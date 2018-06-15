Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против стратегии Китая по «запугиванию и принуждению» в Южно-Китайском море, включая развертывание противокорабельных ракет, ракет класса «земля-воздух», станций активного радиоэлектронного подавления, а в последнее время — размещение на острове Вуди бомбардировщика, способного нести ядерное оружие. Мэттис добавил, что Китай столкнется с «последствиями игнорирования международного сообщества», пишет Брахма Челлани в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Интересно было бы узнать, с какими именно последствиями столкнется Китай? Администрация бывшего президента США Барака Обамы и нынешняя администрация президента США Дональда Трампа не смогли оказать уверенное сопротивление китайскому экспансионизму в Южно-Китайском море, который лишь ускорился после того, как в 2016 году международный арбитражный суд признал территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море несостоятельными. США ответили на действия КНР лишь риторикой или действиями символического характера.

Учения ВМФ США в Южно-Китайском море

Например, летом 2018 года США не пригласили ВМС Китая принять участие в очередных многонациональных военно-морских учениях RIMPAC. Этот шаг должен был стать свидетельством того, что США наконец-то могут принять более жесткий подход в отношении действий КНР в Южно-Китайском море. Сам Мэттис заявил, что данное решение — это «первоначальный ответ» Вашингтона на процесс милитаризации Южно-Китайского моря, которое в два раза больше Мексиканского залива и на 50% превосходит по площади Средиземное море.

С другой стороны, США широко разрекламировали свои операции по обеспечению свободы морской и воздушной навигации в Южно-Китайском море, которые, в отличие от администрации Обамы, стали более регулярными при Трампе. В ходе недавних операций ракетный крейсер и эсминец США прошли недалеко от спорных Парасельских островов. Мэттис, в свою очередь, заявил, что США — это «единственная страна», которая способна противостоять Китаю.

Однако Китай успешно использует американские операции по обеспечению свободы навигации для заигрывания с китайской общественностью, утверждая, что китайские ВМС «изгнали» два американских военных корабля. Важно то, что ни исключение КНР из учений RIMPAC, ни операции США по поддержанию свободы навигации никак не повлияли на развитие региональной динамики и продолжающуюся милитаризацию Южно-Китайского моря, не говоря уже о китайской политике «запугивания» соседних государств. В итоге оказалось, что действия США не способны ни сдержать КНР, ни вселить уверенность в региональных союзников Соединенных Штатов.

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Реальность заключается в том, что поэтапные посягательства Китая привели к изменению ситуации в Южно-Китайском море. Пекин укрепил свой контроль над стратегическим торговым коридором между Индийским и Тихоокеанским океанами, через который в 2017 году прошла треть мировой торговли — $5,3 трлн. Пекин также расширяет свой контроль над региональными природными ресурсами, проводя политику запугивания и принуждения в отношении региональных государств.

Возможно, самое зловещее заключается в том, что Китай, по словам адмирала американских ВМС Филипа Дэвидсона, «полностью» завершил развитие передовых операционных баз на своих искусственных островах. «Китай теперь способен контролировать Южно-Китайское море при любых возможных сценариях, кроме войны с США», — подтвердил Дэвидсон.

Филип Дэвидсон

Заявление Дэвидсона очень показательно. Пока Китай придерживается долгосрочного стратегического подхода к укреплению своих позиций в Южно-Китайском море, США сосредоточены исключительно на перспективах тотальной войны. США проигрывают крупную стратегическую конкуренцию. Стремясь защитить свободу военного судоходства в Южно-Китайском море, США закрывают глаза на скрытое, но агрессивное нападение Китая на свободу в Южно-Китайском море, включая ограничение прав других стран региона. Единственный жизнеспособный вариант — это заслуживающая доверия стратегия, которая помешает Китаю использовать политику принуждения для продвижения своего территориального и морского ревизионизма.

Проще говоря, Китай выигрывает битву за Южно-Китайское море, не сделав ни единого выстрела и избежав международных издержек. Трамп поддерживает данную тенденцию, которая началась при Обаме. Именно при администрации Обамы Китай смог создать семь искусственных островов в Южно-Китайском море и запустил процесс их милитаризации. Безмолвие Обамы в 2012 году, когда Китай оккупировал спорный Скарборо-Шол, перекрыв к нему доступ для филиппинских рыбаков, придало Китаю уверенности. Уже в следующем году Китай приступил к более широкой стратегии создания островов в Южно-Китайском море.

(сс) tpsdave Матросы

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К сожалению, когда дело доходит до ограничения экспансии Китая, Трамп, похоже, придерживается такой же невежественной политики, как и его предшественник. Сфокусировавшись на трех проблемах — торговля, Северная Корея и Иран — Трамп спокойно наблюдает за тем, как Китай наращивает свое военные возможности в спорных районах Южно-Китайского моря. Теперь Китай начал осуществлять стратегические шаги в Индийском океане и Восточно-Китайском море, угрожая интересам большего числа стран, от Индии до Японии. Если всё оставить без изменений, Китай в конечном итоге может установить нелиберальный, репрессивный порядок во всем Индо-Тихоокеанский регионе.