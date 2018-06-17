То, что в Литве средства ЕС используются неэффективно — секрет Полишинеля. Об этом знают все и давно. Экономисты считают, что по-настоящему эффективно используется в лучшем случае 10% дотаций. 90% — лишь видимость работ, а оседают они в трёх-пяти литовских бизнес-семьях. Если считать, что треть годового двенадцатимиллиардного бюджета Литвы состоит из средств ЕС, то можно только представить, какая огромная сумма была вложена в страну с 2004 года, когда Литва вступила в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Все потратили

Но это всё оханья на кухнях, разговоры без доказательств. Можно, конечно, размахивать отдельными историями, как тот же коррупционный скандал вокруг литовского концерна MG Baltic, в котором засветилась даже президент, другие истории, но въедливый читатель справедливо скажет: это борьба бизнеса за европейские деньги, но работы-то проходят, а раздутость цены подрядов под большим вопросом.

Это всё так, в маленькой и компактной Литве, которую сами литовцы часто называют страной кумовьёв, спрятать «хвосты» несложно, были бы деньги. Вернее, не спрятать, а добиться консенсуса молчания. Как с той же тюрьмой ЦРУ — доказано, что некто неизвестный получил один миллион долларов США за разрешение открыть пыточный дом для подозреваемых в терроризме арабов. И если бы не проигранный международный трибунал, Литва бы никогда этого не признала.

(сс) klimkin Легкие деньги

Впрочем, крайне редко, почти под одеялом, государство само признаёт, что деньги — беспощадно разворовываются. Верхушку айсберга демонстрирует аудит литовского министерства транспорта и связи. Чиновники решили проверить, а как осваиваются средства в дорожной инфраструктуре страны — самым щедром направлении дотаций со стороны Брюсселя. Проверили и ужаснулись. Любопытно, что эти выводы, вполне официальные, даже не стали предметом скандала в Литве. Литовские кристально правдивые СМИ результаты аудита попросту проигнорировали, ограничившись сухой новостью, что он проведён, а нарушения обнаружены.

Итак. Министерство транспорта и связи, продолжая вместе с учреждением Kelių priežiūra аудит бывших региональных дорожных предприятий, раскрыло типичные повторяющиеся нарушения и случаи растрачивания средств. Схемы злоупотребления при ложном обсчете выполненных порядных работ, массовые командировки за границу, курсы обучения в теплых краях, нарушения конкурсных закупок, необоснованные добавки к зарплатам — такие факты выяснились при расследовании использования государственных средств в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском региональных дорожных предприятиях в период 2012—2017 годов.

«Дорожники в регионах привыкли наводить порядки как в своих вотчинах. Установленные нарушения похожи во всех трех исследованных предприятиях. Раскрыты типичные схемы злоупотребления, поэтому необходимо расследовать такие случаи в масштабе всей Литвы, оценить ущерб и предпринять правовые действия для возмещения понесенных убытков», — сказал министр транспорта и связи Рокас Масюлис.

Во время аудита были проверены 25 объектов, в которых Каунасское, Паневежское и Шяуляйское региональные дорожные предприятия проводили работы по асфальтированию для предприятий, фермеров и частных лиц. Во всех случаях был зафиксирован ошибочный учет подрядных работ, из-за которого предприятия понесли убытки. Аудит раскрыл две схемы злоупотребления: первая — когда в документах фиксировалась и подсчитывалась меньшая площадь асфальтового покрытия, чем фактически было заасфальтировано, вторая — когда работы по асфальтированию проводились без заключения договоров, после чего заказчики отказывались платить за услуги.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

Несоответствия между фактически выполненными и официально подсчитанными работами были установлены во всех проверенных 25 объектах. Некоторые несоответствия превышали 40%, например, в объектах Каунасского предприятия не подсчитано до 42% проложенного асфальтового покрытия, Паневежского — до 30%, Шяуляйского — до 10%. Кроме того, в Каунасском и Паневежском предприятиях зафиксировано по два случая, когда работы по асфальтированию выполнялись без договоров, и заказчики не заплатили за услуги.

Установленные нарушения показали, что предприятия не получали часть положенных им доходов, несли убытки, возможно, это было выгодно кому-то из ответственных лиц.

Отмечается, что еще 24 выбранных объекта было невозможно проверить на месте, потому что владельцы объектов не впустили аудиторов, не общались, не предоставляли информацию, либо не удалось найти владельцев. Нежелание помогать провести аудит позволяет предполагать, что в этих объектах также были бы обнаружены похожие тенденции нарушений.

Путевки за границу за счет государства любили все региональные дорожные предприятия, в которых проводился аудит. За границу ездили директора и их заместители, начальники отделов и нескольких служб, инженеры, механики, водители и менеджеры, главные бухгалтеры и организаторы конкурсных закупок — часто они отправлялись в командировки, которые не связаны с занимаемыми ими должностями.

