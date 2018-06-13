Отставка премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили для многих, даже для непримиримых оппонентов правящей «Грузинской мечты», оказалась совершенно неожиданной. Хотя именно ее по наущению основной оппозиционной силы — «Единого национального движения» в течение проходивших в стране в последний период акций протеста так настоятельно требовала «общественность».

Флаг Грузии

Заявление Квирикашвили прозвучало тем более неожиданно после состоявшегося днем раньше заседания парламентского большинства и партактива «Грузинской мечты» во главе с председателем и учредителем партии Бидзиной Иванишвили. Если до начала заседания маститые лидеры партии уверенно говорили о необходимости перемен, в том числе в составе правительства, то после заседания четко заявили, что вопрос изменений в кабинете министров они не обсуждали, а в повестке дня стояли лишь текущие проблемы и результаты последних исследований UNISEF.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Надо сказать, что эти результаты свидетельствовали не в пользу правительства Грузии, так как констатировали ухудшение общей ситуации в стране и рост бедности аж на 150%. Было о чём беспокоиться и что обсуждать, и всё же… Главное, чего ждали в Грузии от этого заседания, было решение об отставке ряда министров, прежде всего — министра юстиции Теи Цулукиани и министра внутренних дел Георгия Гахария.

Эти требования стали актуальными после того, как ушел в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе, а дело об убийстве школьников на улице Хорава в Тбилиси было возвращено на дорасследование. МВД начало активную деятельность в этом направлении, интенсивные допросы и аресты, но эти меры общественность не удовлетворили, так как, по ее оценке, шаги делались в неправильном направлении, меры применялись не те, которых ожидали, а главные виновники всего случившегося оставались безнаказанными.

Pog.gov.ge Ираклий Шотадзе

Череда событий, которые привели к отставке Квирикашвили и всего состава правительства, началась с акций протеста, инициатором которых выступил отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе. Отчаявшись найти в стране справедливость, он решил идти до конца, а поддержку готов был получить от каждого, кто разделит его горе и его требования.

Горем Саралидзе умело воспользовались активисты и лидеры «Единого национального движения», выделившие ему в советники и сторонники главу неправительственной организации «Центр реформирования правоохранительных органов» Звиада Куправа. Само «Национальное движение» старалось «держаться в стороне» от этих процессов, не выступало непосредственно на митингах, тем более, что были они недостаточно многочисленными для подтверждения массовости протеста. Но в комментариях грузинским СМИ, особенно же выступающей рупором этой партии телекомпании «Рустави-2», тщательно разъясняли народу необходимость «полной отставки всего недееспособного правительства во главе с Квирикашвили и неформальным правителем Иванишвили».

Митинги, начавшиеся 31 мая, прекратились на следующий день после отставки главного прокурора, но Саралидзе дал властям срок до 10 июня для выполнения всех своих требований, прежде всего для наказания всех виновников убийства его сына, а также тех, кто способствовал укрывательству убийц и фальсификации расследования.

Акции возобновились 10 июня, так как Саралидзе счел принятые правительством меры недостаточными, несмотря на арест целого ряда лиц, в том числе обвинявшегося в укрывательстве убийц бывшего прокурора Мирзы Субелиани. Обещания привести к зданию парламента Грузии всю страну оказались преувеличенными, и поняв, что в создавшейся ситуации закрыть весь проспект Руставели массой народа не удастся, организаторы акции решили сделать это искусственно, перенеся три палатки с тротуара у здания парламента на проезжую часть. Палатки там простояли несколько часов, участники акции разошлись по домам, а полиция «помогла» митингующим вначале убрать палатки с проезжей части, а затем — и вообще с проспекта Руставели. Тем временем Заза Саралидзе посетил ряд правительственных структур, где, как видно, заручился некоторыми обещаниями, после чего заявил, что дает властям еще неделю для выполнения своих требований. К этим требованиям он добавил отставку министров юстиции и внутренних дел.

Ситуация на проспекте Руставели нормализовалась, движение возобновилось, город вернулся к обычному ритму жизни. Казалось, всё дальше пойдет своим чередом. Но дотошные СМИ через свои источники в правящей партии всё же узнали, что готовятся некоторые изменения. Предполагали, что «неформальный правитель», то есть Иванишвили, готов пожертвовать некоторыми министрами, чтобы сохранить власть в целом. Делались самые разные прогнозы, кого отправят в отставку.

