Когда я встречаю в СМИ статьи Александра Халдея, то всегда стараюсь их прочитать. Мне интересно мнение этого неординарного аналитика, и, хотя я не всегда и не во всем с ним согласен, мне все равно интересен его анализ. К тому же его статьи часто перепечатывает газета «Завтра», одним из авторов которой я был много лет, и в которой напечатаны десятки моих статей. И с ИА REGNUM, в котором я и прочитал заинтересовавшие меня статьи А. Халдея «Почему Владимир Путин не слушает советы Сергея Глазьева» и «Почему Владимир Путин предпочел Кудрина Глазьеву», меня связывают приятные воспоминания, так как именно в ИА REGNUM была напечатана моя статья про БРИКС, благодаря которой я неожиданно для себя стал лауреатом международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ», не являясь профессиональным журналистом.

Kremlin.ru Сергей Глазьев

Но на этот раз ИА REGNUM в лице своего автора А. Халдея поторопилось отправить академика С. Ю. Глазьева в отставку с поста советника президента РФ. У В. В. Путина оказалось на этот счет иное мнение, и он оставил С. Ю. Глазьева на посту своего советника, возможно, для сохранения баланса сил в своем окружении, а возможно, чтобы воспользоваться в будущем его рекомендациями, когда нынешняя его экономическая команда сядет в лужу со своей либеральной политикой, в чем я абсолютно не сомневаюсь.

Поэтому я категорически не согласен с основным выводом этих статей А. Халдея, утверждающего: «Я вполне понимаю сомнения Владимира Путина, когда он читает такие рекомендации академика Сергея Глазьева. Просто за этими рекомендациями ясно читается неочевидность последствий, непросчитанность рисков, непроработанность блокирования негативных последствий и отсутствие перечня таких последствий. Ставить над Россией ещё один эксперимент с неочевидными последствиями Путин уже не решается. И совершенно правильно делает».

Да, Путин «совершенно правильно делает» с точки зрения политика, но с точки зрения экономиста он ошибается, предпочитая, чтобы российская экономика продолжала стагнировать и дальше, как она стагнирует под его руководством вот уже 10 лет, развиваясь по данным Всемирного банка по 0,5% в год, в то время как весь мир развивается темпами более 3% в год, а такие страны, как Китай и Индия, — по 6−7% в год.

Хочу напомнить, что в 1990 году ВВП России был даже немного больше, чем ВВП Китая: ВВП России составлял 2010 млрд долларов, Китая — 1950 млрд долларов, а по сравнению с Индией почти в 2 раза больше — 1130 млрд долларов (данные ИМЭМО РАН). К 2017 году, по данным МВФ, ВВП России выросло до 3866 млрд долларов, а ВВП Китая — до 23 066 млрд долларов, т. е. стал в 6 раз больше российского, ВВП Индии также превысил российский в 2,5 раза — 9585 млрд долларов.

Выдающийся российский статистик Г. Ханин, прославившийся еще в советские времена своей статьей «Лукавая цифра», анализируя экономическое отставание России перед Первой мировой войной, утверждает: «Вина самодержавия за это отставание очевидна. Оно избавлялось от наиболее талантливых, но самостоятельных своих администраторов (Сперанский, из последнего периода — С. Витте и П. Столыпин). О проводившихся им экономических и политических реформах можно сказать: слишком мало и слишком поздно — с опозданием на многие десятилетия, когда вода уже подступала к горлу правящему слою».

Поэтому я не думаю, что президент В. В. Путин решил бы продолжить эту российскую традицию и избавиться от советов «талантливого, но самостоятельного» экономиста, чтобы наша страна и дальше отставала в своем экономическом развитии. Если же он хочет, чтобы Россия сделала прорыв, развиваясь темпами по 7−8 или даже 10% в год, тогда В. В. Путин вынужден будет слушать рекомендации Глазьева, а не Кудрина, чтобы не идти по стопам российских самодержцев, «мудро» приведших Россию к революциям 1917 года.

Мой интерес к этим статьям А. Халдея связан еще и с тем, что я считаю В. В. Путина и С. Ю. Глазьева выдающимися людьми нашего времени. С академиком С. Ю. Глазьевым я хорошо знаком лично, так как под его руководством мы занимаемся фундаментальными исследованиями, разрабатывая теорию мирохозяйственных укладов и Матрицу индустриальной цивилизационной волны. С президентом В. В. Путиным я лично не знаком, но я первым в стране еще в 2006 году написал статью «У России будет лидер нации!» в журнале В. Т. Третьякова «Политический класс» (№11 за 2006 год). В этой статье я выдвинул и обосновал тезис, что национальным лидером России неизбежно будет В. В. Путин.

