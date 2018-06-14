То, что произошло на саммите G7 в Квебеке, нельзя назвать ничем иным, как худшим из возможных результатов, которого многие опасались, пишут Стефани Сигал и Мэттью Гудман в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В преддверии ежегодного саммита лидеров крупнейших стран с развитой демократией высказывались предположения, что президент Трамп может вообще отказаться от участия в саммите, что направило бы негативный сигнал относительно американской поддержи союзников и международной системы, основанной на правилах.

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В итоге Трамп все же присутствовал на саммите вместе со своими коллегами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенного Королевства. Его присутствие было отмечено поздним прибытием, ранним отъездом и сообщениями о «напряженных и часто конфронтационных закрытых дискуссиях» с другими лидерами «Большой семерки».

Реальный ущерб саммиту был нанесен тогда, когда Трамп покинул Квебек на «Борту номер один» (Air Force One) после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо об ответном ударе по США из-за введения пошлин на канадский импорт стали и алюминия. После заявления Трюдо Трамп распорядился, чтобы американская делегация, оставшаяся в Квебеке, не подписывала коммюнике по итогам G7.

Liberal.ca Саммит G7 в Квебеке, Канада

Какая существует связь между канадским экономическим возмездием за американские пошлины и отказом США подписывать итоговое коммюнике, призванное продвигать «общие ценности свободы, демократии, верховенства закона и уважения прав человека и нашу приверженность продвижению международного порядка, основанного на правилах»? Ответ, вероятно, заключается в состоянии торговых переговоров между Соединенными Штатами и Канадой, подкрепленных глубоким убеждением со стороны Трампа и его ближайших советников, что «другие страны ожидают, что Америка всегда будет их банком». Более года Соединенные Штаты, Канада и Мексика ведут жесткие переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Переговоры проходили очень медленно. В последний месяц произошло резкое изменение тактики США. Эта тактика предусматривает введение пошлин на импорт канадской стали и алюминия, основываясь на Законе о расширении торговли (1961), а именно на разделе 232. Теперь ясно, что Белый дом хотел использовать заинтересованность Канады в успешном проведении саммита «Большой семерки» для получения от нее торговых уступок.

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На пресс-брифинге, состоявшемся перед саммитом, директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу заявил, что на саммите для США приоритетным является торговля и двусторонние переговоры с Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс также затронула переговоры между Трампом и Трюдо о «двусторонней сделке».

В утреннем интервью CNN, состоявшемся после саммита, Кудлоу, похоже, подтвердил, что действия Трампа были вызваны предполагаемым «предательством» Трюдо после двухсторонних переговоров. Согласно мнению Кудлоу, США находились «очень близко к заключению сделки с Канадой по НАФТА, возможно, на двусторонней основе». Ущерб, нанесенный Трампом саммиту, несомненно, выйдет за рамки двухсторонних отношений между США и Канадой. Очевидное отсутствие уважения к другим представителям «Большой семерки» было продемонстрировано до того, как произошла публичная ссора между Трампом и Трюдо.

Как сообщается, в ходе переговоров по итоговому коммюнике, переговорщики из США выступили против фразы «основанный на правилах международный порядок». Такая позиция американской делегации вызвала сильный упрек со стороны председателя Европейского совета Дональда Туска, который заявил, что международный порядок, основанный на правилах, теперь оспаривают не предполагаемые нарушители (Россия и Китай), а США — его главный архитектор и гарант.

Опять же, протест США, возможно, был необходим для задействования рычагов давления на Канаду и других торговых партнеров. Тем не менее, ближайшие союзники США не перестают гадать о мотивах Вашингтона и реальной природе приверженности США своим союзникам.

Liberal.ca Джастин Трюдо

Союзники столкнулись не только с напряженностью в торговых отношениях, но и с непринужденными публичными заявлениями Трампа о необходимости возвращения России и возрождения «Большой восьмерки». Большинство встретило со скептицизмом предложение Трампа о необходимости присутствия на саммите России, изгнанной из G8 после возвращения Крыма в состав РФ. Только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявления Трампа о G8.

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Действия США при Трампе оказались непредсказуемыми не только для противников, но больше всего для союзников США. Не ясно, чем руководствуется американская администрация при разграничении друзей и врагов Вашингтона. Учитывая возникшее замешательство, США больше не следует воспринимать как должное дальнейшую поддержку Вашингтона со стороны традиционных союзников. Канада уже провела общественные консультации по возможному соглашению о свободной торговле между Канадой и Китаем. Китай и Европейский союз, как сообщается, проведут экономические переговоры на высоком уровне 25 июня. Следующая встреча между Китаем и 16 странами Центральной и Восточной Европы уже запланирована на следующий месяц.

Стремясь использовать саммит «Большой семерки» в качестве рычага в двусторонних торговых переговорах, Соединенные Штаты упустили возможность поиска совместного решения таких вопросов, как финансирование террористической деятельности и внешние угрозы демократии. США также создали дополнительные сложности на пути достижения общего видения будущего, защиты демократических ценностей и принципа верховенства права перед лицом вызова, исходящего от России и Китая.