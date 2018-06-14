В 1969 году бывший премьер-министр Канады Пьер Элиот Трюдо, размышляя о взаимоотношениях между Канадой и США во время своего выступления в Национальном пресс-клубе США, сказал следующее: «Это все равно, что спать рядом со слоном. Неважно, насколько животное спокойно или дружелюбно, каждое его движение или вздох сказываются на вас». У его сына, нынешнего премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, похоже, возник соблазн описать США в еще более ярких красках, учитывая его недавний дипломатический скандал с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Стивен Мим в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон. Трамп

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Канада является вторым торговым партнером США после Китая. Трудно поверить в то, что Канада и США оказались на грани торговой войны из-за американских пошлин. Нынешний скандал, вероятно, сигнализирует о возрождении истории гораздо более враждебного коммерческого конфликта между двумя странами. Этот конфликт имел глубокие последствия для канадской политики. Трюдо должен принять это к сведению.

Первый премьер-министр суверенной Канады сэр Джон Александер Макдональд, пришедший к власти в 1867 году, надеялся наладить свободную торговлю между Канадой и США. Эти усилия потерпели неудачу. Через несколько лет Макдональд потерял власть, однако в 1878 вновь стал премьер-министром, пообещав придерживаться «Национальной политики». Это была канадская версия нынешней американской политики «Америка прежде всего». Канада ввела очень высокие пошлины на промышленные товары из США и более низкие пошлины на импортное сырье, в котором остро нуждался канадский производственный сектор. Политика Макдональда превратилась в новую ортодоксию. Протекционизм вышел далеко за рамки экономики. Многие канадцы опасались, что коммерческий союз с США приведет к поглощению Канады южным «слоном». Фактически, когда Либеральной партии Канады удалось достигнуть временного соглашения о свободной торговле с американцами в 1911 году, консерваторы распространили опасения о том, что коммерческий союз приведет к политической аннексии и превращению Канады в американского вассала. Это привело к тому, что на следующих выборах Либеральная партия Канады потерпела поражение.

Джон Александер Макдональд

В течение последующих десятилетий Канада сохраняла свою враждебную позицию по отношению к свободной торговле с США. Тем временем в период между 1913 и 1921 годами США в одностороннем порядке снизили пошлины на канадские товары, однако в 1922 году все вернулось на круги своя, когда Конгресс одобрил законопроект Fordney-McCumber, предусматривающий увеличение пошлин на импортные товары.

Между тем, Либеральная партия Канады возобновила свои попытки либерализации торговли. Лидер Либеральной партии Уильям Лайон Макензи Кинг выразил надежду, что введение более низких пошлин позволит ему сформировать выигрышную политическую коалицию. Однако содрогания и вздохи южного слона разрушили эти планы.

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В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии США Герберт Гувер озвучил планы о повышении пошлин на сельскохозяйственную продукцию, что поставило бы под удар сельское хозяйство Канады. После того, как Гувер стал президентом США, большинство граждан Канады сомневались в том, что он способен на какие-либо решительные действия. Однако Кинг выразил опасения по поводу «развития войны вокруг пошлин» и отметил, что Канаде, возможно, придется предпринять ответные действия, если США решатся на увеличение пошлин. Кинг понимал, что Либеральная партия уязвима по этому вопросу. Действительно, к этому времени новый лидер Консервативной партии Канады Ричард Бэдфорд Беннетт заявил, что Канада должна отстраниться от США и переориентировать свою торговлю в направлении Великобритании.

Ричард Бэдфорд Беннетт

В 1930 году на фоне Великой депрессии Конгресс принял печально известный закон о пошлинах Smoot-Hawley, который установил ограничения на целый ряд канадских товаров. Беннетт не упустил возможности обрушиться на Либеральную партию, обвинив Кинга в том, что он занял слабую позицию по отношению к США. В своей предвыборной речи Беннетт занял националистическую позицию: «Я не буду просить ни одну страну, чтобы она покупала наши товары… Я буду использовать их (пошлины) для того, чтобы пробить путь к закрытым рынкам».

Предвыборная речь Беннетта принесла ему победу в 1930 году. Беннетт занял должность премьер-министра Канады, сместив с этой должности Кинга. Вскоре после этого Канада ввела ответные пошлины в отношении американских товаров и начала переориентировать свою торговлю в направлении Британской империи. Однако пошлины не спасли ни Гувера, ни Беннетта. Оба потерпели позорное поражение. Им на смену пришли 32-й президент США Франклин Рузвельт и Маккензи Кинг. В 1930-х годах эти лидеры начали разрабатывать первые соглашения о либерализации торговых отношений. На этот раз Кингу удалось подавить беспокойство в Канаде о том, что она может превратиться в вассала США. В послевоенную эпоху Кинг использовал Всеобщее соглашение по тарифам и торговле, подписанное в 1947 году, чтобы снизить пошлины.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Эти усилия легли в основу дальнейшей либерализации торговли, включая подписание Канадско-американского автомобильного договора и, в конечном счете, Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). По мнению Трампа, именно эта либерализация сделала США уязвимыми, поэтому он принял решение о введении пошлин в отношении канадской стали и алюминия.

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Если Трамп продолжит торговую войну в отношении Канады, эта война почти наверняка приведет к возрождению канадского национализма. Консервативная партия Канады может с легкостью использовать торговый конфликт, чтобы снова вернуть власть в свои руки, свергнув либералов Трюдо, точно так же, как много лет тому назад.

Несмотря на то, что Канада в настоящий момент не сможет переориентировать свою торговлю в направлении Великобритании, у нее есть и другие варианты. Сейчас Китай является вторым по величине торговым партнером Канады. В конечном итоге Китай мог бы с успехом вытеснить США с первого места. Такое развитие событий укрепит позиции Китая, однако не «сделает Америку великой снова».