Литве нужно снижать налогообложение рабочей силы, призвал в Сейме во время дискуссии о налоговой реформе премьер Саулюс Сквернялис. Одни эксперты обратили внимание на то, что в Литве один из самых высоких уровней неравенства в ЕС, а налоговые тарифы отстают от международных средних показателей, другие подчеркнули, что средние показатели мало что значат и что якобы нужно смотреть на специфику региона и Литвы. ИА REGNUM сегодня, 13 июня, публикует подробный обзор реформ, предлагаемых правительством, и их последствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Премьер отмечает, что сейчас в Литве приходящаяся на зарплату ноша на 2% больше, чем в Эстонии, и на 5% больше, чем в Польше. Он также обратил внимание на то, что в Литве слишком мало налогов на недвижимость, поэтому правительство предлагает снизить налогообложение рабочей силы и обложить налогом неосновное жилье.

По словам премьера, налоговая реформа охватила бы трехлетний период, а это повысило бы прогнозируемость налоговой системы.

При обсуждении реформы пенсионной системы цифры вызвали нервный смех среди парламентариев. Если всё будет идти хорошо, и только хорошо, то пенсия составит половину сегодняшней зарплаты трудящегося человека лишь через полвека. Сквернялис прогнозировал, что до 2070 года удастся повысить норму изменения средней зарплаты и средней пенсии до нынешних 40% и 50%, а сейчас эта норма изменения падает. Самому Саулюсу Сквернялису, к слову, в 2070 году как раз исполнится ровно сто лет! Тем не менее премьер гарантировал, что бюджет Фонда соцстраха и в 2020 году останется профицитным, а пенсии будут индексироваться и увеличиваться, как это предусматривает соответствующий закон.

Дискуссия в Сейме началась с упреков оппозиции относительно того, что не был приглашен председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас. Сейм большинством голосов решил его не приглашать, после такого решения часть оппозиции покинула зал Сейма.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас заявил, что налоги и пенсии не входят в функции Центробанка, а предложения Центробанка учитываются настолько, насколько стоит их учитывать.

Министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис подчеркнул, что главная цель реформы пенсионной системы — предусмотреть три источника пенсий и таким образом нивелировать риск.

Первым источником был бы Фонд соцстраха, который выплачивал бы пенсии, размер которых зависит от размера фонда заработной платы в Литве. Вторым источником был бы бюджет Литвы, который появился бы, если в него перенести выплату базовой пенсии. По словам Кукурайтиса, государственный бюджет собирает много разных налогов, поэтому у него больше возможностей поддержать пенсионеров.

«Третий источник — частные пенсионные фонды. У наших жителей достаточно средств, чтобы часть их отложить на будущее», — решил Кукурайтис.

Tony Bowden Бездомный на платформе железнодорожного вокзала, Вильнюс

Сейчас во второй пенсионной ступени участвуют 800 000 жителей, и только 700 000 из них решили копить по формуле 2+2+2. Остальным только переводятся 2% из Фонда соцстраха, поэтому пенсия Соцстраха для них сокращается.

«Мы предлагаем автоматическое вовлечение жителей в накопительную систему по формуле 2+4, это побудило бы их думать о будущем», — сказал министр.

По его словам, все ныне действующие пенсионные фонды получили бы одинаковое число автоматически вовлеченных жителей. Если жители решат вернуться в Фонд соцстраха, и накопленная ими сумма будет больше, чем потери в Фонде соцстраха, они получат дополнительные очки к будущей пенсии. Если сумма их накоплений, принесенных в Фонд соцстраха, будет меньше, они ничего не потеряют. Также планируется наполовину сократить отчисление в пенсионные фонды и от 17 000 до 10 000 евро снизить грань, когда уже можно получать пенсионный аннуитет.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс подчёркивал, что Литва якобы собирает слишком мало налогов, связанных с окружающей средой и недвижимостью. По его словам, остается возможность расширить эту налоговую базу — тем более что они не вредят экономическому росту. Также в Литве одна из самых больших разниц между собираемым НДС и НДС, который потенциально можно собрать.

«Социальная изоляция и неравенство доходов в Литве — одни из самых больших в ЕС. С высоким риском оказаться в нищете сталкиваются пожилые люди, безработные, одинокие жители, дети — здесь нужно многое сделать», — сказал Пранцкявичюс. По его словам, неравенство можно сократить, побуждая людей вернуться на рынок труда, повышая эффективность социальной системы и эффективнее собирая налоги.

