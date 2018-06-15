



История русской культуры и повседневности, зарубежные русисты затронули в новом сборнике статей «История России через чувства. С 1700 и до современности». По словам редакторов сборника — людей привлекает то, что чувствовали люди в прошлые времена, ибо это роднит их со своими предками. Какие эмоции владели людьми прошлого, о чём они думали и как выражали эти чувства?

Что испытывал посетитель борделя в имперском Петербурге? Какова была на вкус и запах сигарета для русского человека в годы революции? Что помогло нашим прадедам в Великую Отечественную преодолеть свой страх на войне? И… как пахнет фильм Алексея Германа старшего «Хрусталёв, машину!» Эти и другие проблемы истории чувств и мыслей в контексте культуры, на примере отдельных сюжетов пытаются рассмотреть авторы статей — международный коллектив профессоров-русистов.

Статьи, написанные авторами сборника, затрагивают очень интересный и популярный жанр истории повседневности. От прочих подобных исследований этот сборник отличает несколько особенностей. Первая — посвящённый классическому исследованию истории восприятия и мышления, они подходят к этому через образы предметов и поступков, которые создавались в восприятии русских, и какие чувства эти образы могли вызвать. Вся это сложная взаимосвязь государственной идеологии, общественного мнения, социального положения, воспитания, традиций и устоев, которые влияли на чувства человека, в той или иной ситуации или в определённую историческую эпоху, рассмотрены на нескольких примерах проявления чувств. Это могли быть юмор, страх, обоняние и даже продукты на своём столе как повод для гордости. Вторая особенность — в сборнике затронута эпоха доминирования западной культурной парадигмы в России, что облегчает историю чувственных образов как единого целого процесса. Однако, с 1700 по наше время в России произошли значительные перемены. Поэтому сборник разбит на четыре части, по принципу хронологии, посвящённые имперскому, революционному, советскому и современному периодам истории России, что отражает эволюцию чувств русского человека в исторической перспективе.

Этот сборник отличает оригинальность и новизна тем, разносторонний подход к изучаемому объекту и широкие временные рамки. Поэтому, написанный где сложным научным, где упрощённым языком, этот небольшой, но очень интересный труд, затрагивающий необычные темы, является интересным, но не бесспорным трудом, отражающим научные представления о русской культуре и повседневности за рубежом.