Сейчас это стало понятно почти всем, но в 2006 году В. В. Путин был «хромой уткой», и одни предлагали ему стать клятвопреступником, нарушив Конституцию РФ, и остаться на третий срок, а потом уже уйти; другие же (особенно чиновники) пытались угадать кому «присягнуть на верность»: С. Б. Иванову или Д. А. Медведеву; третьи же, как Г. А. Зюганов вместе с КПРФ, даже провозгласили лозунг: «Никакой поддержки Путину и его политике!», на чем и погорели на выборах в ГД в 2007 году, когда вместо вожделенных 20% получили всего 11,6% голосов россиян. Хотя я их об этом предупреждал в своей аналитической записке и точно спрогнозировал, что КПРФ, если не поддержит Путина, получит не более 12% голосов.

В 2006 году мало кому приходило в голову, что В. В. Путин, несмотря ни на какие посты, которые он мог бы занимать, и политические перипетии, все равно станет лидером нации, а я эту идею не только выдвинул, но и обосновал. Я видел, что Путин спинным мозгом чувствует, чего хочет типичный «средний» россиянин, он понимает, что требует от власти российский народ и опирается в своей работе на народ и на его чаяния. Да, он выстроил очень массивную и не очень эффективную вертикаль власти, но без нее Россия обречена на смуту. При этом он является плоть от плоти этого народа и для того, чтобы не забронзоветь создает Общероссийский народный фронт, постоянно старается организовать общение с прессой, встречи и общение с народом (которого как огня боятся чиновники всех мастей) и держит руку на пульсе российского общества.

В. В. Путин блестящий политик, и для этого есть объективные предпосылки. Он получил качественное фундаментальное юридическое образование в одном из лучших вузов страны — в ЛГУ. Он прошел прекрасную школу КГБ. И еще очень важнейший момент, на который редко обращают внимание, — его воспитателем стали не только ленинградские улицы, но, что более важно, он прошел великолепную школу восточных единоборств, впитав в себя глубину их философии.

Многие его оппоненты требуют от него, чтобы он отвечал ударом на удар, как в боксе, но Путин еще в юности понял, что бокс — это не его стихия, там атакующий имеет преимущества, а в восточных единоборствах, наоборот, атакующий, как правило, терпит поражение. Путина нельзя понять, если вы не смотрели великий фильма А. Куросавы «Гений дзюдо». Я абсолютно убежден, что Владимир Владимирович неоднократно пересматривал этот фильм и пропитался им насквозь.

В. В. Путин преобразовал лозунг XIX века: «Самодержавие. Православие. Народность», отражавший российский менталитет, в лозунг XXI века: «Державность. Духовность. Демократия». В отличие от либералов он так же, как и вся страна, прекрасно понимал, что Россия может быть только Державой и никогда не сможет стать Австрией или Лихтенштейном, что в душе большинства россиян существует культ России.

В 1990-х гг. мы начали стыдиться своей страны, а Путин возродил нашу веру в Россию и этот культ, и более того, стал персонифицированным воплощением этого культа. Его слова «Зачем нам такой мир, в котором не будет России?» выражают суть путинского культа России. Путин не только возродил Православие на Руси, но стал гарантом возрождения высокой духовности в России, независимо от того, какой религии отдают предпочтение те или иные слои населения. Для него главный враг не иная религия, а бездуховность. И хотя либералы всех мастей обвиняют его в авторитаризме, в душе он глубоко демократичный человек. Но демократия — это не хаос 1990-х гг., демократия основывается на законе, и в этом свято убежден В. В. Путин.

Но у В. В. Путина есть своя «Ахиллесова пята», он не знает и не понимает науки экономики. И это не случайно! Путин — юрист и законник, а у юристов закон не может трактоваться двояко, в то время как экономические законы всегда носят исключительно двойственный характер и не могут трактоваться однозначно. Не случайно президент США Р. Рейган просил: «Найдите мне однорукого экономиста!», т. к. его экономические советники говорили ему: «С одной стороны… с другой стороны…», что по-английски звучит, как «с одной руки… с другой руки…».

