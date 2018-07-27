Мир подошел к 65-летней годовщине окончания Корейской войны — так и не разрешившегося противостояния между Севером и Югом — не имея окончательного ответа на вопрос: станут ли корейцы снова одним народом, или западные кураторы Сеула так и будут разбираться с их будущим на свое усмотрение?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

Хочется надеяться, что воссоединение Севера и Юга — дело будущего. И эта надежда живет, несмотря на привычку американцев распоряжаться на «лояльном Востоке», как у себя дома. Их политика зашла так далеко и привела к таким последствиям, что теперь до Корейского полуострова, а значит и Корейской войны (1950 — 1953 гг.), «есть дело» всем — как на Востоке, так и на Западе.

Трехлетняя война, начавшаяся 25 июня 1950 г., провела по Корейскому полуострову такую жирную черту, что буквально еще год назад о каком-то разрешении этого давнего конфликта было сложно даже помыслить. Но история — это не пожелтевшие страницы учебника. Она продолжается, заставляя по-новому осмысливать произошедшее и делать выбор.

Сегодня — война или мир?

Сегодня ситуация на Корейском полуострове — одна из самых обсуждаемых международных тем. Ведь социалистическая республика предложила сближение прозападному соседу, давнему своему врагу. Майские переговоры на высочайшем уровне между Сеулом и Пхеньяном, состоявшиеся впервые за 65 лет, прошли настолько успешно, что уже в течение 2018 года ожидается подписание мирного договора. Кстати, поведение американской стороны на этом фоне заслуживает отдельного внимания.

Почему же корейцам, завершившим братоубийственную войну в 1953 году, понадобилось столько лет для решения по мирному договору? И почему это стало возможным именно сейчас? Чтобы хоть что-то понять в «тонких делах Востока», обратимся к истории.

С чего и почему?

Корейскую войну небезосновательно считают опосредованным противостоянием двух геополитических полюсов — соцлагеря в лице Москвы и Пекина (арена — часть Кореи выше 38-й параллели) и капстран — США, Великобритании и еще 14 государств (ниже 38-й параллели).

По результатам Второй мировой войны Корея — бывшая японская колония — была временно разделена на Северную и Южную. Однако желанное для корейцев воссоединение оказалось невозможным из-за разжигаемой Западом холодной войны. И хотя в северокорейской Конституции 1948 года центром страны был указан Сеул, а Пхеньян считался лишь временной столицей, мира между братьями и соседями не было. Почему?

Потому что не мира хотел Запад, вернее не того мира, в котором корейцы были бы независимым, свободным и единым народом. Запад хотел иметь под боком у Китая свою территорию со своими базами или, как минимум, горячую точку, но уж точно не страну, дружественную Пекину.

Лидер Китая Мао Цзэдун видел, что Вашингтон намерен помешать ему разбить силы Чан Кайши — главы партии Гоминьдани правительства на Тайване.

Вопрос: Неужели Мао зря беспокоился? Ответ: Однозначно — нет.

Капиталистический Запад боялся СССР, но еще больше — союза Москвы и Пекина. После победы коммунистической революции в Китае Мао провозгласил Китайскую Народную Республику. Американцы считали, что договор между Китаем и СССР создал глубокий коммунистический альянс, открыв таким образом «второй фронт холодной войны».

Мао Цзэдун

Согласно распространенной версии, американцы не верили, что Север может напасть на Юг и, когда это произошло, «были не готовы». Мне такая постановка вопроса представляется сомнительной, потому что…

Потому что «холодная» война явно накалялась и оба мировых «полюса» «точили сабли» и «начищали доспехи», потому что Юг с подачи Запада провоцировал Север, хотя сами корейцы хотели быть одним народом. Вспомним, что Корейской войне (1950−1953 гг.) предшествовала так называемая Малая война — многочисленные провокации со стороны Юга.

Так, после вывода советских войск из Северной Кореи и американских — из Южной в 1949 году, южнокорейские воинские части и полицейские подразделения совершили 2 617 вооруженных вторжений в КНДР. За год совершено 71 нарушение воздушной границы и 42 вторжения в территориальные воды Северной Кореи.

