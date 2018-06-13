Майданную власть Украины принято ругать за катастрофическую экономическую политику и за нацизм. Но у пребывания этих людей у власти есть и еще более серьезные негативные последствия. Альянс хуторской безграмотности с псевдоевропейским лицемерием разрушает самые основания общества.

Иван Шилов ИА REGNUM

В конце прошлой недели, 10 июня, в украинском министерстве образования сообщили, что из учебников будет убрано слово «родители». Его заменят на слово «родные». В таких, например, конструкциях, как «вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «вместе с родителями обсуди, где можно играть».

Зачем это понадобилось? Да потому что «большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут». 3 миллиона детей, то есть почти 40% школьников, живут в неполных семьях. А упоминание в учебниках слова «родители» заставляет детей чувствовать свою неполноценность.

В комментарии к своему решению в министерстве со свойственной майдану подлостью указали, что одной из причин такого большого количества неполных семей является «российская агрессия».

Так выглядит перевернутый мир: когда реальность устроена не так, как ей следует быть устроенной, постмодернистские власти предлагают не тратить усилия на перемены реальности к лучшему — они предлагают сместить понятие нормы, сказать, что ненормальность — тоже норма.

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

Теперь по пунктам.

«Российская агрессия», то есть организованная майданом ради денег и рейтингов гражданская война в Донбассе тоже, конечно, вносит свой вклад в увеличение количества неполных семей на Украине.

Но трагедии гражданской войны не составляют и 1% от общего объема проблемы. Подавляющее большинство из упомянутых трех миллионов детей живут в неполных семьях потому, что один из родителей (реже — оба) уехал в Европу мыть туалеты или ухаживать за старушками.

А сделал он это, потому что на Украине нормальной работы нет. И еще потому, что майданная власть всячески поддерживает такой отток граждан из страны: меньше избирателей останется, меньшему числу людей пенсии платить и т. д.

Эта проблема касается всей Украины, но в особенности — ее запада, между Киевом и Львовом: некоторые части этой территории — зона сплошной социальной катастрофы.

Разумеется, у чудовищного процента неполных семей есть и иные причины, кроме миграции. Но майданная власть не то, что не поддерживает семейные ценности, — ей и в голову не приходит вообще заниматься такими темами. Подумаешь, миллионы дети растут без социально и психофизически базовых компонентов — ну так и что.

Первое, что должна была бы сделать нормальная власть в таких обстоятельствах — признать катастрофический уровень проблемы и немедленно взяться за ее решение: через развитие экономики и рынка труда, через поддержку семей и социальную рекламу, через совместные проекты с Церковью и общественными деятелями, и т. п.

Вместо этого не наделенное ни разумом, ни совестью правительство занимается внесением правок в учебники. Дорогие дети, у вас благодаря попустительству власти, а иногда — «благодаря» ее прямому вмешательству, ненормальная жизненная ситуация; поэтому мы с сегодняшнего дня объявляем ненормальное нормальным.

Несколько лет назад все ужасались буклетикам, которые раздавали девочкам на Украине и в которых рассказывалось, что проституция — это тоже работа. Не можешь и не хочешь менять реальность — назови катастрофу нормой.

Запрет на слово «родители» — всего лишь следующий шаг на пути превращения общества в политически и физиологически податливый биоматериал. Шаг, который делают при полном отсутствии сопротивления. Шаг очередной — не первый и не последний.