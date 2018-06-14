Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

По состоянию на 12 июня в работе находилось 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Энергоблок №2 Запорожской АЭС вернули в работу, вместо него на средний плановый ремонт поставили ЗАЭС-5. Продолжается ремонт и на ЗАЭС-4, которому в этом году продлевают срок эксплуатации. На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС также продолжается средний плановый ремонт. Энергоблок №2 этой же станции вернули в работу 8 июня. Однако в тот же день отключился энергоблок Хмельницкой АЭС — 2: на нём произошло ложное срабатывание технологической защиты. В ситуации быстро разобрались и блок вернули в работу 8 июня. Хмельницкой АЭС в этом месяце вообще не везёт: пятью днями ранее похожий случай произошёл с энергоблоком №1 этой же станции. Энергоблок №3 Ровенской АЭС находится в ремонте уже более полугода.

(сс) VargaA Энергоблок 1. Хмельницкая АЭС

АЭС Украины снова вырабатывают более 200 млн кВт•ч в сутки. Весной, в особенности в конце марта и начале апреля этот показатель падал до 160−170 млн кВт⋅ч. При том, что среднее суточное значение для «Энергоатома» — 220−230 млн кВт⋅ч.

Пресс-служба «Энергоатома» сообщает, что на ЮУАЭС-2 установили новую систему безопасности — принудительного сброса давления из гермооболочки. Это одна из т.н. постфукусимских мер безопасности, т. е. разработанных с учётом опыта последствий аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Производитель оборудования — Westinghouse Electric Germany.

«Энергоатом»

Из-за простоя блоков «Энергоатом» (компания, управляющая АЭС) в январе — мае сократил производство до 33,538 млрд кВт⋅ч (-9,3% к аналогичному периоду прошлого года). Впрочем, на доходе от реализации электроэнергии это почти не сказалось: за пять месяцев «Энергоатом» заработал 20,73 млрд грн. (-0,8% к аппг). Доля «Энергоатома» в структуре производства за эти месяцы — 49,2%.

ЛЭП

В данный момент на Южно-Украинской атомной станции три энергоблока ВВЭР-1000, однако «Энергоатом» решил построить там ещё один.

«По нашей просьбе Киевский институт «Энергопроект» разработал дорожную карту строительства новых замещающих энергоблоков АЭС Украины… Разработана и подписана дорожная карта строительства четвёртого энергоблока Южно-Украинской АЭС. Здесь расписаны абсолютно все работы, которые нам с Южно-Украинской станцией необходимо выполнить, в том числе на первом этапе, для того чтобы получить исходные данные для выбора реакторной установки. В 2018 году мы начинаем подготовительные работы… к 2033 году будем иметь новый работающий энергоблок», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ЮУАЭС.

Новость, безусловно, сенсационная. В последние годы во всех планах строительства новых мощностей фигурировала только Хмельницкая АЭС, а сами эти планы имели ярко выраженную экспортную направленность. Тогда как строительство нового энергоблока в Николаевской области явно нацелено на украинскую энергетику.

Скорее всего, мощности нового блока будут использованы южными областями Украины — Одесской области электроэнергии не хватает и сегодня. А спустя 15 лет, когда дышащая на ладан Одесская ТЭЦ окончательно развалится, вопрос энергоснабжения города станет очень актуальным.

«Главный вопрос — кто профинансирует проект. Внутри Украины денег для него точно нет, вне пределов Украины такой проект никому не нужен. «Энергоатому» с трудом хватает денег для продления сроков эксплуатации АЭС и ремонта блоков. Потому вероятность строительства блока крайне низка», — сомневается в реалистичности затеи в комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Ещё один любопытный вопрос — конкурс. Экспортному подразделению Росатома, разумеется, контракт не достанется по определению. Из реальных вариантов остаётся два: чешская Skoda и и АР 1000 от Westinghouse, но потянет ли его Украина по деньгам?

Westinghouse

Уже в 2019—2021 гг. «Энергоатом» планирует полностью загрузить четыре энергоблока ЗАЭС топливом Westinghouse.

«…В 2019—2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из американского ядерного топлива. Второй и шестой энергоблоки ЗАЭС планируется продолжать эксплуатировать с использованием только российского ядерного топлива», — говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

На самом деле ничего особо сложного в этом нет: сегодня уже три энергоблока этой станции работают на топливе Westinghouse, остаётся заполнить ещё один. А такой долгий срок на это отводится лишь затем, чтобы полностью выработали свой ресурс топливные сборки ТВЭЛ.

Вопрос поставки топлива для ещё одного энергоблока обсуждался на ЗАЭС в конце мая, причём во встрече принимал участие даже исполнительный директор Хосе Эметерио Гутьеррес.

Ещё один объект интереса Westinghouse — Ровенская АЭС. Здесь эксплуатируются блоки ВВЭР-440, топливо для которых Westinghouse разработала сравнительно недавно. Есть уже даже два сценария диверсификации поставок таких сборок (до сих пор сборки для ВВЭР-440 поставлял только российский производитель).

