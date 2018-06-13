Выход администрации президента США Дональда Трампа из ядерного соглашения с Ираном и последовавшие за этим заявления госсекретаря Майка Помпео столкнулись с критикой большинства экспертов, которые обвинили американскую администрацию в стремлении к развязыванию войны и смещению иранского режима. Другие заявили, что стратегия Трампа в отношении Ирана нереалистична, пишет Залмай Халилзад в статье для американского издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

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Тем не менее подход Трампа в отношении Ирана имеет шансы на успех. Многие эксперты упустили из виду, что администрация Трампа заявила о своей готовности начать переговоры с Ираном, даже несмотря на усиление санкционного давления. На фоне политики максимального давления нельзя отрицать, что все же существует возможность того, что переговоры с Ираном могли бы привести к заключению всеобъемлющего соглашения.

Mark Taylor Майк Помпео

Возможно, самый интригующий посыл речи Помпео заключался в желании США вовлечь Иран в переговоры о всеобъемлющем соглашении, ведущем к нормализации отношений. Помпео предложил Ирану «взглянуть на нашу дипломатию с Северной Кореей» в качестве доказательства готовности администрации вступить в переговоры с врагами по очень сложным вопросам.

Тактика давления, используемая Трампом, вероятно, не заставит Иран встать на колени и не приведет к свержению режима в обозримом будущем, но такой подход может заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Иран в настоящий момент не желает проводить прямые переговоры с США. Тегеран стремится заключить соглашение с ЕС, чтобы компенсировать потери, которые он понес из-за введения новых американских санкций. В ближайшие месяцы Иран, вероятно, сделает несколько выводов с учетом сложившейся ситуации.

Во-первых, Иран может разочароваться в позиции ЕС. Конечно, в ЕС недовольны выходом США из ядерного соглашения и новыми санкциями против Ирана. Однако для европейских компаний американский рынок представляет больший интерес, нежели иранский. Глобальные европейские компании уходят из Ирана, и никакая европейская политика не сможет кардинально изменить эту реальность. ЕС вряд ли сможет предоставить Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи те гарантии, которые он стремится получить.

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Во-вторых, гонка ядерных вооружений связана с определенными рисками. Иран может отказаться от ядерного соглашения и начать производство высокообогащенного урана. Хаменеи уже объявил о том, что он отдал приказ о проведении «модернизации» производственных возможностей по обогащению урана. Однако любое подобное решение Ирана, скорее всего, приведет к тому, что ЕС окажется на стороне США и введет в отношении Ирана собственные санкции. Тегеран также может столкнуться с военными ударами по его ядерной инфраструктуре. Иран, вероятно, также потеряет поддержку со стороны России и Китая. Иран заинтересован в сохранении отношений с Москвой и Пекином.

В-третьих, расчеты Ирана, безусловно, будут определяться оценкой стратегии США. Пока неясно, насколько всеобъемлющими будут антииранские санкции США и какой ущерб они нанесут и без того слабой экономике Ирана? Вполне вероятно, что новые санкции США нанесут значительный ущерб, заблокируют поток инвестиций, поощряя дальнейший вывод из Ирана иностранного капитала и, возможно, спровоцируют новые беспорядки.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Если санкции против Ирана будут сопровождаться давлением против региональных доверенных лиц Тегерана, то Ирану придется сделать выбор: начать отступление или продолжить региональную экспансию. Экспансия будет отвлекать все больше ресурсов, что дополнительно осложнит экономическую и политическую обстановку в Иране, обострив противоречия между различными группировками внутри режима. Такое развитие событий может привести к нестабильности в Иране или даже восстанию. Возможно, Иран уже находится в предреволюционной фазе.

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В-четвертых, Иран будет следить за развитием событий вокруг Северной Кореи. Похоже, что выход США из ядерного соглашения с Ираном, по крайней мере, пока не подрывает стремление Северной Кореи к переговорам и поиску урегулирования сложившегося кризиса. Реальный прогресс в переговорах с Северной Кореей может оказать благотворное влияние на Иран, подтолкнув его лидеров к началу переговоров с Соединенными Штатами.

В настоящий момент Иран не готов к прямым переговорам с США. Однако увеличивающееся экономическое давление и растущие расходы Тегерана могут побудить иранское руководство к началу диалога, который, в конечном итоге, может привести к нормализации отношений. В противном случае Иран столкнется с огромными экономическими издержками и риском начала конфликта. Тегеран не может себе этого позволить.