А Путин этого понять никак не может, т. к. с его точки зрения, как юриста, закон должен быть однозначен и не может иметь двух толкований. С другой стороны, свои «экономические институты» он проходил в 1990-х гг. на пике господства неолиберальной идеологии и макроэкономики, которая не является наукой, это экономическая алхимия, что, кстати, совершенно справедливо подтвердил А. Халдей в статье «Почему экономика — лженаука?». Но А. Халдей писал обо всей экономике, хотя его статья касалась исключительно ее мэйнстримовской формы — макроэкономики.

А вот С. Ю. Глазьев не занимается макроэкономикой, зато он один из крупнейших ученых-экономистов, занимающихся фундаментальной наукой. Не случайно его теория технологических укладов (которые уже стали общим местом не только у экономистов, но и у политиков) была признана научным открытием, а теория мирохозяйственных укладов (МХУ), над разработкой которой мы сейчас работаем под его руководством, признана научной гипотезой.

Более того, под руководством С. Ю. Глазьева нам удалось разработать «Матрицу индустриальной цивилизационной волны», основанную на исследованиях выдающихся ученых с мировым именем, таких как Н. Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, Дж. Арриги, И. Валлерстайн, Э. Тоффлер и многих других, которая позволяет выявить главные закономерности мирового экономического развития с середины XIX по середину XXI вв. И С. Ю. Глазьев четко представляет себе основные тренды развития на ближайшие 30−40 лет, в отличие от Кудрина, экономические идеи которого обращены на те же 30−40 лет, но назад — в период господства неолиберальной идеологии.

С. Ю. Глазьев, в отличие от президента В. В. Путина, знает, что мировая экономика в настоящий момент переживает состояние хаоса переходного периода от Американского СЦНК (теория системных циклов накопления капитала Дж. Арриги) или Pax Americana к Азиатскому СЦНК и соответствующему ему Интегральному МХУ, основанному на VI ТУ (теории С. Глазьева и Н. Кондратьева). Предыдущий такой исторический период мир проходил в 1930-х гг., когда мировая экономика переходила с Британского СЦНК на американский и с III ТУ к IV ТУ. Хаос того периода завершился Второй мировой войной. Нынешний переходный период — это клон того переходного периода, только на новом витке исторического развития. Смотри, что происходило тогда, и делай правильные выводы на ближайшее будущее, что и делает С. Ю. Глазьев.

Тогда И. В. Сталину удалось сделать экономический прорыв и перевести экономику СССР со II ТУ сразу на IV ТУ, параллельно осваивая III ТУ. А Ф. Д. Рузвельту, несмотря на агрессивное сопротивления олигархов и либералов того времени, удалось перевести экономику США с неоклассической модели развития на кейнсианскую, позволившую не только преодолеть Великую депрессию, но и сформировать Американский СЦНК.

Кстати, предшественник Ф. Д. Рузвельта Г. Гувер очень внимательно слушал советы своего министра финансов Э. Меллона, предлагавшего не вмешиваться в естественный ход событий, жестко балансировать бюджет и укреплять финансовую систему (точно такие же советы В. В. Путину дает и А. Кудрин). В результате, эти «советы» привели США к Великой депрессии.

Сталин и Рузвельт пренебрегли, по выражению А. Халдея, «неочевидностью последствий и непросчитанностью рисков», и выиграли. Если В. В. Путин предпочтет последовать примеру Г. Гувера и русских самодержцев, и опереться на советы А. Кудрина, то его ждет экономическое поражение, которое для понимающих фундаментальные законы экономического развития абсолютно предсказуемо (почитайте аналитику того же Г. Ханина, В. Т. Рязанова и других авторов).

Суть нынешней экономической политики российского руководства гениально сформулировал председатель правительства Д. А. Медведев: «Денег нет, но вы держитесь!». Подобную формулу постоянно слышали командиры Красной Армии в 1941−42 гг.: «Резервов нет, танков нет, снарядов нет, патронов нет…, но вы держитесь!». И держались, насколько хватало сил, но при этом отступали до Ленинграда, Москвы, Сталинграда и Грозного. А когда «деньги» появились (25 сибирских дивизий под Москвой), то Красная Армия перешла в наступление с «неочевидностью последствий и непросчитанностью рисков», устроив разгром фашистов под Москвой. Когда же начали производить «много денег» (самолетов, танков и пушек больше, чем вся Европа вместе взятая), то и случился перелом в Великой Отечественной войне, и погнали фашистов до Берлина.

