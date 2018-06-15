



Primeminister.am «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»

Произошло то, что прогнозировало ИА REGNUM. Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, свел вместе президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Посредником стал хозяин мирового первенства, президент России Владимир Путин. Сам Пашинян рассказал об этом так:

«После футбольного матча президент России организовал маленький прием в формате глав государств СНГ. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России нас познакомил. Произошла такая церемония знакомства, если это можно так назвать. Мы просто познакомились. Это информация, о которой вы должны знать. Никакого разговора, предметных обсуждений не было».

Действительно, в подобных ситуациях предметных обсуждений не бывает и быть не может. Такие встречи и переговоры долго готовятся дипломатами. Тем более что Пашинян — человек в большой политике новый. В отличие от Алиева, более опытного и изощренного на этом поприще. Но уже сам факт их личного знакомства в Москве при участии Путина означает начало «политического танго», хотя пока никто не знает, какой именно танец они намерены — если намерены вообще — станцевать. Такое образное сравнение вполне уместно хотя бы потому, что, на наш взгляд, Алиев с экс-президентом Армении Сержем Саргсяном вместе танцевали танго в духе карабахского милонгеро: на публике говорили о проблемах и противоречиях в подходах к регулированию конфликтов, однако фактически находились в очень близком объятии, зачастую опираясь друг на друга.

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Много лет звучала зажигательная политическая музыка, партнеры кружились, то попадая в такт, то не попадая. Свое танго они завершили тем, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжаются, а результатов нет. Поэтому, когда Пашинян заявил о необходимости подключения к переговорному процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ Республики Арцах (Нагорный Карабах), стало казаться, что в Закавказье ускорили темп до аргентинского танго, танца свободной композиции с энергичным ритмом. А там часто бывает так, что на танцплощадке или за ее пределами стоит еще один партнер, который громко хлопает в ладоши, требуя уступить место для себя. И этот партнер — Степанакерт. Однако, похоже, такая музыка начинает затихать, о чем можно сказать хотя бы по простому перечислению фактов, событий и процессов.

7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацакяном заявил, что «если стороны (Армения и Азербайджан — С.Т.) договорятся, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать». Баку выступил против подключения к переговорам Степанакерта. С 12 июня в Ереване находились сопредседатели Минской группы, выступающие посредниками в урегулировании карабахского конфликта. Накануне они заявляли, что целью их визита является прежде всего знакомство с новым руководством Армении. Оно состоялось. По итогам поездки сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с официальным заявлением, в котором подтвердили «решимость оказать содействие сторонам в мирном решении карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равные права и самоопределение народов». Было также сообщено, что обсуждался также вопрос о встрече в ближайшее время глав МИД Азербайджана и Армении, первой личной встрече нового армянского министра Мнацакяняна с азербайджанским министром Эльмаром Мамедъяровым.

Kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян рядом с Владимиром Путиным на Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Следовательно, сбывается еще один прогноз ИА REGNUM о том, что Ереван на данном этапе либо отказывается, либо замораживает «формулу Пашиняна» о подключении к переговорам Степанакерта. Тогда вполне обоснованно звучит предположение, что на переговорах между Мамедъяровым и Мнацаканяном будут обсуждаться возможности саммита Алиев — Пашинян. Тем временем президент Республики Арцах Бако Саакян 7 июня принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. С последним встретился и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Два дипломата обсудили старые вопросы, касающиеся организации мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Что касается возможности подключения Степанакерта к переговорам, то пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян заявил: «Это не означает, что переговоры должны быть заморожены прямо сейчас, но параллельно с этим, наверное, следует придать новое качество работам по восстановлению полноценного формата».

Теоретически можно предполагать, что в ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран в той и иной форме будут затрагивать и обсуждать возможности подключения к переговорам Арцаха. Не исключено, что Баку станет выдвигать определенные встречные условия. Никто пока не знает, станет ли при этом Пашинян придерживаться прежнего режима секретности или изменит правила игры, посвящая общественность в нюансы происходящих событий. Пока он набирает политический вес. После визита в Москву и встречи с Путиным, с которым, по словам Пашиняна, складываются отношения «без темных углов», армянский премьер собирается «в ближайшее время посетить Брюссель», да и в принципе намерен вести более активную внешнюю политику. Но пока можно констатировать одно — над Карабахом вновь зазвучало танго милонгеро.