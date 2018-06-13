Рационалисты против традиционалистов. Майкл Хайден использует несколько другую терминологию, но именно таков смысл словесного наступления на президента Трампа со стороны бывшего директора ЦРУ и АНБ.

Jim Fischer Мозг, пораженный паразитами

В своей индоктринационной книге «Assault on intelligence» Майкл Хайден присягнул принципам Просвещения. Дескать, именно рациональный подход к подборке фактов и их рациональное осмысление приводят к разумной и эффективной политике. А вот Трамп руководствуется эмоциями и интуицией и еще играет на чувствах своих избирателей.

Тут же Хайден делает оговорку: даже при рациональном и честном подходе к информации могут быть ошибки в работе. Он приводит в пример американское вторжение в Ирак, опиравшееся на ошибочные выводы из полученной информации.

Рассуждения Хайдена чрезвычайно интересны не только по причине их политического веса. Он на самом деле представляет солидную группу отставников разведки, поддерживавших Хиллари Клинтон. Также, Хайден по праву считается одним из сильнейших в мире знатоков соглядатайского дела и аналитического труда. Он выдвигает концепции, которые лежат в основе понимания мира сильнейших американских мастеров-аналитиков, выкладывающих свои умозаключения на стол президента США.

Gage Skidmore Майкл Хайден

Кажущийся на первый взгляд честным и безупречно беспристрастным подход Хайдена оказывается на поверку пагубным и поверхностным. Провал аналитического отдела американской разведки при оценке ситуации в Ираке на 2001−2002 годы был ошибкой, но не злонамеренно отдаленной от истины. Российские телеполитологи взяли за обыкновение глумливо издеваться над Колином Пауэллом с его пробиркой в ООН. На самом же деле Пауэлл показал тогда, какого мизерного количества химического вещества было достаточно для того, чтобы парализовать Вашингтон. И ведь было все именно так: химическое вещество («сибирская язва») было послано в обычном конверте двум сенаторам. 18 сентября 2001 года пять человек погибло и семнадцать было ранено вследствие этой атаки террористов. Иными словами, демонстрация пробирки была как раз вполне уместным приемом предупреждения об угрозе терроризма. А вот телемудрецы здорово завирают.

Более того, химическое оружие было в Ираке и еще как было! Саддам Хусейн широко использовал химическое оружие против собственных курдов и против Ирана в ходе войны. Ошибка американцев в оценке его пристрастия к оружию массового уничтожения на 2001−2002 годы простительна, если знать все подробности этой истории. Меньшей доли снисходительности заслуживают их притянутые и натянутые выводы о связях Саддама с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако подлинным провалом аналитики США следует считать оценки ситуации, приведшие к роспуску армии Саддама (суннитской в большинстве), что способствовало образованию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще большей концептуальной катастрофой можно считать ход мысли аналитиков американской разведки при решении поддержать «арабскую весну». Тут мы видим (как и в случае с полувыдуманными связями Саддама с террористами) желание угодить действующему президенту. Лучшие умы ЦРУ проявили благоглупие, в лучшем случае, когда всерьез говорили президенту США, что «арабская весна» сбросит авторитарные режимы и даст выражение чаяниям молодых людей, которых иначе засосут радикальные движения. А получилось, что именно эти бесчинства улицы укрепили и усилили бесноватых.

Мы можем составить длинный список провалов мозгового треста США при оценках положения дел в мире. Достаточно вспомнить полнейшее непонимание происходящего в позднем СССР. Они ведь на самом деле не чуяли грядущего развала.

Если мы посмотрим на способность американских разведчиков добывать информацию, то нам будет чем восхититься. Они не достигают уровня «Моссада» по дерзости и хитроумию, но количественно и технологически обгоняют своих коллег. Мастера добычи документов и фактов. Но тут и начинается главная проблема американского мозгового треста. В потоке информации требуется вычленить главное, оценить степень достоверности и меру угрозы.

YouTube Тренировочный лагерь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно Майклу Хайдену, он со своими коллегами располагает необходимой интеллектуальной сноровкой для здравой оценки происходящего. Факты же говорят о том, что у этих людей рационалистического толка провал за провалом в аналитике.

Совсем недавно ведь они говорили, что перенос посольства США в Иерусалим приведет к массовым протестам. Как мы знаем, протестов практически не было вовсе (попытки прорыва границы в секторе Газа не имели никакого отношения к посольству). Также их прогнозы о том, что после выхода США из сделки с Ираном страны Европы сохранят статус кво по договору, оставаясь верными ему. Но вот уже мы видим, как крупнейшие европейские и международные компании уходят одна за другой из Ирана.

Иными словами, аналитические отделы американской разведки страдают от предубеждений, желания выслужиться перед правителем и непониманием других культур и традиций. Им недоступны поведенческие коды арабов, иранцев, а также и славян.

Согласно крупнейшему американскому мыслителю, профессору Лео Штраусу, политическая философия — это система отбора и анализа фактов в соответствии с заданными принципами. Выходит, что рационализм, либерализм и глобализм — не лучшие советчики. Как и примитивный материализм.

Выходит, что методика президента Дональда Трампа работает куда лучше. Майклу Хайдену стоило бы об этом задуматься. И нам с вами тоже.