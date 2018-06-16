Канцлеру Германии Ангеле Меркель до сих пор удавалось выдерживать миграционную битву, но в настоящий момент возникла угроза того, что эта битва может разорвать ее правительство на части всего через три месяца после его образования, пишет Ясмин Серхан в статье для американского журнала The Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

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Христианско-социальный союз (ХСС) — правоцентристская партия Баварии и «сестринская» партия Христианско-демократического союза Меркель — начал новый раунд миграционной битвы. Лидер партии, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер разработал миграционный план, который позволил бы Германии закрыть границы для беженцев, уже подавших прошение о предоставлении убежища в других странах ЕС. Меркель отказалась реализовывать этот план. Теперь Зеехофер намерен дать бой Меркель после ее отказа.

Этот спор восходит к 2015 и 2016 годам, когда кризис беженцев достиг своего пика. Тогда Меркель приняла решение открыть границы Германии для потока мигрантов. ФРГ до сих пор придерживается этой политики, пока соседние европейские страны больше склонны к закрытию своих границ для беженцев.

«Незаконная миграция — это одна из основных проблем ЕС», — заявила Меркель в четверг, 14 июня. Однако, по словам Меркель, Германия «не должна действовать в одностороннем порядке или без консультаций и за счет третьих сторон». Она продолжает выступать за решение миграционной проблемы в масштабах ЕС. Но ее коллеги из ХСС придерживаются другой точки зрения. Руководство ХСС не задумывается о долгосрочной перспективе в преддверии октябрьских выборов в Баварии. В ХСС стремятся доказать своим избирателям, что партия серьезно относится к миграционной проблеме и у нее есть лучшее решение данного вопроса в сравнении с тем, которое предлагает крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), превратившаяся в конкурента ХСС.

«Мы должны, наконец, эффективно обеспечить защиту наших границ. Германия не может бесконечно ждать, пока ЕС примет какое-то решение, она должна действовать самостоятельно», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

Руководитель берлинского Европейского совета по международным отношениям Альмут Мёллер отметил, что в соответствии с Дублинским регламентом ответственность за предоставление убежища мигрантам несет то государство, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС. Следовательно, основной удар миграционного кризиса приняли на себя такие страны, как Италия и Греция, которые стали главными пунктами въезда в ЕС для мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Меркель попыталась устранить такое неравномерное распределение бремени за счет своей политики «открытых дверей». «Это стало актом солидарности с более уязвимыми странами, которые не могли справиться с огромным притоком людей», — заявил Мёллер.

«Она решила разрешить беженцам регистрироваться в Германии для подачи заявлений о предоставлении убежища. Это существенное нарушение официальных договоренностей, достигнутых в Дублине», — считает Мёллер.

Однако Меркель заботится не только о распределении миграционного бремени. Канцлер также опасается, что в случае, если Германия закроет свои границы, другие европейские страны могут последовать ее примеру. Такая перспектива грозит ускорить крах внутренней системы открытых границ ЕС, обеспечивающей свободу передвижения между европейскими странами.

Сейчас Меркель надеется, что данный вопрос можно будет временно отложить в сторону до саммита европейских стран, запланированного в конце текущего месяца. Это позволило бы на время стабилизировать ее правительство по данному вопросу. С другой стороны, Зеехофер может бросить вызов Меркель, настояв на своей политике в отношении мигрантов. Такой вызов авторитету Меркель мог бы заставить ее пойти на уступки, однако это маловероятный сценарий, учитывая сопутствующий удар по ее авторитету. Меркель также могла бы отправить Зеехофер в отставку, но в этом случае ее правительству почти наверняка пришлось бы инициировать новые выборы. Как ожидается, Зеехофер озвучит решение ХСС в понедельник, 18 июня.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Ягодка

Эксперты предсказывали, что Меркель лишится своей должности в сентябре 2017 года после всеобщих выборов, потом эксперты заявили, что Меркель может покинуть свой пост в ноябре 2017 года из-за краха коалиционных переговоров. Сейчас, так же как и в 2017 году, подобные прогнозы кажутся преждевременными. «ХСС пытается завоевать доверие избирателей благодаря своей жесткой миграционной позиции. У ХСС есть для этого сильный стимул… но у партии нет стимула для свержения своего собственного канцлера, учитывая также то, что она по-прежнему очень популярна», — считает политолог из Кильского университета Марсель Дирсус.