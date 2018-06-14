В севастопольском детском лагере «Ласпи» произошло массовое отравление детей. Том лагере, который с такой помпой открыла Валентина Матвиенко. И данная история показательна. Но не единична для России. Например, в то же время произошло массовое отравление детей на Урале. Причины аналогичны. Невыполнение санитарных норм давно уже стало чем-то вроде традиции. Мы возмущаемся, ужасаемся, но, по факту, изменить ничего не можем. Система выстроена так, что работает не на народ, а на конкретных людей.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Council.gov.ru Валентина Матвиенко во время посещения лагеря «Ласпи»

Запивая баблгум «Инвайтом» и примеряя «левайсы», мы радостно приняли новую матрицу. Ту, что обещала равный мир равных возможностей. И многие, что называется, повелись. Но вместо рая мы получили волевыжималку, питающуюся человеческими судьбами. Монстр капитализма засовывает людишек в раззявленный рот, обгладывает их и выплёвывает кости, будто шелуху от семечек. Вокруг монстра образуются кучки черепов, точно на картине Верещагина.

Дети — последняя черта, за которой приговаривается человечность. Те, кто ещё не отдал мозг на съедение Бузовой и Малахову, помнят тезис Достоевского о слезинке ребёнка. Но теперь даже рыдания тысяч детей ничего не значат. Всё — ради прибыли. Мы перешли черту.

Да, произошедшее в Ласпи отвратительно. Но это — яркая вспышка. А сколько по России раскидано тлеющих углей? Когда в детских садах и школах детей кормят дрянью, которую, по лживой случайности, называют едой. Поколение пальмового масла — вот кто наши дети. На них экономят, чтобы считать прибыль.

Sevastopol.gov.ru Детский лагерь Ласпи

Именно так и произошло в Ласпи. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм — и результат: каждому ребёнку — по бактерии стафилококка. Настоящий рассадник инфекций, в который и крыс-то пускать стыдно. Повара сбежали, как только почувствовали, что могут получить наказание. Впрочем, директор лагеря Оксана Тараненко, которой было бы уместнее заняться иной сферой деятельности, всё отрицала. Тут она мастерица. А вот покаяния от неё мы так и не дождались.

Шкуру спасали все, но главным образом — чиновники. Скрывали масштаб катастрофы. И эти люди, власть имущие Севастополя, рассказывают нам о возвращении города домой? Напомню, что в аналогичном случае отравления в детском лагере украинский мэр Севастополя Яцуба лично контролировал лечение детей, был с ними в больнице, а сейчас детям, как говорят родители, даже не дали воды. Потому что на них многим плевать, а вот на своё место нет. Полетела из Москвы в Севастополь вице-премьер Ольга Голодец, и крысятник зашебуршился. Ещё бы! Ведь открывала детский лагерь «Ласпи» Валентина Матвиенко. Сама! А тут — такой конфуз. Как же быть с репутацией Матвиенко?

Sevastopol.gov.ru Дети в лагере «Ласпи»

И вот тут — показательность данной истории. Она не стала предметом детального разбора, нет. Её убрали на затхлые медиа-антресоли. Потому что настроения в городе таковы, что любой промах власти может стать последним. Ведь она ошибается снова и снова. И будет ошибаться впредь. Потому что Овсянников, которого вы выбрали, это надолго. Смиритесь с этим. И он не худшее, что есть в чиновничьем легионе России.

Sevastopol.gov.ru Дмитрий Овсянников во время посещения лагеря «Ласпи»

Севастопольцы, вам же не нравился Меняйло? Вы же фыркали и плевались? Вы же хотели получить нового градоначальника? Да не просто получить, а выбрать? Вы его получили. Кушайте — не обляпайтесь. Когда Меняйло ушёл, я написал что-то вроде: «Пройдёт время, и севастопольцы поймут, что это был не самый плохой вариант». Моё «злое ухо» меня вновь не подвело. Нынешние едут на том же багаже. И проблемы те же.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

Главная беда в другом: эти люди не понимают, куда они угодили. Для них Севастополь — ещё один город на карте России. Впрочем, нет, не один, а с очень симпатичным финансированием; развернуться можно. Но механизмы, лекала они используют одни и те же, давно обкатанные. Такие, как везде. А это — изначально проигрышный вариант.

Поэтому для них проще срубить треснувшую голубую ель, если она и правда была треснувшей, а не попытаться спасти её. Ведь не знают они, как в городе-герое, сметённом двумя атаками, относятся к деревьям. Да и разве одну только голубую ель отправили в пилораму? Потому проще разворотить Синопскую лестницу и Фиолент, разрушив их аутентичность. Восстанавливать надо, да, но не так.

Всё это идёт от незнания, непонимания роли Севастополя в истории России. А признать то, что город — один из истоков русской идентичности, они неспособны.

Потому будут ошибки. И будет ответное возмущение. Потому будет удивление, переходящее в негодование, власть имущих: а что это они, людишки-севастопольцы, бушуют, майдан тут они, что ли, собрались устроить? Да не майдан это, а справедливая борьба за родной город и собственную идентичность. Та борьба, что позволила выстоять сначала 349, а после 250 дней. Наконец, та борьба, что позволила вернуть полуостров в российское лоно.

Но этого власть имущие с «материка» признать не желают. Наоборот, заявляют: да вы тут все пропитаны украинством. Кто — севастопольцы? Покажите мне более русский город! Были бы пропитаны — не вышли бы все как один в те дни. И не было бы тех, кто шёл не за пенсиями и колбасой, а потому что делал цивилизационный — именно так! — выбор. Ответная реакция на неадекватность властей, рождённую непониманием, не майдан, а воля гражданского общества, отказывающегося жрать политический комбикорм.

Другой вопрос, что воля эта не векторизирована. Во многом потому, что у неё нет консолидации и нет внятных лидеров. «Народный мэр» Алексей Чалый слился. Его окружение во многом состоит из странных барышень и господ, вроде Татьяны Щербаковой, привыкшей плясать на балах, и вынесены они в первый ряд не профессиональными качествами, а революционной волной. Те же общественники, что есть, не имеют веса в России и, по большей части, мигрируют от хозяина к хозяину, живя на подкормке.

Kremlin.ru Алексей Чалый

Есть непонимание одних. И есть разброд других. В результате мы имеем гражданский хаос, втягивающий Севастополь в чёрную дыру, которая со временем может отравить и всю Россию. Да, в нашей стране привыкли думать, что один город мало что значит. Для империи — это логично. Вот только не в том случае, если речь идёт о Севастополе, городе, уже не раз кардинально менявшем ход российской истории.