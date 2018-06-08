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В преддверии назначенного государственным секретарем США Майком Помпео на 25−26 июля в Вашингтоне первого в истории международного министерского совещания о продвижении религиозной свободы в мире американское посольство при Святом престоле резко активизировалось, обозначив в качестве приоритетного направления дугу Украина — Грузия.

В начале июня в здании посольства открылась фотовыставка «Жизнь за линией оккупации в Грузии». Открыла ее посол Каллиста Гингрич. В качестве почетных гостей присутствовали посол Грузии при Святом престоле Тамара Грдзелидзе, автор работ Тако Робакидзе, посол Европейского союза при Святом престоле Ян Томбинский, а также украинцы — посол Украины при Святом престоле Татьяна Ижевская и архимандрит Кирилл Говорун (Московский патриархат), профессор университета в Лос-Анджелесе. Гингрич произнесла речь, в которой отметила, что между Вашингтоном и Тбилиси установлены «особые узы дружбы», напомнила о десятилетии «Бухарестской декларации НАТО», заявившей о будущем членстве Грузия в НАТО и о том, как «десять лет назад Россия вторглась в Грузию».

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

По словам американского посла, США «осуждают намерение поддерживаемого Россией сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами Абхазии и Южной Осетии, эти территории являются и всегда будут Грузией». Сообщила, что «противодействие пагубному влиянию России требует единства Запада». И заодно поздравила Тбилиси со «100-летием вашей независимости», подразумевая провозглашенную в мае 1918 года Грузинскую демократическую республику (ГрДР) под протекторатом Германии. А то, что на церемонии открытия фотовыставки украинцы появились не случайно, стало понятно немногим позже, когда посольство США при Святом престоле провело пресс-конференцию о состоянии религиозной свободы на Украине, главным гостем которой стал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук.

Еще раз подчеркнув важность инициативы госсекретаря Помпео, Гингрич заявила, что «ни одна религиозная община не застрахована от репрессий» и «эта печальная реальность наиболее очевидна в оккупированных Россией регионах Крыма и Восточной Украины». Посол США сказала, что «сегодня Россия входит в число самых серьезных нарушителей религиозной свободы и прав человека». При этом «агрессия России на Украине не ограничивается религиозными преследованиями — например, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания давления на Украину. Трубопровод «Северный поток — 2» сделает восточный фланг НАТО более уязвимым для российского давления, снизит безопасность Украины как транзитной страны, сделает ее более восприимчивой к российской агрессии и сделает Европу более зависимой от российских монополий». Однако в данной ситуации «американская поддержка Украины остается абсолютной».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинский империализм

Такая активизация посольства США при Святом престоле дает основания говорить о том, что Вашингтон, возможно, планирует усилить религиозную политику в качестве отдельного внешнеполитического направления, не ограничиваясь лишь «констатациями фактов» в ежегодных докладах госдепартамента. Ставка при этом, видимо, делается на христианские государства — Украину, Грузию, скорее всего, в этот христианский клуб войдет и Армения. Что касается мусульманских государств, например, Азербайджана и Ирана, то отношение к ним будет более критичным, исходя из задач «большой политики». США сегодня уделяют пристальное внимание Закавказью в контексте иранского фактора. А значит, Тбилиси и Баку, наряду с Ереваном, могут расцениваться как определенные плацдармы, учитывая сложную многоэтническую и многоконфессиональную ситуацию в регионе. Не исключено, что косвенно это затронет и отношения Вашингтона с Турцией, а также нагорно-карабахское урегулирование и конфликт между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

Вместе с тем напрашивается вопрос, почему такая работа ведется на территории Святого престола. У Ватикана есть своя геополитика, но именно что своя. Святой престол вступает в тактические и стратегические альянсы, руководствуясь собственными интересами. На днях главная ватиканская газета L'Osservatore Romano опубликовала статью, посвященную столетию провозглашения ГрДР. В ней сообщалось, что «молодые грузинские элиты» увидели тогда в социал-демократии «лучший способ… принести мир в очаг многоэтнического соперничества». Правда, это плохо соотносится с оценкой британского исследователя Беховера, который в 1921 году констатировал, что «свободное и независимое социал-демократическое государство Грузия навсегда останется в моей памяти как классический пример империалистической «малой национальности», как в вопросе о внешних территориальных захватах, так и в бюрократической тирании внутри страны».

Впрочем, статья это только статья, а в самом Ватикане есть плюрализм мнений даже в церковных вопросах, не говоря уже об истории или политике. Загадка пока в том, будет ли Святой престол лишь нейтральным наблюдателем на американских дипломатических маневрах или его попробуют подключить к тем или иным операциям, проводимым Вашингтоном.