Оказалось, что не кого-то, а именно премьера. А это значит, что в отставку ушел весь нынешний состав правительства, который отныне, до утверждения парламентом нового правительства, будет лишь считаться исполняющим обязанности.

Что это могло быть? На этот счет существуют (и имеют полное право на такое существование) самые разные предположения. Одни считают, что председатель и лидер «Грузинской мечты» (уже формальный, так как после съезда партии именно он возглавил ее) Бидзина Иванишвили решил принести премьера и его кабинет в жертву создавшейся ситуации, чтобы каким-то образом разрулить ее и попытаться решить накопившиеся проблемы. По мнению других, тех, кто был и всё еще остается сторонником «Грузинской мечты», у Иванишвили были реальные основания для недовольства как самим Квирикашвили, так и его правительством. Если, конечно, он действительно не вмешивался в происходившие в стране события и в деятельность властных структур. Бытует и третья точка зрения, заключающаяся в том, что изменения в правительстве были продиктованы Грузии извне, из-за океана, партнерами и наставниками, которые сочли, что этой власти пора уже уступить бразды правления своим оппонентам. Кому? Для многих это не секрет, потому что с самого первого дня прихода к власти «Грузинской мечты» ее главным оппонентом и главной оппозиционной силой рассматривалось и продолжает рассматриваться «Единое национальное движение». Распавшееся на отдельные составляющие, потерявшее множество сторонников, поредевшее. Но ему, судя по настрою бывших и нынешних лидеров партии, ничего не стоит собраться и сплотиться вновь и с новой силой приступить к активной политической деятельности уже у руля власти.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Если вспомнить события 2011−2012 годов, можно сделать вывод, что смена власти в Грузии и уход правительства Саакашвили были предрешены. И предрешены не народом Грузии, как это пытались доказать тогдашние лидеры оппозиции, и вовсе не самими лидерами оппозиции, а партнерами из-за рубежа. Теми, кто настоятельно внушал Михаилу Саакашвили необходимость «передачи власти», кто ожидал от него такого шага и давал ему подобные рекомендации. Они звучали публично из уст тогдашнего президента США Барака Обамы, они проскальзывали в высказываниях генсека НАТО и лидеров ЕС. Ситуация в Грузии была такой, что «требовала перемен». И эти перемены были устроены.

Сейчас, судя по всему, в Грузии вновь назрела такая необходимость. Тем более, что уже внутри самой правящей партии, после отставки премьера, всерьез заговорили о досрочных парламентских выборах как выходе их сложившейся ситуации.

Одним из первых такое предположение сделал депутат парламента от «Грузинской мечты» Леван Коберидзе. Отметив, что отставка премьера была для него совершенно неожиданной, депутат в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что сегодня главным вызовом для страны является ситуация, сложившаяся в сфере правосудия.

«Я считаю, что правительство должно ответить на проблемы в этой сфере конкретными шагами, а если сделать это ему не удается, я бы поставил вопрос о проведении досрочных парламентских выборов», — пояснил Коберидзе.

Возможно, что досрочные выборы станут для ныне правящей (но, судя по ситуации в стране, не очень хорошо справляющейся с управлением) «Грузинской мечты» самым благоприятным выходом из сложившейся ситуации. Таким образом она сможет мирно передать власть и мирно уйти в оппозицию. Если, конечно, ее правопреемники пожелают иметь в оппозиции учрежденную Бидзиной Иванишвили партию. Но если к власти вновь вернется ныне «главная оппозиционная сила» с ее лидером, ждать от нее пощады и поблажек лидерам «Грузинской мечты» не стоит. И на коабитацию, к которой все эти годы западные партнеры так настоятельно принуждали нынешнюю власть, тоже рассчитывать не стоит.

Оглядываясь на прошедшие шесть лет, так и хочется задать вопрос: а кто в действительности все эти годы управлял Грузией? И уходило ли из власти имеющее такую мощную поддержку на Западе «Единое национальное движение» вместе с его лидером? Или эти годы были для него лишь временной передышкой перед «новыми достижениями и продвижениями»?