Чем были диверсии Юга, как не провокациями к войне, как не давлением на Китай? Если это очевидно здесь и сейчас, то тем более это понимали в Пекине. Как на этом фоне могли в Вашингтоне «не ожидать» ответа Севера?

Окончательное решение о вводе войск на Юг Пхеньян принял после встречи лидера Северной Кореи Ким Ир Сена с главой СССР Иосифом Сталиным весной 1950 года. Ким надеялся, что южане обрадуются введению войск и сами отстранят от власти президента Южной Кореи Ли Сын Мана (СингманРи).

Ким просил Сталина оказать полномасштабную помощь Северной Корее в ее вторжении на Юг. Ни о каком участии СССР в войне речи быть не могло — следующим шагом стал бы обмен ядерными ударами — он же — последняя в истории схватка. Ведь к тому моменту обе сверхдержавы обладали ядерным оружием, а США доказали, что готовы бомбить далекий Восток.

Москва предоставила Пхеньяну большую военно-техническую помощь, благодаря которой Северная Корея сформировала мощную армию. К началу 1950 г. Сталин согласился на проведение военной операции.

Итак, ответ, «которого не ждали», последовал: 25 июня 1950 года северные войска пересекли 38 параллель.

На старте

Армия Севера, в подготовке и оснащении которой участвовал СССР, существенно превосходила южную по численности: 175 тысяч северян — против 93 тысяч южан. В составе северокорейских войск насчитывалось 150 танков Т-34, 172 боевых самолета. Армия Юга, поддерживаемая США, была не только меньше по численности, но и хуже оснащена: почти не было бронетехники, из боевых имелись только легкие самолеты.

Наступление Севера

Поэтому в первые дни войны северяне успешно продвигались по территории соседа. Сеул был взят 28 июня, южнокорейский президент Ли и многие из его соратников бежали. К середине августа северяне захватили 90% территорий Южной Кореи.

Сразу после вторжения Севера 33-й президент США Гарри Трумэн (Демократическая партия) распорядился провести эвакуацию из страны американских граждан и приказал Седьмому флоту обеспечить оборону Тайваня, хотя правительству Чан Кайши было отказано в военной помощи.

Северокорейский Т-34-85 на мосту, уничтоженном авиацией США

Как же реагировал на это весь «честной мир»? Последовавшая реакция говорит о многом и вызывает новые вопросы.

Корейский кризис возник в тот момент, когда СССР отказался участвовать в голосовании Совета Безопасности ООН из-за непризнания «миром» коммунистического Китая. Таким образом, северокорейское наступление «совпало» с отсутствием в СБ ООН московского голоса. США воспользовались случаем и с помощью ООН осудили агрессию Северной Кореи. Американский постпред при ООН заявил на заседании:

«Это расценивается как нападение на ООН».

Американскую позицию поддержали 16 стран. После этого Трумэн обратился к согражданам с такой речью:

«Корея — маленькая страна в тысячах миль отсюда. Но происходящее там важно для каждого американца. Сам факт вторжения коммунистических сил в Корею свидетельствует о том, что подобный акт агрессии может случиться в любой другой части света».

Чем-то знакомым веет от этих слов…

В США началась мобилизация. Американцы рассчитывали одолеть Север быстро, за несколько недель. Тем более что войсками командовал легендарный (таким его считал «лояльный Восток») генерал Дуглас Макартур.

«Считалось, что азиаты, видя нашу мощь, быстро уберутся назад — за 38 параллель», — рассказал американский подполковник Чарльз Басси в документальном фильме «Холодная война: Корея, 1949 — 1953».

Но война оказалась затяжной и кровопролитной. Кто бы мог подумать…

До конца лета армия Северной Кореи провела две успешные наступательные операции — Тэджонскую (с 3 по 25 июля) и Нактонганскую (с 26 июля по 20 августа), в ходе которых войска Южной Кореи и контингента ООН потеряли 32 тысячи военнослужащих и много военной техники и вооружений.

К августу американский контингент был отброшен глубоко на юг, в район Пусана. Войска Сеула и союзников не смогли выйти за Пусанский периметр — окружения, организованного Севером. Линия фронта была зафиксирована по реке Нактонган. На этом этапе наступление северокорейских войск было остановлено.

