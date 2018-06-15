Едва в Сингапуре завершился саммит США-КНДР, как демократы дружно ополчились на президента США Дональда Трампа, подвергнув критике его встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «То, что получили США, в лучшем случае можно назвать расплывчатым и не поддающимся проверке. Однако Северная Корея получила ощутимый и прочный результат», — заявил лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер. «Поспешное стремление Трампа к заключению соглашения подняло КНДР до уровня США, сохранив статус-кво режима», — считает лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Интересно, почему не было слышно аналогичной критики, когда бывший президент США Барак Обама провел переговоры в Гаване с первый секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, пишет Марк Тиссен в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

The White House Рауль Кастро и Барак Обама во Дворце Революции в Гаване. Март 2016

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Всего несколько месяцев назад Шумер осуждал «безрассудные» военные угрозы Трампа, направленные в адрес КНДР, а Пелоси жаловалась на «военную истерию» главы Белого дома. Теперь Трамп отказался от роли разжигателя войны, но критика все же осталась.

Демократы поспешили со своей критикой. Трамп не сделал никаких реальных уступок в Сингапуре. Он не отменил санкции в отношении КНДР, не разморозил северокорейские активы и не направил в Пхеньян самолеты, переполненные валютой. Трамп не подписал соглашения о прекращении Корейской войны или дипломатическом признании Пхеньяна. Все, что сделал президент, можно отнести к жесту доброй воли. Он приостановил совместные военные учения с Южной Кореей, но в любую секунду он может изменить свое решение. И тот факт, что в совместном заявлении, подписанном двумя лидерами, говорится только о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, а не о «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», не означает, что Трамп отказался от сделки, предусматривающей необратимую и поддающуюся проверке денуклеаризацию. Пока нет никакой «сделки», есть только «коммюнике», в котором содержатся основные тезисы переговоров двух лидеров. США находятся в самом начале переговорного процесса, все еще впереди.

Критикам Трампа нужно поостыть. Трампу приходится иметь дело с беспорядком, который остался от предыдущих администраций. Все попытки его предшественников остановить ядерную программу КНДР потерпели неудачу. Президент и его команда пытаются использовать новый подход. Сработает ли этот подход? Возможно, и не сработает. Северные корейцы — опытные лжецы. Будет невероятно сложно достигнуть полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи.

Однако есть надежда на то, что Трамп подпишет хорошую сделку с КНДР. Это обусловлено тем, что после выхода США из ядерного соглашения с Ираном Трамп задал очень высокую планку. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, соглашение с КНДР не может включать в себя недостатки, выявленные в иранском ядерном соглашении.

Cia.gov Майкл Помпео

Американская администрация выявила пять ключевых недостатков ядерного соглашения с Ираном:

Во-первых, это слабый режим проверки. В своей майской речи Трамп заявил, что не было предусмотрено «адекватных механизмов для предотвращения, обнаружения и наказания мошенничества» со стороны Ирана. Трамп добавил, что у международных инспекторов не было доступа ко многим важным объектам, включая также военные объекты Ирана.

Во-вторых, ядерное соглашение не предусматривало никаких ограничений в отношении программы Ирана по созданию баллистических ракет, на которые Тегеран мог бы установить ядерные боеголовки.

В-третьих, Иран сохранил свой ядерный потенциал. «Эта сделка даже не требует того, чтобы Иран демонтировал свой военный ядерный потенциал», — заявил Трамп в своем обращении к американо-израильскому комитету по общественным связям в 2016 году.

В-четвертых, США смягчили санкционную политику в отношении Ирана. «Сделка устранила экономические санкции против Ирана в обмен на малоэффективные ограничения его ядерной программы», — считает глава Белого дома.

В-пятых, сделка была подписана без одобрения Конгресса. Во время дебатов в Конгрессе по поводу сделки с Ираном Помпео жаловался на то, что «вместо того, чтобы прийти в Конгресс и добиться одобрения иранской сделки, президенту нужно было только убедить горстку демократов».

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Bjoern Schwarz Ядерная программа Ирана

Вашингтон больше не должен повторять ошибки, допущенные при заключении иранской сделки. По словам Помпео, этого не произойдет. В отношении КНДР будет установлен «тщательный контроль», заявил госсекретарь США на этой неделе. Соединенные Штаты, по его словам, собрали команду, в состав которой вошли более 100 экспертов. Перед этой командой поставлена задача по «демонтажу военных программ КНДР». Помпео добавил, что соглашение с КНДР помимо ядерного оружия также коснется программ по разработке химического и биологического оружия, а также программы по созданию баллистических ракет.

США предъявляют невероятно высокие требования. «Администрация больше не повторит ошибок прошлого… плохая сделка — это не вариант», — заявил Помпео. Все знают, что такое плохая сделка. Трамп и Помпео должны получить всяческую поддержку в их стремлении к заключению хорошей сделки.