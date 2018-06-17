Футбол — это игра, которой никто не чужд. Папы Римские не являются исключением. За день до открытия чемпионата мира по футболу на общей аудиенции папа Франциск призвал, чтобы мундиаль содействовал солидарности и миру между народами. После катехизического наставления на площади святого Петра понтифик, напомнив, что 14 июня в Москве в Российской Федерации состоится открытие чемпионата, подчеркнул: «Хочу сердечно приветствовать игроков и организаторов, а также всех, кто будет следить через СМИ за этим событием, которое превосходит все границы. Пусть это важное спортивное мероприятие станет поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, укрепляя солидарность и мир между народами».

Cruxnow.com Папа Франциск с президентом FIFA Джанни Инфантино

А за кого будет болеть папа? Думаем, не ошибемся, если скажем, что за свою родную Аргентину. Кстати, с национальной сборной во главе с Лионелем Месси понтифик должен был встретиться в Ватикане в начале июня. Команда в конце мая прибыла в Барселону на тренировку, планировалось, что их перед отъездом в Москву примет Франциск. Однако позже Ассоциация футбола Аргентины (AFA) изменила расписание. Как сообщил директор Зала печати Святого престола Грег Берк, «аудиенция папы со сборной Аргентины была отменена. Мы будем ждать их с радостью, когда они вернутся с чемпионата мира!». И в этом нет какого-либо подвоха со стороны футболистов, ведь им пришлось отменить и запланированный товарищеский матч с израильской сборной, который должен был пройти в Тель-Авиве.

(сс) mariamza Флаг Аргентины на футбольном поле

Безусловно, как глава самой большой христианской Церкви в мире, охватывающей практически все страны и континенты, папа Франциск высказывается по очень многим темам. Однако с футболом у него давняя любовь. Еще в бытность служения в Аргентине священником, потом епископом, Хорхе Мария Бергольо с детства болел за команду Club Atlético San Lorenzo de Almagro (или сокращенно «Сан-Лоренсо»), один из футбольных клубов, чья база находится в столичном Буэнос-Айресе. Как вспоминал понтифик, «когда мы были детьми, то иногда отправлялись на стадион с мамой». Интересно само происхождение этой команды — во всем «виноват» католический священник, заприметивший группу детей, гонявших мяч на улице.

История эта случилась в 1908 году. Отец Лоренцо Масса, увидев детскую игру, испытал опасение из-за того, что их могли сбить трамваи или автомобили. И тогда он пригласил ребят поиграть в футбол во дворе церкви, при условии, что они будут посещать воскресную мессу. Дети хотели вначале назвать свою новую команду как Los Forzozos de Almargo, но это название было отвергнуто. Другие выдвинули идею окрестить клуб в честь отца Лоренцо Масса, то есть назвать его San Lorenzo. Священник долго отказывался от такой чести, но потом решил принять инициативу подростков при условии, что имя команды станет символом также древнего христианского мученика Лаврентия Римского и одновременно битвы за Сан-Лоренсо, состоявшейся в феврале 1813 года во время войны аргентинцев с испанцами за независимость.

В 2014 году любимая команда понтифика завоевала впервые в своей истории престижнейший и главный южноамериканский турнир — Кубок Либертадорес, обыграв по сумме двух матчей парагвайский «Насьональ». На радостях футболисты пообещали даже назвать свой строящийся стадион именем папы Франциска, у которого давно уже есть карточка члена клуба. А в августе того же года они встретились с понтификом в Ватикане. Мистика или нет, но еще за год до того, как архиепископа Буэнос-Айреса избрали главой Католической церкви, «Сан-Лоренсо» был вынужден играть в серии плей-офф, чтобы его не изгнали из первого дивизиона. Но как только Бергольо стал папой Римским, клуб, как писали издания, «внезапно оказался лучшей командой в Южной Америке». Футболисты привезли в Ватикан кубок, который продемонстрировали Франциску, и подарили ему клубную футболку. Комментируя их победу, понтифик сказал: «Я очень рад этому, но нет, это не чудо». Может быть, и так, но кто знает, кто знает…

Sanlorenzo.com.ar Кубок Либертадорес

Сегодня можно смело сказать, что к чемпионату мира по футбола прикованы взгляды не только папы. Как рассказали нам русские сотрудники апостольской нунциатуры в России, убедительная победа отечественной сборной в матче с Саудовской Аравией вызвала у них самые приятные чувства. Правда, есть и те, кто ожесточил свое сердце. В интервью «Радио Мария» латинский епископ Харьковский и Запорожский Станислав Широкорадюк заявил: «Если наши люди едут в Россию, несмотря на все эти обстоятельства — мы сами себя этим унижаем! Это аморально! Наша сборная не попала на чемпионат мира? И слава Богу!». Как говорится, без комментариев. Хотя думаем, многие украинцы придерживаются иной точки зрения.

Так что футбол продолжается, вызывая самые разные эмоции. Но вот что интересно: а как Франциск будет следить за играми своей сборной? Ведь он как-то признался, что давно уже перестал смотреть телевизор. Впрочем, не станем исключать того, что если аргентинская команда выйдет в финал чемпионата мира, то папа сделает исключение и будет в прямом эфире болеть за своих.