«Еврокомиссия выделяет три рекомендации Литве — улучшить сбор налогов и увеличить их базу, совершенствовать работу системы просвещения и лучше координировать инновационную политику», — сказал он.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что суть налоговой системы — «подстричь овцу так, чтобы она была счастлива». Таким образом, она не захочет убежать к другому хозяину. Он утверждал, что для налоговой системы важна как горизонтальная, так и вертикальная справедливость.

«Можно было бы установить налог на подушку — по 240 евро каждый месяц для каждого жителя, и бюджет был бы полон. Но такая система неправильна, потому что пенсии иногда меньше 240 евро», — сказал Маурицас. Он уверен, что предлагаемое увеличение размера необлагаемого налогом минимума повысит вертикальную справедливость, но реформа ничего не делает для горизонтальной справедливости.

«Почему ИТ-специалист, работающий по трудовому договору, должен платить от 3000 евро, а адвокат, осуществляющий индивидуальную деятельность, — от 40 евро, — спрашивал Маурицас. — Больше всего людей задевает то, что разная налоговая ноша приходится на жителей, которые получают одинаковые доходы».

Если повысить тариф подоходного налога от 15% до 21% и соединить взносы работодателя и работника в Фонд соцстраха, влияния применения нынешнего необлагаемого налогом минимума в размере 380 евро можно было бы достигнуть, если установить необлагаемый налогом минимум в размере 272 евро.

В законопроекте о подоходном налоге с населения предлагается в 2019 году увеличить необлагаемый налогом минимум до 280 евро, в 2020 году — до 370 евро, в 2021 году — до 470 евро. Также предлагается расширить объем его применения до 2,5 средней зарплаты в 2021 году.

Влияние реформы подоходного налога почувствуют жители, которые зарабатывают до 2,5 средней зарплаты (сейчас около 1725 евро).

Министерство финансов хвастается, что после проведения реформы Литва станет самой конкурентоспособной среди стран Прибалтики по налогообложению труда.

Например, в 2021 году налоговая ноша лица, получающего минимальную зарплату, от нынешних 30,8% снизится до 24%, когда в Эстонии она сейчас достигает 25%, а в Латвии — 30,8%.

Налоговую реформу планируется финансировать за счет средств, полученных от разоблачения теневой экономики, повышенных акцизов и введения налога на недвижимость.

Dmitrijus Jarašius Литовские студенты

В законопроекте о подоходном налоге предлагается расширить список расходов, которые вычитаются из семейных бюджетов жителей, и установить, что такими расходами считаются и средства, который жители платят за ремонт зданий и других построек, за исключением работ по реновации многоквартирных домов. В этот список также попадают ремонт легковых автомобилей, услуги по надзору за детьми. Вместе с тем предлагается установить сумму ограничения вычисления этих расходов в размере 2000 евро. Предполагается, что это поможет сократить масштабы теневой экономики.

Правительство предлагает сузить льготу, применяемую в отношении недвижимости некоммерческого назначения физических лиц, то есть необлагаемые налогом 220 000 евро применять только в отношении одного жилья с самой большой налоговой стоимостью.

Второе и последующее жилье предлагается обложить налогом без учета его стоимости.

Наибольшая стоимость жилого объекта будет суммироваться со стоимостью всей остальной некоммерческой недвижимости (за исключением второго и последующего жилья), и в отношении этой суммы будут применяться прогрессивные налоговые тарифы:

0% — до 220 000 евро;

0,5% — до 300 000 евро;

1% — до 500 000 евро;

2% — более 500 000 евро.

Стоимость второго и последующего жилья будет суммироваться и облагаться налогом отдельно от первого жилья. В отношении этой суммы будет применяться следующая прогрессивность:

0,3% — до 220 000 евро;

0,5% — до 300 000 евро;

1% — до 500 000 евро;

2% — более 500 000 евро.

Также планируется изменить закон об акцизах. Предлагается увеличить специфический элемент акцизов на сигареты до 62,25 евро за 1000 сигарет, и вместе с тем установить, что минимальный комбинированный акцизный тариф за 1000 сигарет будет не меньше 102 евро. Также предлагается увеличить акцизные тарифы на сигары и сигариллы — до 42 евро за килограмм продукта и на курительный табак — до 68 евро за килограмм продукта.

Пачка сигарет (20 штук) в среднем должна подорожать на 0,11 евро (пачка самых дешевых сигарет — на 0,15 евро). Пачка сигарилл (10 штук) — примерно на 0,12 евро, 30 граммов курительного табака — примерно на 0,3 евро.

Также предлагается установить акцизы на жидкость для электронных сигарет, в состав которой входит никотин. Из-за этого 2 мл такой жидкости могут подорожать на 0,48 евро.