Контрнаступление Юга

Макартур решил оттянуть к Пусану силы союзников, чтобы ударить по Северу с тыла: 15 сентября в Инчхоне был высажен десант. Операция «Хромит», нацеленная на взятие Сеула, длилась две недели. В сентябре южане и американцы смогли прорвать Пусанский периметр. Сеул, при боях за который под перекрестным огнем погибли 50 тысяч мирных граждан, был взят 28 сентября.

Контрнаступление Юга продолжилось: 8 октября войска достигли 38-й параллели, а 11 октября южане перешли границу. Север продолжал сдавать позиции, и 20 октября коалиция заняла Пхеньян. Американцы думали, что война уже выиграна. Как бы не так…

Командующие китайскими войсками в Корейской войне: (слева-направо) Чен Ген, Пэн Дэхуай и Ден Хуа

Участие Китая

На этом этапе угроза Пекину была уже прямой: Макартур стремился двигаться все дальше не Север.

«В случае разгрома Северной Кореи только река Ялуцзян отделяла нас от американцев. Нас это очень тревожило, особенно риск нанесения авиацией США ударов по реконструированной экономике страны», — рассказывает сотрудник китайского МИД Ши Дзе в фильме «Холодная война: Корея, 1949 — 1953».

Разоренная Северная Корея попросила Пекин о срочной помощи. А в это время Макартур уверял свое командование, что Китай ни за что не вступит в войну.

Очередную медаль генерал воспринял как разрешение продолжать движение в сторону Китая. ООН-овцы продолжали шагать на Север, и 19 октября Пхеньян пал. И это было, как говорится, «уже слишком» для Китая.

25 октября Мао, заручившись одобрением Москвы, ввел войска в Северную Корею. 300 тысяч китайцев (так называемые китайские народные добровольцы) пришли северокорейцам на помощь.

«Они трубили в свои горны, и от этого звука кровь стыла в жилах солдат», — рассказывает подполковник Басси.

«После вступления в войну Китая мы поняли, что началась другая война, возникла другая ситуация», — рассказывает Люсиус Бэттл, помощник госсекретаря США, в фильме «Холодная война: Корея, 1949 — 1953».

Применив «хитрую тактику» имитации паники, китайцы добились успеха: южане отступали. Народные добровольцы заняли Пхеньян.

«Никогда в жизни я не испытывал такого чувства — быть частичкой бегущей армии, — сказал Басси. — Я не знаю другого примера такого массового отступления американцев, такого разгрома. Это был разгром».

Американские солдаты называли это «лихорадкой бегства». Отступающие войска применяли тактику выжженной земли. Пентагон не решился применить ядерное оружие: хотя у Пекина и не было своего ядерного оружия, но был соответствующий договор с Москвой.

Роль советских МиГ

Советская авиация подключилась к войне в октябре 1950 г. На Корейский полуостров были направлены МиГ-15, показавшие свои преимущества перед американскими F-80.

В итоге Пентагон направил на Корейский полуостров F-86. Американцы постоянно наносили удары по наземным целям, но присутствие русских пилотов грозило прямым конфликтом между СССР и США.

Наступление укрепленных сил Севера продолжалось. Настал Новый год, а победой США даже «не пахло». 4 января 1951 года войска Севера в союзе с Китаем захватили Сеул.

Снова на Север

Американцы, остановив наступление, решили атаковать. Китайская армия была отодвинута обратно на север, за реку Хань. Коалиция применила так называемый метод мясорубки.

7 марта 1951 г. проамериканская сторона начала операцию «Потрошитель», итогом которой стало взятие Сеула. В результате контрнаступления Севера обе стороны понесли большие потери. В конце мая северяне опять были отброшены за 38-ю параллель.

Фактически шла китайско-американская война. Макартур собирался бомбить китайские города с целью перенести войну на территорию КНР и был отстранен от командования Трумэном, который, во-первых, видел провал молниеносной победы, а во-вторых, не хотел ядерного ответа от СССР. Мао со своей стороны также был настроен решительно, не собираясь, как минимум подпускать американцев к своей границе.

Игра в переговоры

Критическим моментом Корейской войны считается июнь 1951 года, когда стало ясно, что ни одна сторона не может победить. Ежемесячные потери убитыми и ранеными в рядах Юга составляли 2,5 тысячи человек. Стало очевидно, что войну не выиграть.

