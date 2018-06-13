Кризис в Грузии как предвестник нового кризиса
Еще сто лет назад Борис Пастернак запечатлел Грузию:
…Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
Неуемная динамика грузинской политики сбивает с ног и опытных кавказоведов. Всего месяц назад мы писали о явственных признаках трещин в системе стабильности, выстроенной миллиардером Бидзиной Иванишвили. С тех пор отправился в отставку генеральный прокурор, а сегодня объявил о выходе из игры премьер-министр Георгий Квирикашвили, а вместе с ним — всё грузинское правительство.
Нынешняя политическая система Грузии ближе к парламентской демократии: некогда многовластный президент сегодня ограничен в полномочиях, а премьер-министр является действительно полномочным главой правительства и государства. С одной оговоркой: великомочный олигарх Бидзина Иванишвили оставался все годы правления премьера Квирикашвили и восседания президента Маргвелашвили первым и главным.
Когда система начала давать трещины, Иванишвили вернулся открыто в политику. Недавно он занял пост генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта», а сегодня сместил с должности действующего премьера. В некотором смысле грузинская система управления не знает подобия. Единовластие грузинско-российского миллиардера не имеет аналога в странах с демократическим правлением.
После бурных лет правления Михаила Саакашвили пришла пора спокойствия и стабильности под управлением Бидзины Иванишвили. Он избегал любых крупных ходов во внешней и во внутренней политике, но преуспел в создании нового аппарата правления. Его партия вытеснила всех остальных. Более того, следуя тактике Владислава Суркова, Иванишвили немало сделал для «приручения» оппозиции.
Тем не менее даже стабильная на первых порах система начала давать сбои. Сперва мы констатировали неподчинение президента Маргвелашвили воле олигарха. Затем внутренняя борьба в его команде парализовала любые внешнеполитические и экономические инициативы. А последний месяц мы видим почти каждый день выплески недовольства на улицах Тбилиси, переходящие в протесты против нынешней системы. Это может быть демонстрация против жестких действий полиции или против халатности прокуратуры при расследовании гибели двух подростков в поножовщине полгода назад. Любые народные выступления выливаются в недовольство системой.
Сравнения с народным волеизлиянием в Армении будет преувеличенным, но Грузия сама знает массовые волеизъявления народа, приводящие к смене власти. Так было при устранении президента Гамсахурдии, при смещении Шеварднадзе и при вытеснении Саакашвили. Люди там выражают недовольство темпераментно: грузинские протестующие отличаются быстрой воспламеняемостью и решительностью. Политики реагируют опасливо на манифестации народного недовольства. Они знают, что предшественникам не удавалось противостоять народному недовольству.
Отставке Квирикашвили предшествовал открытый конфликт с Бидзиной Иванишвили по вопросам экономической политики, а больше — кто главный. Можно предположить, что при более стабильной ситуации внутри страны премьер бы не освободил так быстро свое кресло. Но при общей атмосфере неуверенности и растущего недовольства понятно желание Георгия Квирикашвили уйти спокойно.
Нынешний политический кризис мог бы завершиться новыми назначениями и восстановлением стабильности, но сделать это будет в высшей степени непросто, чтобы закончить этим кризис и усмирить протестные настроения. Уже поговаривают и пописывают о том, что к посту генсека «Грузинской мечты» Иванишвили приплюсует себе должность премьер-министра. Однако это не умиротворит враждующие фракции внутри его системы и не даст выходящим на акции протеста чувства движения вперед. Нет ничего опаснее состояния застоя и отсутствия ярких идей и осязаемых дел, когда общество охватывает пессимизм и недоверие к власти.
В прошлые годы Грузия пыталась лечиться от застойного пессимизма привлечением ярких созидательно-разрушительных талантов, к коим относились Гамсахурдия с Саакашвили. Стоит пожелать ей выйти из нынешней депрессии с улыбкой обновления и с переменами в умеренных благотворно врачующих дозах.