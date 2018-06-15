Несмотря на то, что победа сборной России на чемпионате мира по футболу над сборной Саудовской Аравии затмила информационную бомбу пенсионной реформы, чемпионат мира через месяц закончится, а пенсионная реформа останется.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Общество забурлило и будет бурлить усилиями СМИ по известной схеме прохождения информационных волн: 3 дня, 3 недели, 3 месяца. То есть первые 3 дня будут передовицы и топы, потом на 3 недели новость уходит на вторые и третьи страницы газет, где пережёвывается пережёванное, а потом вовсе уходит в конец газеты, периодически напоминая о себе остаточной волной информационных вбросов. После этого срока новость уходит из объективов СМИ и перестаёт существовать для граждан.

На самом деле весь шум вокруг пенсионной реформы с самого начала построен на массе умолчаний, манипуляций и мифов. Проблема отодвигания срока выхода на пенсию совершенно ложная и заслоняет собой реальные проблемы. Давайте попробуем рассмотреть их по порядку.

1. Признаёте ли вы как факт значительное расхождение у наших современников паспортного и биологического возраста? Не секрет, что наши люди в 60 лет выглядят так, как наши родители выглядели в 55, а наши дедушки и бабушки — в 50. Сдвиг на 10 лет биологического возраста по отношению к паспортному очевиден. Страна полна молодыми и привлекательными пенсионерками, которые стесняются своего пенсионного возраста и вызывают удивление окружающих, а так же активными и моложавыми пенсионерами, которые являются мужчинами в самом расцвете сил и активно стараются избежать статуса и образа жизни пенсионера.

Цитата из м/ф « Серый волк энд Красная шапочка». реж Гарри Бардин. 1990. СССР Прихарашивается

Я подчеркну специально — все крики о том, что люди якобы не доживут до нового пенсионного порога, работают лишь в том случае, если речь идёт о пьющих и ведущих крайне нездоровый образ жизни индивидуумах. Те же, кто не пьёт, не курит и следит за питанием и весом, избегая сладкого, острого и жирного, и не забывают о спорте и прогулках, выглядят и чувствуют себя вполне молодыми. Уж во всяком случае, пожилыми они себя считать не желают. Разумеется, есть случаи смертей и в 52 года, но это никак не связано с темой изношенности организма на работе.

То есть омоложение современного человека есть биологический факт. Наши же границы пенсионного возраста устанавливались в 30-е годы. Мои вышедшие на пенсию в начале 70-х дедушка и бабушка, прошедшие войну, в свои 55 и 60 были разрушенными стариками с букетом тяжёлых болезней, доживали усилиями врачей и больниц. Дед после трёх инфарктов умер в 67, бабушка — в 77, но благодаря уходу детей и постоянному лечению.

Посмотрите на нынешних 60-летних. Они выглядят на 50 лет. В 70 выглядят на 60. Прежний пенсионный возраст стал анахронизмом.

2. В СССР с 1917 по 1928 годы пенсий по старости вообще никто не получал. После 1928 года лишь работники нескольких отраслей получили право на пенсии. С 1937 года идея пенсий пришла в колхозы, там создавались фонды помощи пенсионерам по возрасту. Размеры пенсий были очень маленькими, серьёзное повышение первый раз случилось при Хрущёве. То есть даже в СССР пенсионная тема была принята к рассмотрению относительно недавно и существовала, пока у государства были возможности финансирования пенсионеров.

3. Причины разрушения нынешних пенсионных порядков лежат, прежде всего, в демографии и структуре общественного производства. Проблема алкоголизации населения была озвучена академиком Ф.Г. Угловым в начале 80-х, но расчётно-аналитическая база использовалась за весь ХХ век, где скачок наступил в 60-х с ростом по нулевые. Это сильно ударило по демографии, увеличив смертность. Демографическая яма эпохи Ельцина суммировалась с прошлой тенденцией и привела к проблеме соотношения работающих и неработающих членов общества — при существующей технологической базе и производительности труда. Армия моложавых пенсионеров в Европе, включая и Россию, по численности уже превышает количество работающих. Производительность же труда не позволяет оставить прежнюю пенсионную систему без изменений. Для неё у государства просто нет денег. Россия принадлежит к таким странам.

