14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу, который в течение месяца будет главной темой информационной повестки и по уровню спортивного и околоспортивного ажиотажа не уступает Олимпийским играм. Накануне мундиаля президент России Владимир Путин подчеркнул, что для «нашей страны чемпионат мира ФИФА имеет важное значение», и мечта болельщиков о том, чтобы «у нас собрались лучшие команды мира», «воплотилась в виде двенадцати первоклассных стадионов и современной инфраструктуры». Речь идёт о стадионах в 11 городах, где будут проходить матчи. В Приволжском федеральном округе таких городов четыре — Казань, Нижний Новгород, Самара и Саранск. Но поволжских городов, втянутых в мировой турнир, в округе могло быть гораздо больше.

Cap.ru Площадь болельщиков в Чебоксарах

Матчи чемпионата мира по футболу, помимо указанных городов Поволжья, принимают также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград. Кроме того, в ряде городов реконструированные стадионы будут использоваться в качестве тренировочных баз для 32 команд — для отбора представители сборных «совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты». В результате команды выбрали тренировочные базы, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области, Краснодаре, Воронеже, Анапе, Калуге, Воронеже, Геленджике, Ессентуках, Грозном.

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В Поволжье отбор в качестве тренировочных баз прошли все города, где будут проходить матчи, даже 300-тысячный Саранск не остался без внимания сборных. Остальным городам — столицам Поволжья предпочли более мелкие, даже сельские населённые пункты — в Татарии, к примеру, помимо Казани, выбрана деревня Медведково, в Нижегородской области — город Бор, в Самарской области — город Тольятти. В результате невостребованными оказались в качестве тренировочных баз Уфа, Пенза, Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Саратов — по сравнению с другими федеральными округами это, пожалуй, наиболее крупное «выпадание» из чемпионата.

И мировой футбольный праздник, который был реален, пройдёт мимо них, ограничившись в основном онлайн-трансляциями, фан-зонами, праздничной атрибутикой в городах. За исключением отдельных регионов, руководство которых больше других позаботилось о том, чтобы привлечь болельщиков и иностранные делегации — и таким образом ощутить свою сопричастность к главному футбольному празднику мира. И заработать и репутацию, и деньги.

ИА REGNUM Чебоксары

Впрочем, в рамках подготовки к мундиалю что-то удалось построить или улучшить. И теперь можно взирать на происходящее у соседей успокоительным принципом: лучше — в гости, чем принимать гостей, не хлопотно, спокойнее…

Башкирия в рамках подготовки к футбольному чемпионату мира сумела получить больше федеральных средств, чем планировалось. Предполагалось, что реконструкция стадиона под Уфой обойдётся в 100 млн рублей с учётом софинансирования, затем доля только федерального бюджета достигла 100 млн рублей — заявлялось, что будет потрачено более 200 млн рублей. Одновременно шла реконструкция гостиницы для спортсменов и летних домиков, которые предполагалось использовать в качестве спортивного лагеря.

Одной из причин того, что Уфу не выбрали в качестве тренировочной базы, называют удалённость от городов, где будут проходить матчи. Между тем наблюдатели считают, что Башкирия могла сама стать ареной для основных футбольных баталий, но прежнее руководство региона не жаловало футбол, развивая хоккей.

Как и в Башкирии, Пензе под реконструкцию местного стадиона в рамках чемпионата мира по футболу выделялось из федерального бюджета более 100 млн рублей, общие затраты в 2016 году оценивались в 234 млн рублей. Возникали опасения, что стадион «Зенит» не будет готов в срок, даже поползли слухи об исключении его из вариантов тренировочной базы — власти их опровергли. В местной прессе отмечали, что в срок уложиться по всем требованиям всё же не удалось. Губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочего визита сравнил территорию вокруг спортивной площадки с гетто, обратив внимание на то, что «по крышам магазинов трава растёт», «балконы разноцветные, стены ободранные» — что также могло сказаться на имидже региона.

Тем не менее в Пензенской области настроены оптимистично — главным образом из-за близости к Саранску, где будут проходить матчи. В Пензе рассчитывают на приток туристов. Власти заявили, что между Пензой и Саранском будет ходить дополнительный общественный транспорт — автобусы и электрички, а для гостей и футболистов должны были подготовить культурную программу — с тем, чтобы туристы «вернулись уже с близкими и друзьями».

В Ульяновске под мундиаль реконструировали стадион «Труд», вложив почти 93 млн рублей федеральных средств. Но напрасным труд этот не стал: жители посёлка радуются, что им наконец-то отремонтировали убитую дорогу, а болельщиков привлёк гостиничный комплекс. Футболистам, к примеру, предлагали «Хилтон». По данным агентства по туризму, в Ульяновске болельщики забронировали 80% номеров гостиниц. Региональные власти полагают, что болельщики оставят в регионе свыше 500 млн рублей.

Сложнее ситуация была в Перми — и не только финансовая, но и политическая. Из города до Екатеринбурга, где будут проходить матчи, всего полчаса лёта. С этой точки зрения Пермь выглядела привлекательной, в результате в 2016 году в предварительный список ФИФА по созданию тренировочных баз вошёл спортивный комплекс им. В. П. Сухарева. Первоначально предполагалось на реконструкцию выделить из федерального бюджета 100 млн рублей, плюс 40 млн планировали изыскать местные власти.

