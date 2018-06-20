



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Правительственный кризис в Германии, спровоцированный разногласиями по вопросу беженцев между входящими в правящую коалицию Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Христианско-социальным союзом (ХСС), вступил в острую фазу. Как сообщает Rheinische Post, руководство ХДС и глава парламентской фракции Союза Фолькер Каудер обратились к председателю бундестага Вольфгангу Шойбле с просьбой встретиться с коллегам из ХСС и найти компромисс. Однако выхода из клинча, в который вошли немецкий канцлер Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС), каждый из которых не хочет уступить партнеру, пока не просматривается. И, похоже, по этой причине канцлер не может сейчас прибыть в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы насладиться игрой немецкой сборной.

Напомним, что конфликт вышел на поверхность после того, как Зеехофер выступил с инициативой запретить въезд в Германию тем беженцам, которые уже оформили себе регистрацию в какой-либо стране Европейского союза. В то время как Меркель предлагает не пропускать только тех, кому ранее в том или ином государстве ЕС было отказано в получении убежища. При этом канцлер настаивает на проведении консультаций в рамках всего Евросоюза, а глава МВД готов действовать самостоятельно. Зеехофер настроен решительно. Как передают немецкие издания, 14 июня на экстренно созванном заседании парламентской группы ХСС он фактически поставил Меркель ультиматум: если она не уступит, то в понедельник, 18 июня, он воспользуется своими полномочиями и издаст министерский указ, запрещающий пропускать через границу в Германию беженцев без документов или зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС.

Однако если канцлер пойдет на попятный, тем самым она распишется в ошибочности своей политики в отношении мигрантов начиная с 2015 года. Меркель, судя по опросам, на сегодня является самым популярным политиком в Германии. Вокруг нее сейчас сплотилась вся фракция ХДС, публично выразившая поддержку своему лидеру. Но признание провала может все изменить, в том числе не только на уровне партии, еще и на уровне европейском на фоне сложных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа по торговле, тарифам и безопасности. Вместе с тем очень трудно будет сдать назад и ХСС, который не хочет потерять материнскую территорию — Баварию. Накануне осенних выборов в этой федеральной земле Союз делает все возможное, чтобы закрепить свое монопольное правление, вступая в жесткую конкуренцию с «Альтернативой для Германии» (AfD). Ведь чем сильнее кризис с беженцами, тем больше растет популярность AfD в стране, и Бавария не исключение.

Наконец, есть и еще один пласт. В то время как Меркель только собирается проводить консультации и просит сделать паузу до саммита ЕС, который запланирован на 28−29 июня, Зеехофер не хочет давать ей времени, и у него уже есть союзники. Речь об Австрии и Италии, которые поддерживают главу МВД Германии и вступили с ним в своего рода альянс. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, на недавней совместной пресс-конференции Зеехофера и австрийского канцлера Себастьяна Курца министр подчеркнул, что понимает желание министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини («Лига»), считающего, что Рим, Вена и Берлин должны сотрудничать на уровне министров внутренних дел по вопросам безопасности, терроризма и миграции. А это уже серьезная заявка на формирование некой «малой Антанты», которая претендует на то, чтобы стать новым голосом Европейского союза.

Понятно, что участники преследуют разные цели. Вена, пожалуй, самые амбициозные. Курц показывает, что он может не только реагировать, но даже и предвидеть некоторые шаги, считает австрийская газета Der Standard. После того как он также выступил с инициативой создания «оси желающих» между Австрией, Германией и Италией, чтобы поставить «незаконную миграцию» под контроль, судьба предоставила ему хороший шанс — и Курц снова выиграл лидерство, поскольку итальянский премьер Джузеппе Конте возглавляет правительство только на бумаге, а Зеехофер является лишь министром внутренних дел. Таким образом, Вена получает хороший шанс объединить европейские консервативные и правые силы на предстоящих в мае 2019 года выборах в Европарламент. Правда, вряд ли кто-то сможет гарантировать, что члены «оси желающих» будут и дальше действовать сплоченно по всем вопросам. Но в одном и очень важном, кризисе с беженцами, они нашли друг друга.

А это ставит вопрос о политической судьбе Меркель. Так что же происходит, задается вопросом Deutsche Welle — выяснение отношений или «цареубийство»? И отвечает: уже ощутимый правительственный кризис и, возможно, последние дни Ангелы Меркель как канцлера.