4. Пенсионная реформа крайне болезненна, ибо носит конфискационный характер. Как ни молоды нынешние пенсионеры, а так или иначе здоровье уже начинает предъявлять ограничения. У кого-то шалит давление, выносливость уже не та. Да и вообще люди терять не любят, они любят получать. Отнимать всегда тяжелее, чем держать постоянный уровень, каким бы невысоким он ни был.

5. Уже сейчас мы имеем картину, когда работает две трети пенсионеров. Тут много причин. Как основная — невозможность прожить на мизерную пенсию, так и нежелание прекращать трудовую деятельность, и общее состояние организма, вполне активное — многие пенсионеры такие подвижные, что дадут фору молодым. Типичный пример — современная фирма, бухгалтер-пенсионер, совмещающая должность уборщицы. Военные отставники, работающие охранниками. Судьи, до 70 лет не покидающие профессии. Работали бы и дальше, но закон не позволяет. В муниципалитетах много тех, кому и под, и за 70. Вполне справляются и уходить на покой не желают. И не только по материальным причинам — очень не хотят терять связь с социумом.

Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х

6. Об увеличении пенсионного возраста все давно всё знали. Это не оказалось новостью. Знали, что Владимир Путин это сделает после выборов, только не знали, когда, ибо делать это давно уже нужно. Знали, что Медведев для этого и оставлен, знали, что налоги поднимутся, что цены продолжат расти. Всё это — следствие прежней структуры экономики, где преобладают сырьевые отрасли и отстают обрабатывающие. Стране предстоят перемены — просто деньги на них за рубежом брать уже не получится. Придётся находить у себя и ужиматься.

Все это знали, и своим голосованием за Путина именно на это и давали согласие. И не надо притворяться, что этого не было, и говорить, что это не так. Все в принципе были готовы. Никто на чудо и не надеялся. Просто не хотелось так вот сразу. Хотелось ещё потянуть. Все всё понимали и понимают. Никаких других способов оттащить страну от нефтегазовой зависимости путём массированных инвестиций в создание нового облика экономики не существует. Путин начал то, на что его толкали все эти годы — структурные реформы в экономике с целью снять Россию с нефтегазовой иглы, из-за которой все современные наши беды и возникли. Но ломка из-за смены укладов и условий жизни неизбежна.

Таким образом, мотивация увеличения пенсионного возраста есть, и она достаточно сильная: от отсутствия денег в казне по причине проблем демографии, структуры экономики и производительности труда до субъективных самоощущений уходящих на пенсию людей. Продолжительность жизни растёт (ели не пить и не получать инвалидность). Логично, что сдвигается и пенсионный порог.

Вся проблема современных пенсионеров не в том, что они не в состоянии физически работать лишние 3−4 года, как их к этому побуждает государство. Вполне в состоянии и даже рады бы были этому. Не этот факт является причиной общественного возмущения пенсионной реформой правительства.

Причиной беспокойства и возмущения является невозможность трудоустроиться лицам предпенсионного возраста. Люди готовы работать, но где? Рынок труда таков, что там уже в 40 лет не найти работы. В 45 и подавно линия критического отсечения. Пенсия в таком случае просто помогает людям хоть как-то существовать. На скромную пенсию можно прожить две недели из четырёх. Если найти какую-то подработку, можно протянуть месяц. Шиковать не придётся, но покушать можно и даже оплатить ЖКХ. Пенсия сейчас — это просто разновидность пособия по безработице.

Таким образом, то, что выглядело как проблема пенсионной реформы, превращается в проблему состояния рынка труда. На этот рынок вышла дополнительная армия несостоявшихся пенсионеров. Они вступили в конкуренцию с молодыми. Выиграть эту конкуренцию они не смогут, но зарплаты у молодых уменьшатся. Соответственно уменьшатся налоги и снизится покупательская способность у самых активных покупательских возрастных групп. На одном сэкономим, на другом потеряем, и ещё неизвестно, что будет больше — потери или экономия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Наш Минфин реагирует рефлексами и видит проблему лишь в первом приближении — казну после экономии расходной статьи. Ибо доходы падают, а расходы растут. И надо немедленно урезать расходы, чтобы не обанкротиться. Самые близкие статьи — социальные. Косвенные и вторичные последствия их сокращения Минфин не просчитывал и не ставил такой задачи — в казне сегодня нет денег, а вести дискуссии можно бесконечно. Надо действовать немедленно, пока не случилось худшего. Вот Минфин и действует.

