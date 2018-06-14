Аналитики и комментаторы мира продолжают давать свои оценки встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Выясняют, кто от этого, судя по поведению американца, похожего на романтическое рандеву общения получил больше очков. Гадают, были ли пока неизвестные публике договоренности об условиях «сдачи» Кимом, как утверждают некоторые, своего ракетно-ядерного щита, единственное предназначение которого в том, чтобы заставить США, Японию и Южную Корею уважать маленькую, но гордую республику и прекратить угрожать ей уничтожением.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Не соглашаясь с падкими на сенсации и преувеличения журналистами, упорно навязывающими определение произошедшего как «историческое событие», считаю, что произошло пока не «историческое», а важное событие текущей международной политики. Событие, хотя бы на время, хотелось бы верить, продолжительное, позволившее ослабить созданную в первую очередь США и их союзниками напряженность вокруг Корейского полуострова, отступить на шаг от порога, пусть локального, но конфликта с применением ядерного оружия. Ибо убежден, что неспровоцированное прямое нападение на КНДР не остановило бы руководство этой страны от применения всех видов вооружения. Кстати, «горячие головы» в Вашингтоне и Токио не исключали, да и допускают сейчас физическое уничтожение северокорейского лидера и расправу с ненавистным им «режимом».

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Тем не менее подчеркнем еще раз, что в солнечном Сингапуре возобладало понимание того, что «худой мир лучше доброй ссоры». Тем более ссоры с применением ракет с ядерными боеголовками. При этом обе стороны, полагаю, должны быть довольны результатом встречи. Трамп предстал великодушным «дядей Сэмом», который «ради мира на земле» готов по-отечески чуть ли не гладить по головке, вразумлять и даже славословить в адрес строптивого молодого человека, дерзко осмелившегося проявлять непослушание и неуважение «старших». Миротворчество, хотелось бы верить, в данном случае не деланное, американского президента его сторонники поспешили конвертировать в политические очки, столь необходимые для победы на предстоящих в ноябре выборах в конгресс США. Причем делается это явно избыточно. Чего стоит одно выдвижение Трампа в номинанты лауреата Нобелевской премии мира. Мало им, что ли, нобелевского лауреата «миротворца» Обамы, взорвавшего Ближний Восток, залившего его кровью и породившего проблему беженцев, угрожающую взорвать и Европу?

Ну, а Ким Чен Ын может, как говорится, «открывать шампанское». Ибо он выполнил заветы деда и отца и создал страну, с которой вынужден считаться глава «исключительной американской нации — номер 1 на Земле», претендующей вершить судьбы народов мира. Трумэн и последующие президенты США «перевернулись бы в гробу», видя, как главный американец с помпой встречается с руководителем непризнанной социалистической страны, поет ему дифирамбы и зовет в Белый дом. Если уж и говорить об историческом значении встречи в Сингапуре, то в первую очередь она историческая для северокорейского народа, который, отказывая себе во всем, настолько укрепил обороноспособность, что заставил разговаривать с его руководителем перед всем миром почтительно и на равных.

Конечно, есть и те, кому поведение Трампа и сделанные им в Сингапуре заявления не по нраву. Такие есть и в Америке, и в той же Японии, где презрительно именуют КНДР «нарадзумоно кокка» — «негодная страна», а ее лидера представляют как «маньяка с атомной бомбой». Как сообщало японское агентство Киодо, японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил в ответ на допущение Трампа о прекращении провокационных военных учений у границ КНДР, что военные манёвры являются важным элементом обеспечения безопасности в регионе. Также глава военного ведомства Японии подчеркнул важность давления на Пхеньян до полной денуклеаризации Северной Кореи.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Однако японцы, конечно же, не хотят оказаться статистами в разыгрываемой американцами «корейской партии». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которому также, как воздух, нужны политические очки перед предстоящими выборами председателя правящей партии, с тем чтобы остаться в премьерском кресле еще на три года, стремится, как говорят японцы, «не опоздать на автобус».

«У нас есть готовность к нормализации дипломатических отношений и экономическому сотрудничеству с Северной Кореей, если будут разрешены проблемы, связанные с ее ракетно-ядерной программой и японцами, похищенными северокорейскими спецслужбами», — заявляет глава японского правительства.

Фактически он уже зондирует возможность личной встречи с Ким Чен Ыном. Абэ отметил, что проблему похищенных необходимо рассмотреть в ходе встречи лидеров двух стран. При этом он подчеркнул, что Япония солидарна с мнением других стран — участниц G7, требующих от КНДР полного, поддающегося проверке и необратимого демонтажа всего имеющегося в стране ядерного и ракетного вооружения.

А вот в этом вопросе у японцев есть серьезные сомнения. Тема денуклеаризации на Корейском полуострове последнее время всегда обсуждается во время моих встреч с японскими политиками, учеными и журналистами. Их весьма беспокоит то, что Пхеньян, согласившись с ликвидацией ядерного оружия, может пойти на хитрость и припрятать «на всякий случай» часть своего ядерного арсенала в тайных подземных лабиринтах, созданных трудолюбивыми северокорейцами по всей территории страны. Большой проблемой для МАГАТЭ и других контролеров может стать в случае денуклеаризации отсутствие хотя бы приблизительных данных о количестве накопленных в КНДР готовых ядерных зарядов и обогащенного урана и плутония. Существующие цифры колеблются от 20 до 60 зарядов. Понятно, что при таких «данных» уследить за уничтожением всех зарядов не представляется возможным.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

С другой стороны, убежден, что на уничтожение всего ракетно-ядерного арсенала руководство КНДР в обозримом будущем не пойдет. Логика здесь проста. Экстравагантный президент США, не исключаю, что и искренне, наобещает Киму за разоружение «горы золотые», как он уже сделал в киноролике, и действительно будет помогать северокорейцам улучшить жизнь. Но разве существуют гарантии того, что достигнутые договоренности будут соблюдать и те, кто придет на смену необычному американскому лидеру? А при ненависти к «выскочке» Трампу чуть ли не половины американцев, которые «спят и видят», как его удалить из Белого дома, всякое возможно. Это же Америка. Ну, а если республиканцы уступят демократам конгресс, то маневры по организации импичмента, вне всякого сомнения, приобретут более явственный характер. Повод же всегда можно найти. Тем более в отношении Трампа, весьма не аккуратного в словах и поступках. Так что Пхеньяну стоит много раз подумать, связывать ли свою безопасность лишь с обещаниями Трампа. Думаю, так они и поступают.

Итак, то, что обговорено и подписано в Сингапуре, можно назвать модным сейчас определением «протокол о намерениях». Не буду приводить известное изречение по этому поводу. Дабы не «накаркать», ибо являюсь искренним сторонником успокоения и нормализации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.