Однажды, в морозный вечер новосибирского октября, в комнате с тусклым освещением я перелистывал страницы случайно попавшего ко мне фотоальбома. Предисловие было прекрасным: «Ослепительная вспышка молнии внезапно осветила горы, мощный удар оглушил нас. Казалось, что молния ударила в нескольких метрах от палатки…» Место, чьими завораживающими фотографиями был заполнен этот альбом, имело узнаваемое имя — Алтай, а книга принадлежала дуэту из Сибири: Павлу и Елене Филатовым; он фотографирует, а она пишет тексты.

«Алтай: чудеса природы» — уже третий альбом Павла Филатова, худощавого барнаульца, который когда-то оставил работу в банке ради фотоискусства. Запечатленные им мгновения пейзажей Алтая бесконечно выразительны в своей красоте: растущие сквозь снег альпийские маки на перевале Кара-Тюрек или уединение пожелтевшей степи Самахи, с изгибающимся по ней беспокойным Аргутом. Алтай на снимках Филатова манит сказочным многоцветьем горной осени с окрасившейся в бирюзу Катунью, он дышит крепким запахом туманной турочакской тайги и морозными испарениями Бии, текущей к своей сестре-хозяйке. Он возникает в снимках бесчисленных и не похожих друг на друга озер и бегущих по камням в лучах солнечного заката звонких речек высокогорья.

Фотографии Филатова — это не только искусство запечатления того короткого мига в состоянии природы, что навечно станет жить своей жизнью далеко за границей Алтая. Прелюдия ко многим из его работ — это долгие восхождения в алтайских горах, часы и ночи, разделенные со стихией — дождями и ураганами, от которой человека отделяет только хрупкость палатки. Но — далеко в горах, где кислорода становится ощутимо меньше, зато видно намного больше, чем снизу — там чудеса природы.

Отобранные мастером шедевры, как и в прошлых его альбомах — «Алтайский край: времена года» и «Алтай: самые красивые места», дополнены комментариями Елены Филатовой. Выпуску альбома «Алтай: чудеса природы» сопутствовали научные консультации, а тексты в альбоме традиционно дублируются на английском языке. Еще альбом предваряет короткое эссе с ответом на вопрос — а почему именно Алтай?

«Алтай: чудеса природы», как ни странно, оказался меньше всего известен в Горном Алтае. Парадоксально, ведь Павел Филатов уже давно — русский фотограф мирового уровня. Такие альбомы, как «Алтай: чудеса природы», способны корректировать жизнь, направляя человека в неизведанные им ранее дали Алтая. В его степи и ущелья, навстречу запаху кедра и внушающему тревогу в ночи тревогу потрескиванию ледников, и к холодным рассветам на берегах рек, грохот которых трудно перекричать. Вот чем дышит эта книга.