Проблема трудоустройства лиц предпенсионного возраста — это главная наша национальная проблема. Безработица уменьшается на подъёме экономики, а его ещё надо оплатить и дождаться. Рынок труда переживает революционные изменения. Там скоро уже и 25−30-летние станут лишними — так быстро меняемся структура требуемых навыков и компетенций.

Роботизация, цифровизация, автоматизация ведут не только к росту производительности труда и его удешевлению, но и к росту огромной массы лишних людей. И возраст этих людей совершено разный. От 25 до 65. Не все могут работать биржевыми маклерами и юристами по использованию криптовалюты. Умирает профессия банковского клерка. Уже даже не все программисты востребованы рынком. Что говорить о людях, которым 55 и 60? Как их защитить от безысходности?

На глазах умирает ценность вузовского диплома. Через 5 лет после получения он безнадёжно устаревает морально. Растут значения всяких тренингов и курсов усовершенствования и повышения квалификации. Но деньги компаний на эти статьи пошли под нож первыми в эпоху кризиса. Процесс же переподготовки из периодического превращается в постоянный. Где и кому искать на это деньги — неясно. Можно сокрушаться как угодно, но это объективная реальность мира, меняющего технологические уклады.

Таким образом, тема пенсионной реформы затмевает собой более обширную и глубокую тему — тему глубокой реформы рынка труда и роли государства в этой реформе. Пока никаких признаков осознания этой проблемы чиновничество не обнаруживает и реагирует сугубо реактивно: есть проблема — реагируем, нет проблемы — ждём дальше. Проблему же чиновники видят только тогда, когда она с лозунгами и транспарантами собирается под окнами и начинает угрожать революцией. Как правило, на этом этапе уже всякая реакция запоздала и заведомо неэффективна.

Политические риски решения по пенсиям колоссальны. Плохо уже было всем, реально хуже станет завтра, а лучше будет ещё не скоро. Против реформы было раньше 80% населения, сейчас 92%. 8 триллионов по майским указам Путина ещё надо найти, вложить и дождаться отдачи. Образно говоря, картошку надо посадить и ждать, когда вырастет, а за это время питаться чем придётся. Терпеть никто не хочет, все ищут способа отложить решение. Но это ни к чему не приведёт, проблемы только углубятся. Если картошку съесть, завтра кушать будет нечего. Это как решиться на операцию, когда хирург выглядит жестоким, потому что после операции точно будет довольно долго больно и плохо, а вот то, что в результате больной получит улучшение — так это будет очень не скоро. Хотя это не повод откладывать назревшую операцию.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Все попытки оппозиции заставить правительство отложить пенсионную реформу являются попытками уговорить хирурга не вырезать больному воспалённый аппендицит. Можно операцию и отложить, но лучше от этого решения точно не станет. Мы должны сейчас говорить не о том, как отложить пенсионную реформу, а о том, чем занять отложенных пенсионеров. А также тех, кому до пенсии ещё 20 лет. Как создать для них рабочие места. Это одна очень крупная социальная группа с одной общей проблемой. Чему их учить, на какой базе, за чей счёт, где трудоустраивать и какую роль во всём это должно сыграть социально ориентированное государство, каким Россия является по Конституции — вот главный вопрос. Эта проблема намного сложнее проблемы пенсий.

Любые другие попытки раздуть скандал по поводу увеличения пенсионного возраста являются подлогом и отвлечением от настоящей проблемы, какой является несоответствие структуры рынка труда и структуры общественного производства в период смены технологических укладов и структурных изменений. Проблема пенсионной реформы — лишь малая часть большой проблемы изменений на рынке труда и способности социальных институтов адаптировать общество к этим изменениям. За эту проблему мы даже не брались. Именно это и должно стать предметом дискуссии всех по-настоящему ответственных политических сил и авторитетных экспертов.