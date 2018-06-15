Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман всё-таки уволил министра финансов Александра Данилюка (см. предыдущий обзор экономики). Однако с его оценками вынужден был согласиться. В частности, премьер фактически признал, что Украина и в этом году не выполнит план приватизации, а также поступления от него в бюджет (Данилюк, видимо, пытаясь таким образом подпортить Гройсману отношения с МВФ, заявил это перед самой отставкой).

Не ждут выполнения плана и в Нацбанке.

«По оценкам Национального банка, фактическая сумма поступлений от приватизации будет в разы меньше запланированной. Это заставит правительство Украины искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, в частности, путем увеличения заимствований на внутреннем рынке», — говорится в прогнозе банка, распространённом его пресс-службой.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Впрочем, такая оценка вполне ожидаема. Только 11 июня Фонд госимущества дал отмашку так называемой большой приватизации, подписав приказы по каждому из объектов отдельно. Без этого разрешения нельзя было начинать даже подготовительный этап.

«В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую», — информирует глава ФГИ Виталий Трубаров.

Валюта

По состоянию на 15 июня гривна немного просела. Доллар на Украине стоит 26,21 грн. (+0,05 грн. с 7 июня). Евро за неделю немного отскочил, что и неудивительно после подорожания более чем на 0,6 грн. — до 30,75 грн. (-0,03 грн.). А вот стоимость рубля не изменилась вовсе — 0,421 грн.

Курс межбанка разогнался немного выше официального: 26,23−26,26 грн./долл. (+0,08 грн.). Чёрный рынок с реакцией пока запаздывает, тут в настоящий момент торгуют дешевле: 26,09−26,14 грн. (+0,07 грн.).

Председатель Национального банка Яков Смолий в интервью изданию «Зеркало недели» подтвердил, что Нацбанк больше не станет заниматься поддержанием курса гривны в интересах отдельных субъектов экономики.

«Мы приблизительно ориентируемся, какой у нас объем предложения валюты и спроса на нее, и исходим из того, что должны наращивать резервы, но одновременно и не должны мешать рынку определять курс гривны… НБУ может краткосрочно все выровнять с помощью давления на курс гривны и удовлетворить премьер-министра. Но зачем? Это решение не убережет нас от повторения ситуации через определенное время», — размышляет он.

Действительно, Нацбанк теперь прибегает к интервенциям только в крайнем случае, однако Смолий сказал не всю правду. Сегодня на Украине курс гривны к доллару практически равен прошлогоднему. Скажем, 15 июня 2017 года доллар стоил 26,01 грн., сегодня — 26,08 грн. Разница невелика, однако, как ранее писал гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко,при этом стоимость мяса на Украине за год выросла на 40−70%, стоимость стандартного борщевого набора из молодых овощей — на 15−60%. Это значительно выше среднеэкономической инфляции и уж тем более выше инфляции доллара.

Гривна

И тот факт, что доллар при этом стоит практически столько же, сколько и год назад, говорит о том, что курс сегодня сдерживается. Просто занимается этим теперь не Нацбанк, а рынок. Вместо того чтобы вливать на валютный рынок свои резервы, государство сделало всё возможное, чтобы этим занимались все прочие участники: население, экспортёры, трудовые мигранты.

Есть у такого подхода и свои негативы. Скажем, население значительно сократило валютные депозиты в украинских банках (см. обзор банковского рынка), лишая тем самым экономику источника дешёвой валюты. Сегодня эта проблема не ощущается, т.к. сдача валюты избыточна, её хватает всем участникам, и она даже сдерживает курс, несмотря на инфляцию. Но вечно так продолжаться не может.

Чтобы облегчить украинцам процесс расставания с валютой, НБУ даже вводит послабления к процедуре. Скажем, с 1 июля банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

Послабления ещё не вступили в силу, а украинцы уже бьют рекорды по сдаче валюты в банки: в мае они продали эквивалент 1,074 млрд долл., что является рекордным показателем с 2015 года. Позитивное сальдо продажи валюты в мае достигло эквивалента 350 млн долл., т. е. стало самым значительным результатом в январе — мае. Всего же с начала года чистая продажа валюты в банках достигла эквивалента 966 млн долл.

