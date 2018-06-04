9 июня завершился двухдневный визит президента США в Канаду, где он принял участие во встрече глав государств, составляющих так называемую Большую семерку. Резкие действия «лидера свободного мира» так всколыхнули болото умильно-бессмысленной говорильни, что пресса и мировые лидеры ещё долго не успокоятся. Но обо всем по порядку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт. Трамп

内閣官房内閣広報室 Участники саммита. По одному из каждой страны и два представителя Евросоюза

Когда-то «семерка» (бывшая «восьмерка») состояла из наиболее экономически мощных держав и как бы поэтому имела некоторые права на определение путей развития глобальных процессов. Теперь же, когда Россия исключена из G7, на втором месте в мире по объёму ВВП прочно обосновался Китай, а в спину европейским державам дышат Индия и Бразилия, G7 превратилась в площадку, предназначенную для выработки консолидированной позиции только Запада. Вот только эта самая позиция Запада в последние годы меняется крайне редко, а значит и переговоры на саммитах из судьбоносных превратились в номинальные, особенно после исключения России, позиция которой хоть в чем-то отличалась от общепринятой.

Ситуация резко изменилась в 2017 году, когда на саммит впервые приехал не разделяющий концепцию консолидированного Запада Дональд Трамп, а лидерство Германии в европейской части «семерки» попробовал оспорить амбициозный президент Франции Эммануэль Макрон.

Ministère de l'Economie et des Finances français Эммануэль Макрон

Главной интригой саммита этого года стал конфликт, развернувшийся вокруг решения Трампа ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия из-за рубежа, даже из «союзных» Германии и Канады. Эти меры, направленные в первую очередь против агрессивного китайского экспорта, журналисты уже окрестили «торговой войной», а европейские лидеры заявили протест в таких острых формулировках, будто защита внутренних рынков — персональное изобретение Дональда Трампа. Позиция американского лидера по этому поводу не менялась уже давно: Европа, Китай и другие «партнеры» много лет пользовались слабостью американского руководства и создали неблагоприятные для США и неравноправные торговые отношения, новые экономические меры направлены на восстановление баланса.

Итак, все ждали, как же Трамп будет отражать нападки лидеров «семерки» по поводу введения пошлин, и удастся ли ему сохранить и пошлины, и лицо. Вместо этого, не дожидаясь атаки «партнеров», президент США сначала шокировал всех предложением вернуть в состав G7 Россию, а потом с порога саммита выдвинул предложение, ещё больше потрясшее всех радикальностью и полной невыполнимостью. Дональд Трамп предложил полностью отменить все торговые ограничения, существующие между странами-участницами G7.

Это предложение показалось собравшимся настолько абсурдным, что всерьёз даже не обсуждалось. Оно было сходу отвергнуто. Это и было нужно Трампу. Раз державы, обвиняющие его в применении мер по защите рынка противятся полной отмене всяких пошлин, значит все ещё расценивают сложившуюся ситуацию как более выгодную для себя. «Партнеры» продемонстрировали своё лицемерие, а американский лидер косвенно доказал свою правоту.

Но на этом приключения Трампа в Канаде не закончились. Увидев проект совместного заявления участников саммита, американский лидер в пух и прах раскритиковал документ и потребовал изменений… и шесть глав абсолютно независимых и равных государств, которых тот же самый Трамп только что выставил дураками, с радостью внесли изменения в итоговый документ, наполнив часть, посвящённую экономике словами и оборотами, прямо заимствованными из речей американского президента… быть может, это все-таки как-то связано с тем, что ВВП США составляет около половины совокупного ВВП всей «большой семерки»…

И.Семенов. Европейское содружество. 1952

Вдоволь порезвившись на саммите в Канаде, Трамп, даже не дождавшись официального завершения мероприятия, сел в свой шикарный самолёт и отправился в Сингапур, где у него была запланирована ещё одна внешнеполитическая победа: встреча и установление отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но не тут-то было.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Дело в том, что пока хозяин Белого дома совершал перелёт, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил на пресс-конференции, где раскритиковал позицию американского президента, сказал что не позволит «помыкать» Канадой, а также пригрозил США ответными мерами… и это в ситуации, когда все остальные пять глав государств решили промолчать. Нетрудно представить, какие эмоции мог испытать Дональд Трамп, наблюдая на борту самолёта, как лидер самой слабой во многих отношениях страны «семерки», которая, к тому же, в наибольшей степени зависит от Штатов, выражает откровенное неповиновение да ещё и грозит санкциями.

Women Deliver Джастин Трюдо

Как бы то ни было, выступление Трюдо стало удобным поводом для гневного твита о том, что в связи с подобным отношением канадского лидера Трамп отдаст своим представителям распоряжение не поддерживать в дальнейшем уже подписанное им итоговое коммюнике. Таким образом, американский лидер полностью разрушил иллюзию единства Запада, а также разом обесценил усилия «партнеров» по семёрке, которые дважды мирились с его давлением, лишь бы заполучить подпись под документом, включающим и отравление Скрипалей, и Сирию, и Донбасс и многие другие спорные моменты.

Трамп снова увернулся от нежелательных заявлений, ведущих, кроме прочего, к конфронтации с Россией, и снова указал «партнерам» по G7 их место. Они, кстати, похоже, поняли послание, ведь за прошедшие дни критике Трамп подвергся только со стороны американских СМИ, а мировые лидеры стали к нему, напротив, куда как приветливее…