Индийские журналисты из газеты The Economic Times 14 июня поразили всё человечество сообщением о том, что Индия готовится решительно порвать с Россией в деле совместной разработки не абы чего, а аж истребителя пятого поколения. И такой смелый шаг обусловлен тем, что индийский военно-промышленный комплекс способен решить эту нетривиальную задачу без посторонней помощи.

Topwar.ru Су-57 ВКС России

Поскольку эта новость прозвучала как гром среди ясного неба и вызвала нешуточный интерес, угнездившись на топовых строчках новостных лент, стоит уделить ей повышенное внимание и разобрать несколько подробнее.

Справедливости ради сразу же замечу, что никто из официальных представителей Индии не был замечен в таких смелых заявлениях. Журналисты сослались на некий анонимный источник в знающих кругах.

Не буду утомлять читателей рассказами о сложных многолетних муках, в которых рождаются высокие технологии, и о непростых почвах, на которых они произрастают.

Воспользуемся простым и всем понятным методом анализа открытой и хорошо известной информации.

Правительство Индии стремится развивать собственный военно-промышленный комплекс и в этих целях ограничило себя законом, согласно которому армия и флот страны могут пользоваться только вооружением, которое хотя бы частично производится на территории Индии.

В рамках этих планов Индия участвует во многих совместных проектах или производит вооружение по лицензии.

Мы ограничимся только несколькими примерами, сузив их диапазон до тех вооружений, которые имеют российские корни.

С 1996 года в ВВС Индии поступает истребитель Су-30МКИ, выпускаемый индийской компанией HAL по проекту российской корпорации «Иркут». Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКИ спроектирован на базе российского двухместного учебно-боевого самолета Су-27УБ.

На сегодняшний день Су-30МКИ является рекордсменом по численности в индийских ВВС (более 230 машин) и частым фигурантом сообщений об авиакатастрофах. Сколь ни прискорбно это сообщать, но львиная доля этих катастроф происходила по техническим причинам, относящимся либо к ненадлежащему техобслуживанию, либо к некачественной сборке на предприятии-изготовителе.

Отметим этот факт.

Аналогичным образом, по лицензии, в Индии собирают основной боевой танк Т-90С, признанный на сегодняшний день в мире одним из лучших и самых технически надежных.

Тем не менее Т-90 индийской сборки вызывает массу нареканий со стороны индийских военных. Не так давно контрольно-ревизионное управление Индии CAG (Comptroller and Auditor General) представило в парламенте страны доклад, в котором раскритиковало правительство за решение продолжить лицензионное производство танков Т-90С.

Напомним, перед покупкой лицензии индийские представители подвергли танки Т-90, собранные, разумеется, тогда еще в России, жесточайшим испытаниям в разных районах Индии. Результаты испытаний склонили их к приобретению лицензии.

Отметим и этот факт.

И, наконец, в роли вишенки на торте вспомним совсем недавнюю новость — в апреле 2018 года правительство Индии приняло решение перевооружить Сухопутные войска, военно-морской флот и ВВС Индии автоматами Калашникова АК-103 под советский промежуточный патрон 7,62×39 мм.

Причина этого решения была крайне проста — индийское военное ведомство искало замену автоматической винтовке индийской разработки INSAS, которую еще в 2010 году признали «неадекватной».

Это третий факт.

А теперь давайте совместим всё это с заявлениями индийской газеты, ссылающейся на некоего осведомленного анонима. Якобы Индия и без российского участия может создать истребитель пятого поколения.

Напомним, речь шла о российско-индийском соглашении 2007 года о совместном проекте по разработке истребителя пятого поколения на базе российского Су-57, несколько упрощенного до соответствия индийским техническим возможностям.

Только вот какая незадача…

Истребитель пятого поколения как минимум на порядок сложнее, чем Су-30 МКИ, производство которого на приличном техническом уровне Индия пока еще не освоила до конца.

Истребитель пятого поколения в десятки раз сложнее танка Т-90, который в индийском исполнении не выдерживает соревнований по танковому биатлону со старыми советскими Т-72 и просто ломается на маршруте.

Истребитель пятого поколения космически далёк от автомата Калашникова, адекватный аналог которого индийский ВПК так и не смог осилить.

Дополнительные пояснения по данному вопросу, полагаю, не нужны.