Одновременно украинцы не только активно сдают, но и активно скупают валюту (723 млн долл. за май). Это также самый высокий показатель с начала года. Эксперты уверены, что причиной этого является неопределённость по траншу от МВФ — это рождает сомнения в стабильности курса гривны.

«Для курса важны несколько факторов: цены на сталь и руду, зерновые и масличные культуры, данные об урожае 2018 года в Украине и в регионе. И только после этих факторов по значимости будет транш МВФ, который прямого влияния на курс не оказывает», — успокаивает их член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в комментарии для издания «Апостроф».

МВФ

Прибытие очередной миссии МВФ на Украину возможно только после того, как будут повышены цены на газ для населения, а НБУ проведёт переговоры с минфином по балансировке бюджета-2018. До тех пор Фонду с Киевом разговаривать не о чем.

Глава минэнерго Игорь Насалик вдогонку отставленному главе минфина Александру Данилюку заявил, мол, так ему и надо.

«[Он] был слабым переговорщиком с Международным валютным фондом по формированию цены [на газ], поскольку непрофессионально владел самим процессом формирования цены», — сказал министр энергетики в комментарии для телеканала «112.Украина».

Правда, чуть позже оказалось, что Насалик сам плохо этим процессом владеет. Дальше в комментарии он ссылается на постановление 187 Кабинета министров, где зафиксирована норма о формировании цены с учётом импортного паритета:

«…Она была принята [два года назад], когда правительство только две недели работало, [и сегодня] не является адекватной. Она является зеркальной формуле «Роттердам плюс». У нас многое изменилось за этот период, и должен сказать, что импортная составляющая для обеспечения населения и теплокоммунэнерго настолько изменилась, что мы практически не используем импортный паритет».

Т. е. министр явно клонит к необходимости отмены этого постановления и уверен, что с этой позицией Украина должна выходить на переговоры.

Torange.biz Тарифы на газ

Штука в том, что министр перепутал годы. Правительство Гройсмана работает с апреля 2016 года, тогда как постановление было принято в конце марта 2017-го, и никакой неопытностью тогдашних переговорщиков его не объяснить. Кроме того, МВФ без разницы, какова доля импорта в газовом балансе, его интересует совсем не это, а затраты бюджета на дотирование цены на газ для населения. А вернее — не станут ли эти затраты препятствием для возвращения кредитов Фонду.

Член фракции «Самопомощь» Егор Соболев обвиняет президента Украины Петра Порошенко в попытке обмануть МВФ.

«В обнародованном за подписью президента тексте говорится, что все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы в нынешние суды до создания Антикоррупционного суда, будут обжаловаться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате Антикоррупционного суда. То есть такие господа как Мартыненко, Насиров, Кулик [перечислены фигуранты громких коррупционных скандалов — Ред.] и с высокой вероятностью Охендовський с Аваковым [председатель ЦИК Украины и глава МВД Украины, к обоим у оппозиции накопились вопросы — Ред.], будет иметь возможность «порешать» с нынешними судьями. Парламент за такое не голосовал», — обличает главу Украины депутат.

Впрочем, в МВФ давно готовы к таким «закладкам» в украинских законах — всё же не первый год с Киевом работают. Поэтому сразу же после принятия закона заявили, что вначале будут анализировать принятый закон на предмет совпадения с договорённостями. По сути это означает, что Украину обязывают принимать законы под внешним диктатом. И если бы несколько лет назад Россия давала Украине кредиты со словами «но для этого вы должны изменить ваше законодательство, вот список правок», случился бы грандиозный скандал. Но сегодня на такие мелочи уже никто не обращает внимания.

По мнению политолога Алексея Якубина, пауза для изучения закона — удачный повод, чтобы затянуть решение и дождаться выборов и нового президента Украины.