На фоне продолжающихся военных действий 8 июля 1951 года в Кэсоне (провинция Хванхэ-Пукто, Северная Корея) были начаты переговоры о перемирии. Как ни странно, у Севера и Юга были схожие требования: и Сеул, и Пхеньян хотели восстановления границ в довоенных пределах.

Переговоры зашли в тупик, в чем американцы винят Север, считая, что Пхеньян целенаправленно затягивал процесс. Но и американцы хотели добиться своего, чтобы в итоге получить контроль над всем полуостровом.

Формально проблема заключалась в том, что не удавалось решить вопрос о репатриации военных. Север был готов к добровольной репатриации при условии, что все его военные, включая китайцев, вернутся на родину, но треть из северян отказалась ехать домой.

Продолжение войны

После провала переговоров вновь начались бесконечные бомбардировки. Американцы сбросили на Северную Корею практически столько же взрывчатки, как на Германию во время Второй мировой войны.

Ян Вон Сик, военнослужащий северокорейских войск, рассказал в фильме «Холодная война: Корея, 1949 — 1953»:

«Бомбардировщики шли без предупреждения. Много народу погибло в этих бомбежках. Мертвые тела валялись повсюду. Не уцелело, по-моему, ни одного дома. Они одинаково бомбили и большие города, и поселки, и сельскую местность. Я видел все это своими глазами».

Авторы фильма утверждают, что, по некоторым данным, в Северной Корее погибли два миллиона человек.

Подписание договора о перемирии 27 июля 1953 года

Перемирие

За два года в переговорном пункте Пенмунжом прошли сотни встреч. Договор о перемирии был подписан только после смены власти в Вашингтоне и в Москве.

4 ноября 1952 г. на выборах в США победил 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр (Республиканская партия), объявив своим предвыборным лозунгом обещание «Я пойду в Корею!» Соотечественники проголосовали за Эйзенхауэра, потому что он обещал положить конец Корейской войне, в которой в итоге погибли 54 тысячи американцев. Из контингента 15 других стран погибли три тысячи военных.

5 марта 1953 года умер Сталин, и в «переходный период» Президиум ЦК КПСС проголосовал за окончание войны. Пекин согласился на добровольную репатриацию военнопленных. Обмен первыми пленными начался 20 апреля 1953 года.

27 июля 1953 года наконец был подписан договор о перемирии. Китай, Северная Корея и ООН поддержали это соглашение. Но марионеточный южнокорейский президент Ли отказался поставить под ним свою подпись, требуя продолжения войны.

По договору 75 тысяч северокорейцев, 12 тысяч военнопленных войск ООН были освобождены.

Вокруг линии фронта, зафиксированной в районе 38-й параллели, была провозглашена демилитаризованная зона. Территория ДМЗ до сих пор охраняется войсками Северной Кореи с севера и американо-корейскими войсками с юга.

Как мы знаем, мирный договор до сих пор не подписан. Вплоть до 2018 года предложения Севера по мирному договору отвергались. К тому же в январе 1958 г. Пентагон, в нарушение пункта 13d Договора о перемирии, разместил в Южной Корее ядерное оружие. Правда, в 1991 году ядерное оружие было полностью вывезено из Южной Кореи. Но Север начал работать над своей ядерной программой.

Итоги войны

Главным результатом Корейской войны приходится признать огромные человеческие потери и окончательную северокорейскую изоляцию, в итоге закончившуюся созданием и испытанием в 2017 году ядерного оружия. Получить полный контроль над полуостровом не удалось ни одному из бывших союзников по антигитлеровской коалиции — ни США, ни Китаю.

Корейскую войну называют первой вспышкой холодной войны, начатой против соцлагеря в 1946 году. По официальным данным, в результате этой кампании в Южной Корее погибли 138 тысяч, в Северной — 112 тысяч человек. При этом объединения, которого хотели корейцы, так и не получилось.

Корейцам понадобились долгие годы и гигантские усилия по восстановлению разрушенных городов и предприятий. И еще не наступил тот момент, когда все корейцы окончательно признают, что мир на полуострове ценнее, чем одобрение «сильных мира сего».