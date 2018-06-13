



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Президент Польши Анджей Дуда, заявивший в прошлом году о желании видеть конституционный референдум, наконец назвал примерные вопросы, которые хотел бы вынести на общенародное голосование. Всего их 15 — и это много. Маршал сената Польши Станислав Карчевский, а именно сенаторам предстоит принять решение о назначении референдума и его содержательной стороне, уже заявил, что некоторые вопросы следовало бы удалить или изменить их формулировку. Время для консультаций есть. По словам Дуды, окончательный вариант вопросов будет представлен вместе с подачей заявки о проведении референдума не раньше 20 июля, который может быть назначен на ноябрь сего года.

Между тем уже сейчас обсуждение инициативы президента в средствах массовой информации и социальных сетях дает возможность замерить «политическую температуру» в Польше и составить представление о том, что ее волнует. Но вначале о самих вопросах. Их можно концептуально разделить на несколько групп. Первая затрагивает процедурные вопросы: нужно ли принимать новую конституцию или внести в ныне действующую поправки, стоит ли закрепить в Основном законе обязательство проведения референдума, достаточно ли миллиона подписей граждан для его инициирования. Вторая касается внутренних проблем: поляков просят определиться по необходимости закрепления в конституции положений о христианском наследии Польши, праве на пенсию для женщин старше 60 лет и для мужчин старше 65 лет, особой поддержке семье, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, защите отцовства в дополнение к материнству и труда, специальном медицинском обслуживании беременных, детей, инвалидов и пенсионеров, а также утвердить существующее административное деление.

Prezydent.pl Анджей Дуда стимулирует дискуссии

Наконец, самая интересная и самая противоречивая третья группа, которая затрагивает статус Польши в современном мире. Перечислим эти вопросы. Номер 7: вы выступаете за конституционную гарантию членства Республики Польша в Европейском союзе? Номер 8: вы выступаете за закрепление в конституции Республики Польша гарантии суверенитета Польши в ЕС и принципа верховенства конституции над международным и европейским правом? Номер 9: вы выступаете за конституционную гарантию членства Польши в НАТО? И особый вопрос, проходящий под номером 13: вы выступаете за укрепление компетенций избранного народом президента в сфере внешней политики и его начальствование над вооруженными силами Республики Польша? В данном случае уточним, что вторая группа, в которой многое перекликается с внутренней политикой правящего правого лагеря под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS), явно наигрывает PiS в контексте запланированных на осень местных выборов, а также работает на повышение явки на референдуме. С третьей группой дело обстоит иначе. Она вызвала бурные дебаты и столкновение мнений.

Во-первых, многие наблюдатели обратили внимание на противоречие двух положений — закрепления в конституции членства Польши в Евросоюзе и верховенства национального права над европейским. Одно исключает другое, ведь, присоединившись к Европейскому союзу, Варшава сознательно ограничила свой суверенитет и обязалась ставить международные соглашения выше польского законодательства. Во-вторых, большие споры вызвало предложение Дуды высказаться по вопросу конституционного оформления членства Польши в НАТО и ЕС. Как замечает ориентированный на PiS портал wPolitice, «в Европе уже был один политик, который спросил на референдуме о членстве в ЕС, потому что хотел «поставить шах» оппозиции — и мы все помним судьбу Дэвида Кэмерона и Британии». В Польше настроение другое. Но тем не менее есть проблемы: какими будут ЕС и НАТО спустя 20 лет? «А что, если через 10, 20, 30 лет — без нашей вины — ЕС в его нынешнем виде развалится? — спрашивает обозреватель портала Wirtualna Polska. — Или Североатлантический альянс заменит какая-нибудь другая военная организация?» Иначе говоря, Варшаве не следует вносить формулировки о своем членстве в международных организациях в «политическую Библию», чтобы не связывать себе руки.

david pacey Связанные руки

По большому счету, подобная аргументация вполне логична. Проблемой является фон, на котором ставятся вопросы о пребывании Польши в ЕС и НАТО. Хотя польское общество — несмотря на определенное недовольство «диктатом Брюсселя» — сегодня в массе своей поддерживает статус-кво, опасения экспертов вызывают изменения в самой Европе и США, их динамика и направленность в ситуации, когда историческое время стало обгонять физическое. Как отмечает специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, директор римского Института международных отношений Натали Точчи, на фоне разногласий с американским президентом Дональдом Трампом страны G6, среди которых присутствуют Германия, Италия и Франция, должны «выйти за рамки» ориентации на «традиционных прозападных «единомышленников» и прагматично продвигать свои интересы и ценности через более инновационные партнерства в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке». А это предполагает новые альянсы, новую геополитику.

Задуматься над своими перспективами предстоит и Варшаве. Даже простое обсуждение 15 вопросов для референдума, выдвинутых Дудой, будет стимулировать появление дискуссий о том, куда следует приложить свои усилия Польше. Впрочем, иные скептики считают, что инициатива польского президента окажется не более чем социологическим опросом стоимостью несколько сот миллионов злотых. В зависимости от того, насколько творчески смелыми окажутся польские политики и интеллектуалы, насколько они смогут выйти за вешки, расставленные за время пребывания Польши в ЕС и НАТО, станет понятно, кто прав.