«Представители МВФ уже думают о следующем политическом цикле. Какой смысл им договариваться с тем же Порошенко и правительством, если они уйдут в следующем году? Они думают о тех, кто придет после, чтобы заключить с ними новую программу сотрудничества», — прокомментировал он перспективы кредита для «Голос.ua».

Топливо

По состоянию на 14 июня за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,35 грн. (-0,01 грн. с 6 июня, +0,94 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,42 грн. (-0,01 грн. с 6 июня, +0,75 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,19 грн./л (-0,02 грн. с 6 июня, +1,19 грн. с начала года).

Перестал дорожать даже автогаз, наоборот, по сравнению с 6 июня он подешевел до 13,24 грн./л (-0,03 грн.).

Таким образом, розничные сети вот уже две недели удерживают цены на нефтепродукты, несмотря на дорожающую нефть. Любопытно, что на внутреннем рынке России цены продолжают расти. А значит, растут и отпускные цены для украинских импортёров. Логично предположить, что в данном случае мы имеем дело с какой-то непубличной договорённостью: то ли правительства Украины с сетями АЗС, то ли сетей АЗС друг с другом.

Эксперты считают, что разница в ценообразовании в России и на Украине возникает из-за того, что Россия — добывает и экспортирует нефть, а Украина — импортёр. Как импортёр она более чутко реагирует на рыночную динамику.

«В мае все перепугались, когда цена нефти достигла 80 долларов за баррель. Но за последние две недели цена упала до 73−75 долл., и это заставило некоторые сети снизить цены на заправках. Поэтому сейчас такая стабилизация цен», — говорит директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в комментарии изданию «Сегодня».

Бензин

Также он указывает, что ценовых скачков в ближайшие несколько месяцев следует ждать не от бензина и дизтоплива, а от автогаза: его потребление по-прежнему растёт, а предложение за темпами роста не поспевает, ведь Россия и сама активный потребитель пропан-бутановой смеси. Сезон отпусков и сбора урожая уже стартовал, реализация автогаза резко вырастет, а за ней пойдут вверх и цены.

Есть ещё один фактор стабилизации цен на топливном рынке Украины — рост собственного производства. Издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные, полученные от железнодорожных экспедиторов, сообщает, что OKKO, WOG и KLO (крупные украинские сети АЗС) начали активно приобретать топливо у Кременчугского НПЗ.

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко указывает на ещё один фактор стабильных цен — ритмичные поставки топлива. А замглавы НБУ Дмитрий Сологуб и вовсе спокоен:

«Когда аналитики смотрят и анализируют влияние цен на нефть на страны с развивающимися рынками, то Украина всегда находится в нейтральной категории. Почему? Потому что с ростом цен на нефть растут и другие цены на сырьевые товары. Это и продовольственные товары (зерно, кукуруза), и металлы. То есть слабость с импортной стороны как бы компенсируется тем, что с экспортной стороны растут цены», — поясняет он корреспонденту Politika.net.

Стабильными ценами украинские водители могут наслаждаться примерно до конца месяца, предупреждает директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.

«Что касается нынешнего снижения розничной цены на бензин и дизельное топливо, то это вызвано не экономическими факторами, а скорее сложившейся ситуацией на рынке потребления топлива. Дело в том, что мы вошли в «глухой месяц», который начался в конце мая и продлится до конца июня — начала июля. А именно, отсутствие перевозки зерновых. Старое зерно уже вывезли, а новое еще не выросло. В этот момент грузоперевозки в Украине падают на 30−35%. Снижается спрос на топливо, а ниже спрос — ниже и цена», — приводит его слова пресс-служба ГК PRIME.

Это косвенно подтверждает наше предположение о негласном соглашении реализаторов, хотя соглашением в привычном смысле это назвать сложно. Просто каждая сеть АЗС боится поднять цену первой в условиях падения спроса.

