и нет права быть неэффективным. У добросердечных благотворителей — нет никаких обязанностей, и не должно быть никаких барьеров на их пути.

В отличие от пустых стартовых слов Д. Медведева, статья «Проблемы российской благотворительности» начинается с поучительного примера из истории становления филантропии в мире.

В 1909 году Джон Рокфеллер, который до сих пор считается самым богатым бизнесменом в истории человечества и чье состояние на момент смерти было в полтора раза больше ВВП США, издал свои мемуары. Одна из глав этих мемуаров называлась «искусство давать» и была посвящена вопросам благотворительности.

В своих мемуарах Джон Рокфеллер провозгласил, что, говоря условно, если стоит выбор между тем, чтобы пожертвовать деньги на изменение системы и тем, чтобы дать деньги конкретным людям, всегда предпочтительнее менять систему. Например, финансирование медицинских исследований по борьбе с определенным заболеванием более выгодно, чем оплата лечения конкретных людей, которые на данный момент страдают этим заболеванием. Ведь если вы дадите деньги на лечение двадцати людям, то вы спасете только двадцать человек, но если вы профинансируете медицинское исследование, вы можете спасти жизни миллионов.

Рокфеллер вкладывал много денег в улучшение системы образования, в том числе в то, чтобы высшее образование стало более доступным для малоимущих граждан. Ведь если вы будете просто раздавать деньги бедным, то, вероятнее всего, эта помощь будет «недолгосрочной» — деньги у них скоро кончатся, а их дети, вероятнее всего, тоже будут жить за чертой бедности. Но если эти дети смогут получить образование, то ни им, ни их собственным семьям больше не придется просить милостыню.

Джон Дэвисон Рокфеллер. 1885

Но если бы наши благотворительные фонды не были бы так сосредоточены на адресной помощи и на работе с маленькими группами людей, а уделяли бы больше внимания и средств улучшению системы в целом, то многие проблемы в современном российском обществе были бы уже частично или полностью решены.

Согласитесь, совсем не мелкая тема для обсуждения председателя правительства с руководителями благотворительных российских фондов, нежели решение вопроса, кто и где важнее: государство или благотворительность.

Или был бы исключительно значимым ответ премьера на публичную полемику директора Центра паллиативной медицины Москвы и основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер с министром здравоохранения В. Скворцовой. Н. Федермессер на Петербургском экономическом форуме — 2018 во время панельной сессии «Увеличить продолжительность жизни к 2030 году. Как решить задачу?» заявила, что Минздрав сильно занижает статистические данные о нуждающихся в паллиативной помощи и обезболивании, чтобы быстрее отчитаться об успешном решении проблемы.

«В России надо говорить о качестве жизни, а не о ее продолжительности. Надо прекратить врать, статистика Минздрава лживая, — утверждает Федермессер. — При ложных входящих данных результат никогда не получится. Реально в стране в паллиативной помощи нуждаются порядка 1,3 млн человек, на уровне Минздрава мы озвучиваем цифру почему-то 576 тыс. человек. И, конечно, с такой цифрой мы быстрее покажем, что паллиативную помощь получают все. В обезболивании нуждаются в России, по мировым подсчетам, 800 тыс. человек, а мы озвучиваем на уровне Минздрава, что нуждаются 200 тыс. человек. Ну и, конечно, мы покажем, что все обезболены. Это не так! Я не знаю, как мы будем врать в 2030 году, что у нас выросла продолжительность жизни».

(сс)Parentingupstream В больнице

«Не Минздрав сам собирает эту статистику, а специальная государственная организация Росстат. Если вы готовы предложить что-то, что повысит эффективность статистического анализа, сделайте это. Если не можете, корригируйте свою речевую продукцию. Как невролог рекомендую вам», — ответила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Было бы правильно, если Д. Медведев на конференции сумел сбалансировать этот общественный когнитивный диссонанс, вызванный противопоставлением взглядов Н. Федермессер и В. Скворцовой. Пока же медиа распространяют мнения в поддержку основателя фонда «Вера», авторы которых высказываются еще круче. Руководитель фонда «Семьи СМА» О. Германенко считает, что очень трудно «корригировать свою речевую продукцию, когда вокруг треш и кошмар в сфере здравоохранения и социальной защиты». Организаторы благотворительной ярмарки «Душевный Bazar» присоединились к словам поддержки в адрес основателя фонда помощи хосписам «Вера»: «Быть честным — это чуть ли не самое сложное. Но только честность — в признании проблемы и ее масштаба, в способности или неспособности решить ее и рассказать о ней — может стать основой для конструктивного и здравого диалога и последующих действий».

Что же всё-таки пообещал благотворителям руководитель высшего исполнительного органа государственной власти и всей её вертикали?

Что поучит федеральную законодательную власть работать и лично даст поручение внимательнее отнеслись к тому, каким образом проходит законопроект с поправками закона о благотворительной деятельности. Но без перегибов с регулированием, потому что «когда мы пытаемся всё зарегулировать, обычно выходит криво».

Что периодичность аудита НКО будет зависеть от тех сумм, которыми оперируют НКО.

Что система поддержки отдельных людей должна трансформироваться в систему поддержки семьи.

Что возможно смягчение налогового законодательства в отношении передачи неиспользованных продуктов и каких-либо иных товаров на благотворительные цели. Потому что сейчас дешевле их утилизировать, нежели передать нуждающимся.

И это — всё, если говорить о чем-то, близком к конкретике. В отношении льгот, цифровизации социальной сферы и благотворительности, регистрации некоммерческих организаций в режиме онлайн, социальной рекламы и многого другого правительство будет продолжать работать через приправительственный Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, которым будет заниматься заместитель председателя правительства Т. Голикова. Так завершил свой спич Д.Медведев.

Главное же, на мой взгляд, о чём должен был говорить Д. Медведев и что должно делать правительство, так это обеспечить стабильность в экономическом развитии. Нестабильность экономики в любой момент может обернуться потерями и потребовать незапланированных расходов и вложений. Всегда нужно иметь резерв, чтобы покрыть убытки. Предпринимателю для благотворительности может просто недоставать оборотных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтеры

А с нашими согражданами у нас и так всё в порядке. И тратить госденьги на социальную рекламу или рекламу благотворительности — это еще один канал освоения бюджетных денег. Потому что, данным опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 83% россиян считают, что надо оказывать помощь незнакомым людям, которые в этом нуждаются. За последний год в роли волонтеров или добровольцев побывали 42% наших сограждан. 63% из них помогали людям действиями, 60% — деньгами и 58% — вещами. 67% россиян в частном порядке оказывали поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам или тяжелобольным.

Самый последний по времени известный факт — главный эндокринолог Минздрава академик Иван Дедов, ставший лауреатом Государственной премии, отдал денежную награду на благотворительность, в фонд помощи детям, а это — пять миллионов рублей.

Теперь слово за правительством.