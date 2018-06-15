Эверест решили показать со стороны Китая: на «Первом канале». В Тибет уехали: дорогие внедорожники и люди, готовые отдать за восхождение суммы, равноценные стоимости нескольких квартир, и суровый экспериментатор с кислородом Алексей Абрамов. Все получилось со второй попытки: от землетрясения, лавин и трещин потерь не было. После экспедиции одна москвичка исполнила обещание и родила ребенка, а с экрана показали трехсерийный фильм «Ген высоты»; говорящей головой стал Валдис Пельш. Весь процесс протекал на протяжении трех лет.

Первый канал

Кинокартин об Эвересте уже переизбыток, как и альпинистов, что в сезон выстраиваются в очереди, чтобы взойти на гору. Тягостное зрелище — документальное кино, в котором объясняют причины смертей на горе и показывают альпинистов, лишившихся на Эвересте конечностей. Однако «Ген высоты» стоит посмотреть, так как операторы — оба русские высотные альпинисты, показали головокружительные панорамы Гималаев с Вершины Мира. Облака будут где-то далеко внизу, а в тот момент высоту в 8848 метра облепят хрипящие от усталости люди, с обмороженными скулами и красными лицами; они будут поздравлять друг друга с горой и гнуться от ледяного ветра. Потом они соберут все силы и сползут вниз.

Человека на склонах Эвереста ломает еще задолго до достижения зоны смерти: бессонные ночи в кислородных масках, первые изматывающие подъемы по заносимым снегом тропам, между каменных насыпей. Вспышки конфликтов из-за физических перегрузок, женские истерики во всех их тонкостях, и злость от того, что одна украинка опередит на вершине другую. За это надо платить огромные деньги: только снаряжение для Эвереста обходится каждому в полмиллиона рублей, а палатка или спальник от «Red Fox», российского изготовителя, равноценны подержанной машине. А еще на моренах Эвереста участники экспедиций делят палатки с мышами, заселившими горы.

Экспедиций было две, но восхождение — одно; землетрясение отменило первое, но в 2016 году Абрамов из «Клуба 7 вершин» затащил экспедицию на Эверест. Потом фильм слишком долго монтировали: уровень отечественного кинопродюсирования в лице «РД Студии» — это что-то среднее; не шедевр, но и не слишком плохо, хотя ведущий фильма, как всегда, сел не в свои сани. «Ген высоты» смотришь из-за натуралистичности показа процесса высотного альпинизма. А мастер спорта Алексей Абрамов в этом году девятый раз покорил Эверест — очень сильный человек.