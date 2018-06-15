



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

За последние пять лет количество обвинительных заключений, вынесенных Европейский судом по правам человека (ЕСПЧ) против Турции, увеличилось в 13 раз. Около половины нарушений было связано с правом на справедливое судебное разбирательство, другая половина касалась нарушения права на свободу.

Нарушения прав, ставшие нормой за время правления правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), распространившиеся в еще большей степени в период действия режима чрезвычайного положения, введенного после попытки переворота 15 июля, зарегистрированы и в документах Европейской комиссии по правам человека. 2017 год — по сравнению с предыдущим — стал годом, когда были побиты рекорды по нарушению прав. В 2017 году в ЕСПЧ было рассмотрено 56 250 исковых заявлений в отношении 47 стран — членов Совета Европы. Турция заняла третье место с 7518 обращениями. В том же году правительство направило 271 заявление по защите, среди которых 106 исков, касающихся «права на справедливое судебное разбирательство», а 49 исков — по «праву на жизнь». За последние пять лет количество обвинительных заключений, вынесенных ЕСПЧ против Турции, выросло в 13 раз. В 2012 году были наложены штрафы на сумму в 3,9 миллионов, в 2017 году они выросли до 52,3 миллионов. С 2012 года и до настоящего времени Анкара выплатила компенсации по решениям ЕСПЧ в части нарушения прав в размере 107,5 миллионов.

Здание Европейского суда по правам человека. Страсбург. Франция

Комиссия по защите прав ребенка Стамбульского филиала Ассоциации по правам человека (İHD) организовала в филиале Бюйюккент Палаты архитекторов симпозиум под названием «Наша повестка дня — ребенок, ребенок прав». Отметив, что в настоящее время в тюрьмах содержится 700 детей вместе с матерями, на симпозиуме была приведена также позорная статистика правления ПСР. Среди фактов — сведения о сексуальном насилии над 17 тысячами детей, а также 440 тысяч случаев рождения детей девочками-подростками в течение последних 16 лет вследствие вступления в брак в раннем возрасте. Симпозиум начался с изучения доклада о нарушении прав человека, подготовленного Комиссией по защите прав ребенка Стамбульского филиала İHD. С 2009 по 2017 год погибло 68 детей и подростков в возрасте от 18 лет до 21 года. Этим смерти были зарегистрированы как «подозрительные». Согласно информации İHD в течение последних трех лет было подано 18 заявлений о применении пыток в отношении детей. Около 700 детей содержатся в тюрьмах вместе с матерями.

В докладе о насилии в отношении детей указывается, что ежегодно в среднем 8 тысяч детей подвергаются сексуальному насилию, они представляют собой группу, в наибольшей степени подверженную сексуальному насилию в Турции — 46% преступлений на сексуальной почве в Турции совершаются в отношении детей. Турция занимает 3-е место в списке сексуального насилия в отношении детей по всему миру. По данным Института статистики Турции (TÜİK), за последние десять лет 482 908 девочек были выданы замуж с разрешения государства. В течение последних шести лет 142 298 подростков стали матерями, большинство были выданы замуж посредством института религиозного брака. Начиная с 2002 года, когда к власти в Турции пришла ПСР, и до настоящего времени 440 тысяч подростков младше 18 лет стали матерями. Число подростков младше 15 лет, родивших детей в результате сексуального насилия, достигло 15 937 человек.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Согласно данным министерства юстиции за последние 10 лет в Турции количество исковых заявлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, увеличилось примерно в три раза. По данным министерства за 2015 год, в течение года было подано около 17 тысяч исков о насилии, 45% из которых закончились вынесением решений о тюремном заключении обвиняемых. В докладе о детском труде говорится, что число трудящихся детей приближается к двум миллионам. Восемь из десяти привлекаемых к труду детей работают неофициально. Стажеры, в особенности занятые в сфере туризма, получающие профессиональное образование и работающие на протяжении долгих часов, иными словами, «рабочие дети», а также получающие среднее профессиональное образование дети официально не считаются привлекаемыми к детскому труду. В 2018 году в новостях освещался случай смерти на работе трех подростков 15, 16 и 17 лет, выяснилось, что все они были сельскохозяйственными рабочими.

В докладе о праве на образование отмечается, что не была преодолена разница по половому признаку учащихся в формальном и высшем образовании. Чистый коэффициент охвата образованием женщин, за исключением заочного образования, на всех уровнях отстает от охвата образованием мужчин. Значительно возрос спад перехода девочек из начальной школы в средние классы по сравнению с мальчиками. В «новой учебной программе» нет места знаниям, искусству, труду, борьбе, любви, состраданию, женщине. Зато широко распространилась политика сексизма, обожествляющая семейную жизнь и ни в грош не ставящая женщин. По данным министерства образования, в Турции 97,4% из числа детей, не имеющих возможности продолжить образование в связи с вступлением в брак и религиозной помолвкой в раннем возрасте, — это девочки. Количество лицеев, предоставляющих религиозное образование, в 2017 году возросло до 1,408 по сравнению с 450 в 2002 году. 372 из числа лицеев, предоставляющих религиозное образование, были определены как женские, в результате государственной политики они были выведены за рамки смешанного образования. На основании принятых законов и предписаний, девочки должны покрывать голову с 9 лет, фактически же это происходит в дошкольном возрасте.

Steve Evans В парандже

По данным министерства образования, в Турции проживает около 850 тысяч сирийских детей школьного возраста. Предположительно в 2017 году в разных регионах страны в школах зарегистрировано более 490 тысяч сирийских детей, а 380 тысяч не могут ходить в школу. В это число не входят незарегистрированные дети. Неизвестно число детей-беженцев, которые не могут регулярно ходить в школу, несмотря на то, что они зарегистрированы. Эта ситуация является предвестником того, что сотни тысяч сирийских детей-беженцев являются потерянным поколением, вынужденным жить, подвергаясь всевозможному насилию, не способным себя защитить.

Другой важный рекордный скачок произошел в тюрьмах. Турция стала страной, показавшей максимальное увеличение тюремного населения в период с 2006 по 2016 год среди европейских стран. В Страсбурге были обнародованы статистические данные, подготовленные Советом Европы совместно с Лозаннским университетом. В период с 2006 по 2016 год Турция стала страной, где в наибольшей степени возросло число содержащихся в тюрьмах заключенных. В этот период показатель количества заключенных увеличился на 161,7%. Эксперты Совета Европы отмечают, что данный рост не является постепенным (с 2006 года). Только за последние два года — 2016 и 2017 — в Турции построено 138 тюрем. И все равно не хватает! Самой распространенной жалобой, зафиксированной в делах по защите заключенных в 2017 году, является недостаточная вместимость тюремных камер. В камерах, рассчитанных на 14 человек, содержится 42 человека, то есть одну койку используют три человека, о чем свидетельствуют дела, подготовленные защитой.

К сожалению, после выборов 24 июня в Турции не станет меньше горьких рекордов, напротив, число их, кажется, только возрастет.