«Первый, у них уже есть прошедшее лицензию топливо, которое было в промышленной эксплуатации под реакторы 440 МВт, и есть набор изменений, которые они готовы внедрить, но для этого необходимо около двух лет, чтобы это топливо можно было запускать в производство. Вопрос в том, кто будет заказчиком этого топлива. Второй вариант — это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440, прошедший все необходимые процедуры, но естественно, что это более долгий процесс, порядка шести лет и более», — пояснил на пресс-конференции глава «Энергоатома» Юрий Недашковский.

Кстати, проникновение Westinghouse в ядерную энергетику Украины зашло более далеко, чем принято считать. Общеизвестно, что компания поставляет топливо для двух АЭС Украины (Запорожской и Южно-Украинской). Также Westinghouse проводит работы по модернизации украинских АЭС — в основном внедрение систем безопасности, а также увеличение производства (разгон реакторов для работы на 105−110% от номинальной мощности). Так Украина пытается частично компенсировать грядущую «потерю» одного из блоков Хмельницкой АЭС (он будет работать на экспорт). Однако мало кто знает, что Westinghouse имеет на Украине около 200 сотрудников, причём работающих на постоянной основе. Для сравнения можно задать вопрос: «Сколько сотрудников Росатома сегодня работают на Украине?»

Книжная гравюра Westinghouse Electric Company

«Westinghouse упрямо идёт к своей цели и успешно захватывает украинский рынок ядерного топлива, и единственное, что остаётся делать в такой ситуации, — отыгрывать потери на другом рынке. Украинский рынок ТВЭЛ в перспективе потеряет практически полностью», — предсказывает Иван Лизан.

Впрочем, говорить о потере тут не совсем корректно, поскольку условия изначально неконкурентны. Руководство Украины из чисто идейных соображений (а может, и за взятку) постепенно минимизирует присутствие корпораций ТВЭЛ и Росатом на Украине. Бороться в таких условиях за рынок трудно, поэтому совет эксперта кажется весьма разумным.

Кроме того, компании Westinghouse принадлежит 60% акций компании «Вестрон» — харьковского предприятия (работающее в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) атомных электростанций, тепловых электростанций, других промышленных объектов). Предприятие было основано ещё в 1994 году как совместное. Его соучредители зашифрованы в названии — Westinghouse и «Хартрон» (разработка, производство, эксплуатация АСУ ТП). Так, АСУ «Вестрона» используются сегодня на всех АЭС Украины.

Госстат сообщает, что в I квартале Украина закупила ядерного топлива на 96,4 млн долл. (-25 млн долл. в сравнении с аппг). Из этой суммы почти 68 млн долл. было потрачено на топливо производства корпорации ТВЭЛ и чуть более 28 млн долл. — на топливо Westinghouse.

ЦХОЯТ

31 марта 2020 года — срок открытия Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, строящегося сегодня в чернобыльской зоне отчуждения. Оборудование для ввода в эксплуатацию первой очереди ЦХОЯТ в «Энергоатоме» собирались получить до конца мая. К слову, сами здания первой очереди будут готовы уже в конце этого года, но затем в течение более чем года будет проводиться монтаж оборудования.

Весьма вероятно, что члены правительства и руководство «Энергоатома» вскоре начнут очередную рекламную кампанию проекта — как он позволит Украине сэкономить миллионы на оплате хранения отходов в России. В связи с этим напомним: расчётный срок окупаемости хранилища — порядка 60 лет, что делает его рекордным в отрасли.

«…Расчеты «Энергоатома» по окупаемости проекта, хотя и были откорректированы с широко разрекламированных двух лет до 14, всё же остались далеки от действительности. Фактически экономить 130 млн долл. в год на вывозе ОЯТ [отработанное ядерное топливо — Ред.] на хранение и переработку в Россию «Энергоатом» сможет начать только через три года после начала строительства, когда будет введен в эксплуатацию 1-й из 15 пусковых комплексов ЦХОЯТ. И тот не сможет сразу принять весь объем выгружаемого из украинских АЭС топлива. Таким образом, в первые три года с начала строительства «Энергоатом» будет нести двойные расходы в сотни миллионов долларов. После чего сможет начать «зарабатывать» от 40 до 130 млн долл. в год. Тогда как ежегодно вкладывать в строительство и эксплуатацию придется не менее 145 млн долл. То есть в течение ближайших 20 лет, до завершения строительства в 2035 году, НАЭК будет работать на строительство ЦХОЯТ ни в какой не в «плюс», а в самый настоящий «минус», — писал в июне прошлого года журналист Сергей Рассказов в материале для Golos.ua.

А уже после этого начнёт отбивать вложенное, что, предположительно, займёт около 46 лет. Отсюда и возникает общий срок в 60 лет.

Олег Вовчук ЦХОЯТ

Украинские же чиновники, в т.ч. премьер-министры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, несколько лет вводили в заблуждение украинцев, выдавая стоимость первого пускового комплекса ЦХОЯТ за стоимость всего хранилища и опуская вопрос двойных расходов и трат на эксплуатацию ЦХОЯТ. Сознательно или по безграмотности — вопрос десятый, хотя неизвестно, что в данном случае хуже.

