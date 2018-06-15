Алиев и Пашинян танцуют политическое танго
Произошло то, что прогнозировало ИА REGNUM. Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, свел вместе президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Посредником стал хозяин мирового первенства, президент России Владимир Путин. Сам Пашинян рассказал об этом так:
«После футбольного матча президент России организовал маленький прием в формате глав государств СНГ. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России нас познакомил. Произошла такая церемония знакомства, если это можно так назвать. Мы просто познакомились. Это информация, о которой вы должны знать. Никакого разговора, предметных обсуждений не было».
Действительно, в подобных ситуациях предметных обсуждений не бывает и быть не может. Такие встречи и переговоры долго готовятся дипломатами. Тем более что Пашинян — человек в большой политике новый. В отличие от Алиева, более опытного и изощренного на этом поприще. Но уже сам факт их личного знакомства в Москве при участии Путина означает начало «политического танго», хотя пока никто не знает, какой именно танец они намерены — если намерены вообще — станцевать. Такое образное сравнение вполне уместно хотя бы потому, что, на наш взгляд, Алиев с экс-президентом Армении Сержем Саргсяном вместе танцевали танго в духе карабахского милонгеро: на публике говорили о проблемах и противоречиях в подходах к регулированию конфликтов, однако фактически находились в очень близком объятии, зачастую опираясь друг на друга.
Много лет звучала зажигательная политическая музыка, партнеры кружились, то попадая в такт, то не попадая. Свое танго они завершили тем, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжаются, а результатов нет. Поэтому, когда Пашинян заявил о необходимости подключения к переговорному процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ Республики Арцах (Нагорный Карабах), стало казаться, что в Закавказье ускорили темп до аргентинского танго, танца свободной композиции с энергичным ритмом. А там часто бывает так, что на танцплощадке или за ее пределами стоит еще один партнер, который громко хлопает в ладоши, требуя уступить место для себя. И этот партнер — Степанакерт. Однако, похоже, такая музыка начинает затихать, о чем можно сказать хотя бы по простому перечислению фактов, событий и процессов.
7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацакяном заявил, что «если стороны (Армения и Азербайджан — С.Т.) договорятся, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать». Баку выступил против подключения к переговорам Степанакерта. С 12 июня в Ереване находились сопредседатели Минской группы, выступающие посредниками в урегулировании карабахского конфликта. Накануне они заявляли, что целью их визита является прежде всего знакомство с новым руководством Армении. Оно состоялось. По итогам поездки сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с официальным заявлением, в котором подтвердили «решимость оказать содействие сторонам в мирном решении карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равные права и самоопределение народов». Было также сообщено, что обсуждался также вопрос о встрече в ближайшее время глав МИД Азербайджана и Армении, первой личной встрече нового армянского министра Мнацакяняна с азербайджанским министром Эльмаром Мамедъяровым.
Следовательно, сбывается еще один прогноз ИА REGNUM о том, что Ереван на данном этапе либо отказывается, либо замораживает «формулу Пашиняна» о подключении к переговорам Степанакерта. Тогда вполне обоснованно звучит предположение, что на переговорах между Мамедъяровым и Мнацаканяном будут обсуждаться возможности саммита Алиев — Пашинян. Тем временем президент Республики Арцах Бако Саакян 7 июня принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. С последним встретился и министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Два дипломата обсудили старые вопросы, касающиеся организации мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Что касается возможности подключения Степанакерта к переговорам, то пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян заявил: «Это не означает, что переговоры должны быть заморожены прямо сейчас, но параллельно с этим, наверное, следует придать новое качество работам по восстановлению полноценного формата».
Теоретически можно предполагать, что в ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран в той и иной форме будут затрагивать и обсуждать возможности подключения к переговорам Арцаха. Не исключено, что Баку станет выдвигать определенные встречные условия. Никто пока не знает, станет ли при этом Пашинян придерживаться прежнего режима секретности или изменит правила игры, посвящая общественность в нюансы происходящих событий. Пока он набирает политический вес. После визита в Москву и встречи с Путиным, с которым, по словам Пашиняна, складываются отношения «без темных углов», армянский премьер собирается «в ближайшее время посетить Брюссель», да и в принципе намерен вести более активную внешнюю политику. Но пока можно констатировать одно — над Карабахом вновь зазвучало танго милонгеро.