Установлено, что в 2012—2017 годах только на поездки на проходившие за границей выставки и конференции Каунасское, Паневежское и Шяуляйское региональные предприятия вместе потратили почти 80 тыс. евро, примерно половину из них (39,2 тыс. евро) — Шяуляйское предприятие.

География командировок была одинаковой: разные страны Европы, Израиль, Турция, ОАЭ, на ту же самую выставку или конференцию могли ездить до 20 работников одного предприятия. Например, 12 работников Шяуляйского предприятий отправились на международную выставку в Мюнхене в 2013 году, еще 16 работников — на такую же выставку в 2016 году, 20 работников участвовали в конференции в Таллине в 2017 году. У аудиторов вызвала сомнения потребность в таких командировках, их продолжительность, число оправляемых работников и связь с занимаемыми ими должностями, поэтому немалая часть расходов на командировки трактуется как ущерб.

В командировке

Администрация всех трех предприятий ежегодно поднимала свою квалификацию в зарубежных странах. Работники администраций на курсы и стажировки отправлялись в разные страны Европы, чаще всего в Испанию, на Мальту и Кипр, также в Грузию, Израиль, Турцию. В такие поездки чаще всего отправлялись главные бухгалтеры и руководители отделов внутреннего аудита, также специалисты по персоналу и конкурсным закупкам. Каждые такие курсы стоили дорожным предприятиям тысячи евро. В 2012—2017 годах упомянутые три предприятия на обучение за границей всего потратили 64,4 тыс. евро, из них 24,8 тыс. евро — Паневежское предприятие.

Аудиторы установили, что довольно часто приобретенные за границей знания нельзя было применить в Литве, также работники отправлялись на курсы за границу, хотя похожие курсы проходили и в Литве, только они были в несколько раз дешевле. Делается вывод, что средства на обучение использовались неэффективно.

Помимо поездок за границу, работники региональных дорожных предприятий могли получать добавки к зарплате, премии, денежные подарки и пособия. По мнению аудиторов, средства предприятия для этой цели не всегда использовались законно, экономно и эффективно. Например, в Каунасском предприятии добавки к зарплатам работников выделялись как мотивация или поощрение за работу, которую они должны был выполнять согласно своим обязанностям. В 2016 году в этом предприятии зафиксирована массовая выплата одноразовых пособий, таким образом, возможно, была оформлена дополнительная плата за работу. Делались и денежные подарки. В Каунасском предприятии, хотя это не было официально предусмотрено, в 2012—2017 годах по случаю Дня бухгалтеров и аудиторов денежные подарки получили 14−16 работников, всего было выплачено 12,8 тыс. евро. Между тем дорожники по случаю своего профессионального праздника никакие подарки не получили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Установлены случаи нарушения конкурсных закупок — они похожи во всех трех проверенных предприятиях. Доминировали покупки, осуществленные путем необъявленного опроса, предприятия постоянно обращались к одним и тем же поставщикам, нарушая принципы прозрачности, равноправия, искусственно ограничивали конкуренцию. Подозрения по поводу прозрачности покупок у аудиторов вызывало и то, что определенные предприятия часто выигрывали на конкурсах малой стоимости, которые проводились по критериям самой низкой цены. Исследования рынка не документировались, поэтому неясно, должным ли образом был проанализирован рынок, обращались ли предприятия к тем поставщикам, которые могли предложить самую низкую цену и гарантировать экономное приобретение товаров и услуг. Кроме того, при осуществлении покупок не всегда выполнялись процедуры конкурных закупок, средства использовались нерационально.

Законные доходы предприятия не получали не только за выполненные работы по асфальтированию, но и за аренду своего имущества. Например, Каунасское предприятие в течение более 10 лет безвозмездно предоставляло услуги субаренды земли, в связи с чем не только официально не получало доходы, но еще за свой счет платило налог на аренду земли, приходящийся на субаренду. При оценке использования имущества у аудиторов также вызвала сомнения эффективность использования техники предприятий и потребность в этой технике, разные расценки на услуги транспорта и механизмов, неподробные акты списывания и ликвидации имущества и процесс ликвидации имущества.

Проверка Каунасского, Паневежского и Шяуляйского региональных дорожных предприятий — первый из предусмотренных в этом году 3 этапов аудита. На втором этапе будет проверяться деятельность Алитусского, Клайпедского и Вильнюсского предприятий, на третьем этапе — деятельность Мариямпольского, Тельшяйского и Таурагского предприятий.

До 1 ноября 2017 года, когда было учреждено предприятие Kelių priežiūra, за дорогами государственного значения присматривали 11 госпредприятий — 10 региональных дорожных предприятий и Automagistralė. После учреждения Kelių priežiūra бывшие предприятия стали отделениями нового учреждения.

И, стоит заметить, в этой проверке речь идёт исключительно о государственных компаниях, а деньги ЕС через различные как бы конкурсы в основном осваивают частные конторы.