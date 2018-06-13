



Tccb.gov.tr Порошенко и Эрдоган

В местечке Сеидгази (Эскишехир, Турция) состоялась церемония открытия участка «Фаза-0» (1340 км) Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Турцию и далее в Европу. В ней приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приглашенный им президент Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, официальные лица, главы компаний.

Не густо, если учитывать громогласные заявления Алиева о том, что «мы (то есть Азербайджан и Турция — С.Т.) сегодня пишем энергетическую историю XXI века», что TANAP призван «обеспечить энергетическую безопасность Европы». Однако на церемонии открытия не присутствовал даже вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, который в свое время активно лоббировал этот проект в европейских политических и в других структурах. Он отделался лишь заявлением для бакинских СМИ, в котором рассуждал о возможности «транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе» (!) и что «диверсификация поставщиков и маршрутов поставок энергоресурсов в Европу является стратегически важным проектом для энергетической безопасности ЕС». Ну, а «долгосрочная цель — создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах».

OpenStreetMap Трансанатолийский газопровод (TANAP) на карте Евразии

Однако общеевропейский энергетический рынок формируется преимущественно «Газпромом», который в прошлом году поставил в Европу порядка 150 млрд кубов. Объемы поставок газа из Азербайджана в Европу, в случае, если они состоятся, — мизерны и несопоставимы с российскими. Суммарная мощность TANAP составляет 16 млрд кубических метров, из которых 6 млрд предназначено для турецкого рынка, а 10 млрд для Европы. По имеющейся информации, 2 млрд кубов будут оседать на Балканах, 8 млрд должны отойти Италии. Но новое итальянское правительство тем временем заявило, что Рим может отказаться от азербайджанского газа. Более того, несмотря на желание Баку зайти на европейский рынок, в конце прошлого года Азербайджан — спустя более 10 лет — вернулся к закупке существенных объемов газа у «Газпрома».

У Баку не хватает сырья из-за падения добычи на крупнейшем месторождении Шах-Дениз. Сейчас Азербайджан закупает у России 1,6 млрд кубов газа, а в будущем может увеличить объемы сразу в три раза. Плюс к тому: более 50% потребности Турции в природном газе обеспечивает Россия. Помимо действующего трубопровода «Голубой поток», есть еще проект «Турецкий поток», который находится в стадии строительства. Поэтому заявления, сделанные в Эскишехире на церемонии открытия TANAP, выглядят как откровенный политический блеф. Но дело не только в этом. Эрдоган пригласил на церемонию Порошенко, а Алиев предложил Киеву принять участие в проекте «Южный газовый коридор». Как практически будет проходить реализация этого предложения, сказать сложно. Газ из нового газопровода Украина готова получать через Болгарию и Румынию. Но в Эскишехире Порошенко получил и площадку для важных заявлений антироссийского характера:

«Мы видим в последние годы, что Россия злоупотребляла энергетическими ресурсами, проект «Северный поток — 2» — пример такого давления. TANAP — это энергетическая безопасность в том числе Европы. Как показывает последнее десятилетие, энергетические ресурсы стали в руках Путина инструментом давления на политику многих стран».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Это было именно то, во имя чего Эрдоган и приглашал Порошенко в Турцию. Дело в том, пишет турецкое издание Habertürk, что проект TANAP/TAP воспринимается в Европе как неустойчивый в геополитическом отношении. Ставка делается на «Северный поток — 2», а также «русский газ», который может поступать на юг Европы по газопроводу «Турецкий поток». Энергетических ресурсов Азербайджана недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности Европы в газе. Потенциально к этому проекту могли бы подключиться республики Туркестана (Туркмения), Иран или Иракский Курдистан. Но, по оценке большинства европейских экспертов, этот регион находится в состоянии геополитической турбулентности, да и сам TANAP в Закавказье проходит неподалеку от линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе. Поэтому Эрдоган и Алиев и решили использовать Порошенко как лоббиста своих энергетических интересов на европейском направлении.

Правда, по мнению Habertürk, Анкара, Баку и Киев заметно опоздали для действий на этом направлении, даже несмотря на быстрый ход строительства TANAP. С начала президентства в США Дональда Трампа Европа становится другой, разобщенной, переходящей на уровень выстраивания не союзной, а сугубо национальной политики. Разрыв Великобритании с ЕС в результате Brexit стал рассматриваться как «начало распада» западного лагеря. Это первое. Второе. Если раньше в Азербайджане и Турции много писали и говорили о факторе треугольника Анкара — Москва — Баку, то теперь первый и третий отрабатывают сценарий альянса с Киевом. Они заявили о намерении создать торговый союз, ведут диалог о зоне свободной торговли. Ранее Азербайджан предлагал Украине наладить транзит азербайджанской нефти в Европу. Стороны также активно обсуждают вопросы политического и военного взаимодействия.

Но события на этом направлении развиваются волнообразно. Напомним, что активное сближение Киева и Анкары и примыкающего Баку наблюдалось на фоне кризиса в российско-турецких отношениях 2015−2016 годов. На днях глав МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о непризнании российского статуса Крыма, что встретило одобрительную реакцию в Киеве. Что происходит на сей раз и надолго ли хватит запала? Скоро об этом станет известно.