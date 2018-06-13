Еще сто лет назад Борис Пастернак запечатлел Грузию:

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР В Грузии

…Мы были в Грузии. Помножим

Нужду на нежность, ад на рай,

Теплицу льдам возьмем подножьем,

И мы получим этот край.

Неуемная динамика грузинской политики сбивает с ног и опытных кавказоведов. Всего месяц назад мы писали о явственных признаках трещин в системе стабильности, выстроенной миллиардером Бидзиной Иванишвили. С тех пор отправился в отставку генеральный прокурор, а сегодня объявил о выходе из игры премьер-министр Георгий Квирикашвили, а вместе с ним — всё грузинское правительство.

Нынешняя политическая система Грузии ближе к парламентской демократии: некогда многовластный президент сегодня ограничен в полномочиях, а премьер-министр является действительно полномочным главой правительства и государства. С одной оговоркой: великомочный олигарх Бидзина Иванишвили оставался все годы правления премьера Квирикашвили и восседания президента Маргвелашвили первым и главным.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Когда система начала давать трещины, Иванишвили вернулся открыто в политику. Недавно он занял пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта», а сегодня сместил с должности действующего премьера. В некотором смысле грузинская система управления не знает подобия. Единовластие грузинско-российского миллиардера не имеет аналога в странах с демократическим правлением.

После бурных лет правления Михаила Саакашвили пришла пора спокойствия и стабильности под управлением Бидзины Иванишвили. Он избегал любых крупных ходов во внешней и во внутренней политике, но преуспел в создании нового аппарата правления. Его партия вытеснила всех остальных. Более того, следуя тактике Владислава Суркова, Иванишвили немало сделал для «приручения» оппозиции.

Voice of America Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

Тем не менее даже стабильная на первых порах система начала давать сбои. Сперва мы констатировали неподчинение президента Маргвелашвили воле олигарха. Затем внутренняя борьба в его команде парализовала любые внешнеполитические и экономические инициативы. А последний месяц мы видим почти каждый день выплески недовольства на улицах Тбилиси, переходящие в протесты против нынешней системы. Это может быть демонстрация против жестких действий полиции или против халатности прокуратуры при расследовании гибели двух подростков в поножовщине полгода назад. Любые народные выступления выливаются в недовольство системой.

Сравнения с народным волеизлиянием в Армении будет преувеличенным, но Грузия сама знает массовые волеизъявления народа, приводящие к смене власти. Так было при устранении президента Гамсахурдии, при смещении Шеварднадзе и при вытеснении Саакашвили. Люди там выражают недовольство темпераментно: грузинские протестующие отличаются быстрой воспламеняемостью и решительностью. Политики реагируют опасливо на манифестации народного недовольства. Они знают, что предшественникам не удавалось противостоять народному недовольству.

Отставке Квирикашвили предшествовал открытый конфликт с Бидзиной Иванишвили по вопросам экономической политики, а больше — кто главный. Можно предположить, что при более стабильной ситуации внутри страны премьер бы не освободил так быстро свое кресло. Но при общей атмосфере неуверенности и растущего недовольства понятно желание Георгия Квирикашвили уйти спокойно.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Нынешний политический кризис мог бы завершиться новыми назначениями и восстановлением стабильности, но сделать это будет в высшей степени непросто, чтобы закончить этим кризис и усмирить протестные настроения. Уже поговаривают и пописывают о том, что к посту генсека «Грузинской мечты» Иванишвили приплюсует себе должность премьер-министра. Однако это не умиротворит враждующие фракции внутри его системы и не даст выходящим на акции протеста чувства движения вперед. Нет ничего опаснее состояния застоя и отсутствия ярких идей и осязаемых дел, когда общество охватывает пессимизм и недоверие к власти.

В прошлые годы Грузия пыталась лечиться от застойного пессимизма привлечением ярких созидательно-разрушительных талантов, к коим относились Гамсахурдия с Саакашвили. Стоит пожелать ей выйти из нынешней депрессии с улыбкой обновления и с переменами в умеренных благотворно врачующих дозах.