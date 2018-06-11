На фоне либерализации экономики Белоруссии активно продолжается обсуждение темы приватизации, в первую очередь — «Белинвестбанка» и «Банка Москва-Минск». И хотя на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что власти не против приватизации, а Совет министров одобрил вхождение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в капитал «Белинвестбанка», среди белорусских экономистов находятся скептики. Они полагают, что никто из чиновников никогда не признает, что может управлять государственными активами неэффективно. Однако насколько ни были бы твёрдолобыми госуправленцы в Минске, их упрямство легко пробивают кредиты и инвестиционные программы ЕБРР.

Government.by Заседание Президиума Совета Министров Белоруссии

К тому же на этой неделе первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский подтвердил, что «Белинвестбанк» и «Банк Москва-Минск» с государственной долей готовят к продаже. Правда, он весьма уклончиво ответил на вопрос о том, возможна ли покупка «Белинвестбанка» одной из крупнейших в республике финансовых организаций, CITIC Bank (КНР), и предложил с этим вопросом обратиться к китайской стороне. Не спешит пока Матюшевский говорить и о цене вопроса, поскольку ещё не проведена предварительная оценка. Стоит отметить, что ещё в прошлом году участники рынка указывали, что некоторые предположения о покупке китайскими компаниями и банками доли в белорусских банках могут быть спекулятивными. В то же время председатель правления «Банка Москва-Минск» Игорь Лихогруд ранее говорил, что азиатские и европейские инвесторы действительно проявляют интерес к белорусским банкам.

Тем временем ЕБРР продолжает активно проводить либерализацию белорусской экономики удобным для себя образом. Например, подбирает консультантов по корпоративным и правовым вопросам, которые будут заниматься «усовершенствованием» системы управления государственными предприятиями Белоруссии. На участие в таком конкурсе уже подано более 20 заявок. Позднее выберут экспертов, которые, по мнению представителей Европейского банка реконструкции и развития, смогут научить белорусских управленцев работать правильно

Government.by Андрей Кобяков

Неприятные ожидания

В то время пока чиновники прогнозируют улучшение ряда экономических показателей, а Национальный банк — исторический минимум годовой инфляции, население страны морально готовится к встряскам. Показательным в этом смысле оказалось заседание президиума Совета министров 12 июня. Здесь министр экономики Владимир Зиновский заявил, что в следующем году ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов на 3,4%. Такой расчёт произвели, исходя из того, что в 2019 году уровень заработных плат граждан вырастет исключительно за счёт роста производительности труда. А премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков напомнил госслужащим, что сценарий социально-экономического развития страны на 2019−2021 годы должен учитывать поручение президента республики о достижении уровня ВВП в 2025 году в $100 млрд.

Председатель совета республики Михаил Мясникович, выступивший 14 июня на международной научно-практической конференции «Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности», сказал, что видит решение задач социально-экономического развития страны в объединении государственных структур и бизнеса. К счастью, ссылаясь на слова Александру Лукашенко, он не забыл упомянуть, что сегодня в Белоруссии непростая ситуация в инвестиционной и инновационной сферах, в обеспечении занятости населения, да и с жизненным уровнем граждан тоже все сложно.

Куда более оптимистичным оказался отчёт Национального банка, который фиксировал в мае исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении. По сравнению с апрелем потребительские цены сократились на 0,3%. Однако, несмотря на этот показатель и заявления чиновников о том, что предпосылок для роста цен в Белоруссии нет, ощущение населением инфляции в разы превосходит официальную оценку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка за май 2018 года. Согласно результатам исследования, респонденты оценили ощущаемый уровень инфляции в 12,9%, а это на 0,5% больше, чем месяцев ранее.

Bialgroup.com Национальный банк Белоруссии

Почти половина опрошенных уверена в том, что «цены выросли очень сильно». Тех, кто считает, что цены выросли умеренно, 39,4%. Всего 8,8% респондентов полагают, что цены «выросли незначительно» (в апреле таких было на 3% больше). Ожидания населения по поводу инфляции тоже не оптимистичны: 64,4% считают, что цены будут расти не менее интенсивно; 11% уверены, что цены будут расти еще быстрее; 20,4% рассчитывают на то, что цены будут расти в этом году медленнее. То есть в целом результаты опроса показали, что население Белоруссии находится в подвешенном состоянии, ожидает новых экономических сюрпризов.

