На сегодняшнем (17 июня) воскресном богослужебном чтении звучат довольно известные, обильно используемые не только в духовных поучениях, но и в светской литературе и публицистике евангельские слова Христа о невозможности «службы двум господам»:

Генрих Гофман. Иисус и богатый молодой юноша. 1889

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мтф. 6: 22−33).

Употребленное тут слово «маммона» в сносках обычно разъясняется как «богатство». Однако это очень упрощенное и во многом оттого неверное понимание. Например, в притче о нерадивом, но находчивом домоуправителе (Лк. 16 гл), Христос тоже употребляет это слово: «Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Буквально — «маммона неправедная», и речь идет явно о деловых отношениях. «Богатство неправедное» здесь понимать неверно, поскольку тогдашний начальник домоуправления распоряжается не своим богатством. Он распоряжается им неправедно, именно об этом речь, но само богатство тут нейтрально, мы не знаем, как хозяин его заполучил.

А вот растрата явно идет вразрез всем деловым отношениям. То есть Христос тут нацеливает слушателей на иные отношения, на иную «маммону», а именно — неправедную по отношению ко всему сложившемуся законодательству. Там же, в 16 главе Евангелия от Луки, Христом делается вывод о том, что «никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Лк. 16:13). То есть речь идет не об упрощенно богатстве, а вообще тех деловых отношениях, которыми «славен» этот мир, и, не переломив в себе, которые невозможно считать в Царстве Отца верными.

Василий Суриков. Богач и Лазарь. 1873

Фарисеи, кстати, слыша такие слова, даже камнями не кидались, а сразу начинали смеяться (Лк. 16:14). Им это казалось настолько абсурдным и невозможным, что и обсуждать было нечего. Законы деловых человеческих отношений им виделись явно крепче законов «божественных», посягательство на которые вызывало в них неконтролируемые приступы ярости. Уж что-то, а «маммона праведная» абсолютно нерушима, стоит как вкопанная и переживет даже падение иерусалимского храма. И, кстати, они были совершенно правы, ничто ее пока не подкосило.

Однако же бескорыстные отношения стали со временем проникать в человеческое сознание, закрепляться в нем — пока не как норма — как нечто высшее и даже почти недоступное. Христос же говорит о том, что такие отношения естественны, а не сверхъестественны, они и есть норма. В пример приводятся птицы, которые вполне обходятся без «маммоны», и живут себе, растения произрастают, к солнцу тянутся. Кстати, эти пассажи о цветах, птицах привыкли отчего-то считать «умилительными». Вон, мол, Господь цветочки нюхал, совсем как мы, если отъедем от города километров за семьдесят. Любовался птичками, не чужд, мол, был всего такого, что принято считать «прекрасным».

Тем самым от понимания слов уходят далеко в сторону. «Одежды Соломоновы во всей красе» не «уступают» цветам по красоте, но приучили человека ко всему искусственному. Не об одежде тут речь, она лишь метафора, в основе сказанного — человеческие отношения, которые столь же вычурно искусственны, как искусственна непрактичная одежда, годная лишь для того, чтобы повыпендриваться своим высоким статусом. И где чем выше статус, тем неестественнее людские отношения. Невозможность одновременно служить «Богу и маммоне» — это не противопоставление нищеты и богатства, это противопоставление естественного неестественному, искусственному, вычурному. Нищета так же неестественна и есть результат чьей-то успешно проведенной «маммоны».

Так же неверно понимать «маммону» общими словами как «суету мирскую», противопоставляя ей некоторую абстрактную и невозможную в человеческой жизни физическую пассивность. Упрек в «суете мирской» весьма характерен для духовнической практики православной Церкви, этой штукой считается вообще всё, кроме поста и молитвы. При должной степени обскурантизма можно «суетой мирской» считать и приготовление завтрака ребенку. Из-за этого православным свойственно имитировать у себя отрешенность и пассивность, дабы выглядеть «не суетливыми», «не суетящимися». И, конечно, такое поведение столь же и даже порою более искусственно, неестественно, нежели чрезмерная озабоченность добычей пропитания и прочего.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

Но начало же обретения в себе навыков усвоения «маммоны неправедной» обнаруживается не во внешнем поведении. Сама «праведная» маммона должна начать пониматься как уродство. Лишь действие наперекор ей во всех ее качествах (ибо, к примеру, разбой как «борьба» с ней есть она же, вид сбоку) будет значить следование призыву Христа «искатьже прежде Царства Божия и правды Его». В основе же мамоны обман, насилие, принуждение, лицемерие, высокомерие. И глупость, благодаря которой она быстро укореняется. Но «светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?«

Ум — это не степень образования, как и глупость — это не необразованность. Ум — это чистый, незамутненный взгляд на природу вещей. Призыв очистить свой ум от шумов постороннего внушения — один из главных мотивов Благой Вести.