Разное

За последний год (апрель 2016 / апрель 2017) украинцы стали есть больше картофеля — потребление выросло сразу на 27%, сообщает гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Это вполне согласуется с данными Национальной академии аграрных наук Украины: Украина фактически вернулась к белковому голоданию 90-х.

Вице-президент НААН Михаил Гладий в интервью изданию «Акценты» сообщает, что уровень потребления населением молочных, мясных и рыбных продуктов упал до 45−60% от нормативов МОЗ:

«Из-за отсутствия инфраструктуры перерабатывающих предприятий рынок не получает необходимых партий для реализации… Производство свинины убыточно из-за устаревших технологий и распространения инфекционных заболеваний. Дефицит мяса составляет около 640 тыс. тонн».

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Но большая часть свинины всё же производится крупными производителями. В других отраслях ситуация хуже. Скажем, почти ¾ поголовья овец на Украине содержится населением. Столько же сырого молока, по словам Гладия, производится частными хозяйствами, которые имеют известные пределы как по товарности, так и по качеству. Фактически это возвращает нас к событиям столетней давности, когда руководство СССР вынуждено было проводить коллективизацию, поскольку мелкие крестьянские хозяйства не могли обеспечить товарности с/х производства. Правда, теперь на Украине проводить коллективизацию некому.

Украина заняла 112-е место в мировом рейтинге уровня жизни, составленном The Legatum Institute (Великобритания). За год Украина опустилась в нём на пять мест и теперь соседствует с Бангладеш (111-е место) и Буркина-Фасо (113-е место). Впервые рейтинг был составлен в 2006 году, и с тех пор Украина опустилась в нём на 17 позиций.

Госстат Украины сообщил о росте цен в украинской промышленности — за май они прибавили 0,8%, хотя в апреле не изменились вообще, а с начала года тормозили с +4,4% в январе до +0,3% в марте. Главной причиной для роста цен Госстат называет повышение цен на энергоресурсы нефть, уголь, нефтепродукты.

Киевский бизнесмен, совладелец одного из торговых центров Александр Меламуд кратко описал основную проблему с инвестиционным климатом на Украине:

«Сегодня ко мне прилетели два человека с российскими паспортами. Точнее, должны были прилететь. Представители крупного международного бизнеса. Хотели ознакомиться с условиями инвестирования в Украину. Одного пропустили, другого не впустили в страну и депортировали. Первый отказался от переговоров. Цитирую дословно: «Мы планировали вложить в Украину до 100 млн долл. Утром улечу первым самолётом. Наших денег здесь не будет», — пишет бизнесмен в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бегство капитала из Украины

Выше мы писали о высоких ценах на овощи нового урожая. Однако эксперты рынка пишут, что ближе к середине июня цены начали показывать тенденцию к снижению, а во второй половине и вовсе ждут их обвала. Спасибо за это украинцам стоит сказать России.

«Экспорта по ранней продукции нет, появились проблемы с оформлением фитосанитарных сертификатов, которые требуют страны Евразийского союза, в частности Беларусь», — описывает проблему эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман корреспонденту «Страна.ua».

Действительно, прежде украинские овощи охотно покупала Россия. С 2016 года в отношении украинских поставщиков действует прямой запрет, который они два сезона обходили поставками через Белоруссию. Однако теперь РФ и РБ обсудили этот вопрос, и Белоруссия стала относиться к такому реэкспорту почти так же жёстко, как и РФ.

Чистые золотовалютные резервы Украины на 1 июня достигли 6,9 млрд долл. (+1,95 млрд долл. к 1 июня 2017 года). Остальные запасы, которыми бравирует Киев, — средства МВФ, которые нельзя трогать без специальных разрешений.

Госстат Украины продолжает подводить экономические итоги 2017 года. Оказывается, в соответствии с напутствиями из Вашингтона, в прошлом году Украина всё-таки стала аграрной державой (хотя пока ещё и не сверхдержавой). Дело в том, что доля с/х в годовом ВВП достигла 14%, тогда как промышленности — сократилась до 12%.