«Во всей истории с ЦХОЯТ нет ответа на один вопрос: а что, собственно, в перспективе делать с отработавшим ядерным топливом? У Украины нет технологий по его переработке или повторному использованию. И вряд ли она сможет получить такую технологию от США. Так что ЦХОЯТ — это просто ядерное кладбище под Киевом», — комментирует строительство Иван Лизан.

1 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивных отходов при Ровенской АЭС. Кстати, расходы на строительство таких пристанционных комплексов тоже было бы правильно включить в срок окупаемости ЦХОЯТ, поскольку в Централизованное хранилище поступают уже отсортированные отходы, а значит, без пристанционных комплексов ЦХОЯТ попросту не сможет работать. Тогда как для хранения в РФ наличие таких комплексов Украине не требовалось, все операции осуществлялись уже на месте.

Разное

Как уже отмечалось выше, ТВЭЛ поставил Украине только в I квартале топлива для АЭС почти на 70 млн долл. Между тем, по состоянию на конец мая, контракт на текущий год между сторонами до сих пор не был подписан.

Японские атомщики планируют привлечь украинских специалистов к модернизации собственных мощностей. Пресс-служба украинского правительства сообщает о подписании Меморандума о взаимопонимании между Toshiba Energy Systems и предприятием энергетического машиностроения «Турбоатом» (Харьков) — японцы планируют разместить тут заказ на модернизацию турбин своих АЭС. Для «Турбоатома» это не будет проблемой, он неоднократно выполнял подобные экспортные контракты и даже производил турбины с нуля.

На Украине сдержанная паника: атомная отрасль постепенно теряет кадры. Об этом сообщает народный депутат Виктория Войцицкая:

«Уже имела возможность пообщаться с руководителями Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, — массовое увольнение кадров, от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала. Люди едут в Беларусь, Турцию, ОАЭ и, к большому сожалению, даже в Россию. Отрасль в результате дискриминационной тарифной политики НКРЭКУ [Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг — Ред.], критически недофинансирована».

Сразу видно, что народный депутат плохо знакома с темой, иначе бы стон звучал примерно так «…едут в Россию, в Россию, в Россию и, к большому сожалению, в Россию». Ведь во всех перечисленных странах заключены соглашения или ведётся строительство российских станций. Украина неоднократно давала понять, что расширять сотрудничество с РФ в атомной сфере в долгосрочной перспективе не планирует; сотрудничество сводится к эксплуатации действующих АЭС. Что сразу ставит под вопрос карьеру атомщиков, особенно молодых. Парадокс, но опыт работы с ВВЭР, в особенности если получится поработать на новых АЭС, где уже стоят ВВЭР-1200, сегодня открывает перспективы работы по всему миру. Вернее там, где ведёт строительство «Атомстройэкспорт». И только на Украине это тупик карьеры. И после этого власти ещё удивляются, что работники бросились врассыпную из такого «рая»?

(сс) Innov8social Поиск ваканский

Кстати, миграция украинских специалистов на БелАЭС — отнюдь не новость, СМИ писали об этом в 2014—2015 гг. Т. е. процесс «исхода» начался после того, как стало понятно, что политический кризис на Украине затянулся на годы. Однако более любопытно, что процесс продолжается до сих пор. Т. е. на место убывших приходят новые сотрудники, работают, набираются опыта, а затем едут в более перспективные для жизни и карьеры государства.

«В зоне отчуждения горит «Рыжий лес» — такими заголовками «обрадовали» украинцев СМИ 5 июня. Дело в том, что «Рыжий лес» — это лесной массив, непосредственно прилегавший к Чернобыльской атомной станции. Сразу же после аварии он принял убийственную дозу радиации, деревья погибли, хвоя сосен высохла (отсюда и название). Правда, чуть позже панику пришлось отставить.

«Друзья, горит не так называемый «Рыжий лес» — его зарыли бульдозерами более 30 лет назад — горят новые сосновые посадки. И не в первый раз горят. Ничего хорошего в этом нет, но ничего апокалиптического — тоже», — написал в Facebook киевский журналист и левый активист Андрей Манчук.

Хорошего действительно мало. Во-первых, для тушения пожара пришлось задействовать пожарную авиацию — и, даже несмотря на это, справиться с возгоранием не удавалось несколько суток. Во-вторых, хотя горят новые посадки, но место всё то же. Радиационный фон в столице после начала пожара с обычных 11 микрорентген в час вырос до 13−15. Впрочем, это всё равно укладывается в суточную норму (30 микрорентген в час).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

В данной ситуации больше пугает даже не сам пожар, а то, что Украина слабо контролирует происходящее в зоне отчуждения. Масштаб пожара может указывать на умышленный поджог и в любом случае говорит о том, что в зоне отчуждения шатаются люди, которых там быть не должно.