Однако такое нестабильное, напряженное состояние граждан, их неуверенность в завтрашнем дне играет только на руку бизнесу. Как отмечает «Экономическая газета», высокие инфляционные ожидания заставляют граждан больше потреблять. Из опроса Нацбанка видно, что большая часть опрошенных не считает, что сегодня хорошее время для покупок, но ещё больше граждан полагает, что преумножать сбережения в актуальной ситуации бесполезно. В результате объём розничного товарооборота с начала 2018 года вырос на 9,8%, объем продаж продовольственных товаров — на 6,8%, непродовольственных — на 19,2%. Это при том, что потребительные цены на первую группу товаров увеличились на 4,1%, а на вторую — на 2,4%.

IT-страна

Завершение рабочей недели пришлось на очередную рекламу декрета №8 «О развитии цифровой экономики». 14 июня депутаты рассмотрели постановление парламента по поводу этого документа. По словам Василия Матюшевского, декрет даёт Белоруссии новые условия для привлечения частного капитала и повышения конкурентности по сравнению с юрисдикциями других стран. Первый заместитель премьер-министра республики отметил, что в Парк высоких технологий с начала года пришло более ста новых компаний, их он охарактеризовал как «молодые команды, стартаперы, те, кто до сих пор оставался в тени, на кухнях».

Что касается операций с токенами, то в скором времени они будут определены с учетом возможных рисков, на которые ранее обращали внимание многие эксперты. В частности, госорганы готовят регламенты для работы таких компаний, сказал Матюшевский.

Evroopt.by Андрей Зубков

Монополии

Кроме того, рука об руку с развитием бизнеса, его «раскрепощением», манипуляциями населением во благо предпринимательства, приватизацией государственных активов и другими «прелестями» подобного экономического подхода идёт и такое явление, как нечестная конкуренция. Так, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на днях заявил, что его ведомство против монополизации рынка розничной торговли. Дело в том, что сейчас рассматривается предложение ООО «Евроторг» о внесении изменений в закон о торговле в части инфраструктурного ограничения развития торговых сетей при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров. «Евроторг» предлагает либо увеличить долю до 35%, либо убрать ограничение вовсе.

И здесь возникает сразу целый комплекс проблем. Во-первых, по словам Колтовича, пока не приходится говорить о том, что с изменением нормы произойдёт увеличение долей других сетей и увеличение конкуренции на рынке. Во-вторых, белорусские производители и так жалуются на проблемы с попаданием товаров на полки сетевых магазинов, к тому же существуют высокие торговые надбавки, то есть поставщики часто подвергаются дискриминации. В-третьих, как полагает МАРТ, есть высокий риск увеличения цен, если субъект занимает долю более 20%.

В свою очередь, ООО «Евроторг», как и любой крупный бизнес, желающий найти обходные пути для повышения прибыли, напирает на то, что увеличение доли инфраструктурного ограничения для торговых сетей должно быть сделано во благо самого населения. Гендиректор ООО «Евроторг» Андрей Зубков говорит, что в деревнях и небольших населенных пунктах в частных магазинах цены часто выше, чем в магазинах торговых сетей, доступ к товарам не всегда обеспечен должным образом, да и от самих граждан поступает немало просьб по открытию магазинов сети. И в этих словах, безусловно, есть огромная доля правды. Однако становление «Евроторга» монополией не только не решит этой проблемы, но может создать новые. Показательно и то, что сами власти Белоруссии проблему с обеспечением населения в деревнях и малых населенных пунктах продовольствием и другими видами товаров решить вот уже много лет не могут, а магазины на колесах, проезжающие раз в несколько дней по деревням, это давно устаревший вариант. Поэтому нельзя исключать, что так или иначе «Евроторг» своего добьется хотя бы частично.

Процесс либерализации экономики Белоруссии несет с собой некоторые интересные инициативы, например, развитие Парка высоких технологий, хотя и здесь не обходится без множества вопросов и недопонимания белорусскими чиновниками реальности. Однако в целом процесс из недели в неделю показывает, что, несмотря на все положительные прогнозы чиновников и обещания, само население чувствует себя незащищенным от экономических потрясений, а настоящие проблемы граждан становятся для бизнеса предметом торга с властями и средством манипуляции ради повышения собственной прибыли.