Затем начались сложности. Выяснилось, что для «подгона» под международные требования расходы придётся увеличить — в частности, футбольное поле должно иметь натуральное покрытие и располагаться строго с севера на юг, а в Перми оно развернуто на восток. Более того, позже понадобилась бы новая реконструкция: после чемпионата пришлось бы возвращать искусственное покрытие, которое более пригодно для работы с учётом климата. Сложности усугубились в связи с уголовными делами в регионе (в 2016 году министр спорта стал фигурантом уголовного дела) и политической нестабильностью — возглавлявший регион Виктор Басаргин отправил отставку правительство, затем поползли слухи и о его отставке, что впоследствии и произошло. Проект тренировочной базы федеральные власти официально исключили из перечня.

«Вылетел» из данного перечня и саратовский «Авангард», реконструкция которого первоначально оценивалась в 130 млн рублей, включая 96 млн федеральных средств, но с началом строительства «подорожала» до 220 млн рублей. Как сказано в пояснительной записке, опубликованной в прессе в апреле 2018 года, строительство объекта рассчитано на 15 месяцев, то есть завершить его до чемпионата «не представляется возможным». Губернатор Валерий Радаев, комментируя непопадание «в чемпионат», заявил, что «не это главное», а то, что «мы сделаем «Авангард» лучшим тренировочным стадионом в стране».

ИА REGNUM Чебоксары. Спортивный «декор» на Красной площади. Всё, что смогли

Особняком стоит столица Чувашии, которая имела хорошие стартовые позиции — инфраструктурные, географические, транспортные и имиджевые.

Во-первых, в отличие от вышеназванных городов, в перечень тренировочных баз вошли два чебоксарских стадиона — «Олимпийский» и «Спартак», в сочетании с гостиницами «Волга Премиум отель» и президент-отелем «Дис». Ремонт «Спартака» был оценён более чем в 100 млн рублей при 44 млн федеральных средств, «Олимпийского» — в 130 млн рублей при 100 млн федеральной поддержки. Однако качество работ вызвало претензии даже у чиновников — в результате был объявлен выговор начальнику управления физкультуры администрации и директору «Спартака».

Во-вторых, Чувашия, где в 2014 году прошёл форум «Россия — спортивная держава», куда съехались высокие чины в стране, включая главу государства Владимира Путина, в информационном пространстве имела хороший задел, и это могло привлечь футбольные команды. Футбол в Чувашии, безусловно, любят, но развит он слабо. Нет ни профессиональных команд, ни известных игроков, ни, собственно, желания властей развивать его профессионально — прежде всего, из-за скудости бюджета. Но это отчасти компенсируется наработанной спортивной практикой, инфраструктурой и массовостью зрителей: Чувашия регулярно становится площадкой для проведения всероссийских стартов, а уж соревнования по спортивной ходьбе (которая считается «коронным» видом спорта для региона, рождающего олимпийских и международных чемпионов) — давно «прописались» в регионе. К примеру, 12 июня в Чебоксарах прошёл всероссийский турнир по прыжкам с шестом, 10 июня состоялись чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе.

ИА REGNUM Площадь болельщиков в Чебоксарах

В-третьих, Чебоксары выгодны географически: под боком Казань (150 км), недалеко Нижний Новгород и Саранск (250 км).

Несмотря на эти очевидные плюсы, столица Чувашии не прельстила ни одну из 32 команд. Эксперты считают, что главной причиной провала стало отсутствие «единой команды» в регионе, недостаточность, а порой — отсутствие лоббистских усилий.

«Надо же понимать, что перед тем, как выбрать тот или иной регион, туда засылается передовая группа, которая изучает не только инфраструктуру, но и обстановку в регионе, его благоустройство, комфортность и красоту территории, включая наличие достопримечательностей. Если брать транспортную доступность, то достаточно вспомнить, что значительная часть федеральных трасс у нас не соответствует нормативам — в отличие от той же Татарии, где таких дорог более 70%. Да, трассы федеральные, но это говорит о том, что наши чиновники не умеют убеждать и лоббировать.

То, что в Чебоксарах не ждут иностранных туристов, тоже — управленческий провал. Почему ульяновский губернатор не стесняется чуть ли не пачками рассылать приглашения и зазывать команды, в том числе инициируя переговоры с иностранными делегациями (как итог — гостиницы наполнены туристами), а у нас или стыдятся этого, или считают не барским делом? Более всего удивляет, что такая инертность даже в тех ситуациях, когда нам есть чем гордиться и есть что показать. Чувашские чиновники не умеют, грубо говоря, «продать товар», торговаться и убеждать. К сожалению. И это большая беда», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Но даже если удалось бы «заманить» в республику иностранцев, то и «показывать становится нечего».

«Гордость чувашской столицы — набережная и залив. Но что там сегодня мы видим: перекопанные территории, недострои, новые дома и фактически за последние годы — ни одной новой достопримечательности. Город в этой точке будто застрял в 2000-х годах, из нового только множество многоэтажных домов. Хотя нам есть у кого учиться, взять ту же Татарию: Казань там преобразилась, новыми точками притяжения стали Свияжск и Болгар, куда туристы стекаются толпами. Из свежих примеров неумения себя подать: 14 малых городов Татарии получат гранты общей стоимостью 900 млн рублей, то есть практически заберут пятую часть выделенных на всю Россию средств. Чувашия выдвинула три города, ни один не был поддержан. Что, малые города Чувашии менее достойны? Нет, конечно. Просто не умеем качественно, профессионально работать и себя подавать», — говорит Владислав Солдатов.

И такое мнение в дни мунидиаля звучит в полумиллионных Чебоксарах повсеместно, и ревность к 300-тысячному Саранску практически непреодолима. А ведь могли хотя бы провести «зарядку со звездой», с футбольной звездой. Но теперь и в самой Чувашии почти не помнят, что стало с номинированием 17-тысячной массовой зарядки в Чебоксарах в Книгу рекордов Гиннесса.