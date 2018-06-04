Могут ли дирижер и оркестр играть разные пьесы, или Что сделал Трамп с G7
9 июня завершился двухдневный визит президента США в Канаду, где он принял участие во встрече глав государств, составляющих так называемую Большую семерку. Резкие действия «лидера свободного мира» так всколыхнули болото умильно-бессмысленной говорильни, что пресса и мировые лидеры ещё долго не успокоятся. Но обо всем по порядку.
Когда-то «семерка» (бывшая «восьмерка») состояла из наиболее экономически мощных держав и как бы поэтому имела некоторые права на определение путей развития глобальных процессов. Теперь же, когда Россия исключена из G7, на втором месте в мире по объёму ВВП прочно обосновался Китай, а в спину европейским державам дышат Индия и Бразилия, G7 превратилась в площадку, предназначенную для выработки консолидированной позиции только Запада. Вот только эта самая позиция Запада в последние годы меняется крайне редко, а значит и переговоры на саммитах из судьбоносных превратились в номинальные, особенно после исключения России, позиция которой хоть в чем-то отличалась от общепринятой.
Ситуация резко изменилась в 2017 году, когда на саммит впервые приехал не разделяющий концепцию консолидированного Запада Дональд Трамп, а лидерство Германии в европейской части «семерки» попробовал оспорить амбициозный президент Франции Эммануэль Макрон.
Главной интригой саммита этого года стал конфликт, развернувшийся вокруг решения Трампа ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия из-за рубежа, даже из «союзных» Германии и Канады. Эти меры, направленные в первую очередь против агрессивного китайского экспорта, журналисты уже окрестили «торговой войной», а европейские лидеры заявили протест в таких острых формулировках, будто защита внутренних рынков — персональное изобретение Дональда Трампа. Позиция американского лидера по этому поводу не менялась уже давно: Европа, Китай и другие «партнеры» много лет пользовались слабостью американского руководства и создали неблагоприятные для США и неравноправные торговые отношения, новые экономические меры направлены на восстановление баланса.
Итак, все ждали, как же Трамп будет отражать нападки лидеров «семерки» по поводу введения пошлин, и удастся ли ему сохранить и пошлины, и лицо. Вместо этого, не дожидаясь атаки «партнеров», президент США сначала шокировал всех предложением вернуть в состав G7 Россию, а потом с порога саммита выдвинул предложение, ещё больше потрясшее всех радикальностью и полной невыполнимостью. Дональд Трамп предложил полностью отменить все торговые ограничения, существующие между странами-участницами G7.
Это предложение показалось собравшимся настолько абсурдным, что всерьёз даже не обсуждалось. Оно было сходу отвергнуто. Это и было нужно Трампу. Раз державы, обвиняющие его в применении мер по защите рынка противятся полной отмене всяких пошлин, значит все ещё расценивают сложившуюся ситуацию как более выгодную для себя. «Партнеры» продемонстрировали своё лицемерие, а американский лидер косвенно доказал свою правоту.
Но на этом приключения Трампа в Канаде не закончились. Увидев проект совместного заявления участников саммита, американский лидер в пух и прах раскритиковал документ и потребовал изменений… и шесть глав абсолютно независимых и равных государств, которых тот же самый Трамп только что выставил дураками, с радостью внесли изменения в итоговый документ, наполнив часть, посвящённую экономике словами и оборотами, прямо заимствованными из речей американского президента… быть может, это все-таки как-то связано с тем, что ВВП США составляет около половины совокупного ВВП всей «большой семерки»…
Вдоволь порезвившись на саммите в Канаде, Трамп, даже не дождавшись официального завершения мероприятия, сел в свой шикарный самолёт и отправился в Сингапур, где у него была запланирована ещё одна внешнеполитическая победа: встреча и установление отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но не тут-то было.
Дело в том, что пока хозяин Белого дома совершал перелёт, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил на пресс-конференции, где раскритиковал позицию американского президента, сказал что не позволит «помыкать» Канадой, а также пригрозил США ответными мерами… и это в ситуации, когда все остальные пять глав государств решили промолчать. Нетрудно представить, какие эмоции мог испытать Дональд Трамп, наблюдая на борту самолёта, как лидер самой слабой во многих отношениях страны «семерки», которая, к тому же, в наибольшей степени зависит от Штатов, выражает откровенное неповиновение да ещё и грозит санкциями.
Как бы то ни было, выступление Трюдо стало удобным поводом для гневного твита о том, что в связи с подобным отношением канадского лидера Трамп отдаст своим представителям распоряжение не поддерживать в дальнейшем уже подписанное им итоговое коммюнике. Таким образом, американский лидер полностью разрушил иллюзию единства Запада, а также разом обесценил усилия «партнеров» по семёрке, которые дважды мирились с его давлением, лишь бы заполучить подпись под документом, включающим и отравление Скрипалей, и Сирию, и Донбасс и многие другие спорные моменты.
Трамп снова увернулся от нежелательных заявлений, ведущих, кроме прочего, к конфронтации с Россией, и снова указал «партнерам» по G7 их место. Они, кстати, похоже, поняли послание, ведь за прошедшие дни критике Трамп подвергся только со стороны американских СМИ, а мировые лидеры стали к нему, напротив, куда как приветливее…