Кстати, по поводу утверждения А. Халдея о «неочевидности последствий и непросчитанности рисков». С. Ю. Глазьев не предлагает ничего «неочевидного» и никем «непросчитанного». Он просто развивает ту экономическую политику, которую проводили Е. М. Примаков, Ю. Д. Маслюков и В. В. Геращенко для преодоления последствий дефолта 1998 года. Именно Примаков, Маслюков и Геращенко начали проводить экономическую политику, основанную на денежной эмиссии и перекрытии спекулятивных финансовых каналов с «неочевидностью последствий и непросчитанностью рисков», по выражению А. Халдея, которую сейчас предлагает проводить С. Ю. Глазьев.

Последствия этой политики были просто потрясающими: уже в 1999 году экономика РФ преодолела кризис, дав прирост ВВП в 6,4%, а в 2000 году был и вообще рекордный рост ВВП в 10% годовых. И это в условиях, когда цена на нефть не превышала 10−12 долларов за баррель, а МВФ так и не предоставил РФ обещанных кредитов.

Мне могут возразить, что в 2000 году уже В. В. Путин возглавлял страну, но, во-первых, экономика штука очень инерционная, полученный в 1998−99 гг. разгон сохранялся еще долго, и темпы роста начали снижаться только в 2001—2002 гг., а с 2003 года начался уверенный рост цены на нефть, продолжавшийся до осени 2008 года, и приток иностранных капиталов в сырьевую страну при высокой цене на нефть обеспечивал высокие темпы роста российского ВВП. Поэтому разгон экономике после дефолта дал не Путин, а Примаков, Маслюков и Геращенко.

А во-вторых, почему же самому В. В. Путину не удалось повторить этот «фокус» в 2008 году, когда он в ручном режиме руководил преодолением мирового экономического кризиса? Докризисного уровня удалось достичь только к 2012 г., а в 2009 г. экономика России рухнула глубже любой другой экономики двадцатки крупнейших экономик мира — почти на 8%, потеряв при этом более 200 млрд долларов своих золотовалютных резервов, и это при цене нефти в 50$ и более за баррель, а не в 10$, как при Е. М. Примакове.

После же преодоления кризиса российская экономика начала снова стагнировать, поэтому среднегодовые темпы роста экономики РФ последнего десятилетия по данным Всемирного банка составляли всего 0,5%. Таков результат «очевидности последствий и просчитанности рисков» экономической политики по советам лучшего министра финансов всех времен и народов (по мнению мировой финансовой олигархии) А. Л. Кудрина.

А «фокус» экономической политики Примакова-Маслюкова-Геращенко заключался в том, что Банк России печатал деньги и насыщал ими российскую экономику, но печатал деньги он не по заветам А. Л. Кудрина — строго в соответствие с количеством поступающей в РФ иностранной валюты, а строго в соответствие с потребностями российской экономики, как это рекомендует делать С. Ю. Глазьев. Но при этом правительство Е. М. Примакова жестко перекрывало все каналы возможных спекуляций на эмиссии денег. И хотя правительство Е. М. Примакова просуществовало всего 8 месяцев, ему удалось переломить кризисную ситуацию, вызванную невежественной финансовой политикой Гайдара и Чубайса, за которую последний был удостоен мировой финансовой олигархией «высокого звания» лучшего министра финансов года.

Гайдар и Чубайс «поднимали» экономику при помощи сжатия денежной массы и доподнимались до дефолта 1998 года, а правительство Е. М. Примакова вместе с руководителем Банка России В. В. Геращенко для вывода российской экономики из кризиса стало проводить диаметрально противоположную финансовую политику насыщения российской экономики денежной массой. В результате за 3,5 года, пока В. В. Геращенко возглавлял Банк России, денежная масса выросла в 3,3 раза, а ВВП — почти на четверть, но при этом инфляция, вопреки утверждениям Кудрина, снизилась аж в 5 раз.

Лет пять тому назад, проводя параллель в отношениях Путина и Глазьева с отношениями Сталина и Жукова в 1941 году, я сказал Сергею Юрьевичу: «Пока, образно говоря, «враг не будет стоять под Москвой», президент В. В. Путин не станет опираться на ваши советы, также как в 1941 году Сталин игнорировал Жукова, пока «легендарный маршал» Ворошилов чуть не сдал немцам Ленинград, а другой «легендарный маршал» Буденный чуть не пропустил их в Москву». В обоих случаях ситуацию спасал Г. К. Жуков. Когда ситуация в российской экономике станет критической, тогда и придет время «слушать советы Сергея Глазьева». Все, как обычно, по старому русскому правилу: пока гром не грянет… Ждем когда грянет?

Александр Айвазов — директор Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева при ОГУ им. И.С.Тургенева.