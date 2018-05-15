Газ

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 10 июня составляли 10,083 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 июня выросли на 404 млн кубометров, т. е. темпы закачки снова упали до 50 млн кубометров в сутки.

В Киеве вовсю полыхает конфликт, о котором мы уже сообщали в одном из предыдущих обзоров, — между городской властью, «Нафтогазом Украины» и компанией «Киевэнерго». Кратко напомним суть претензий сторон. «Киевэнерго» до прошлого года монопольно использовала городские тепловые сети для подачи тепла горожанам. Затем городская власть приняла решение вернуть тепловые сети в собственность города. «Киевэнерго» подчинилась решению и передаёт сети на баланс Киева. Но в процессе передачи обнаружилось, что сети отягощены долгами, накопленными за несколько лет: горожане должны компании 4,8 млрд грн. Кроме того, сам Киев должен 3,8 млрд грн. «Нафтогазу Украины». Город не хочет принимать сети с долгами. «Нафтогаз», в свою очередь, грозит отключить подачу газа «Киевэнерго». А «Киевэнерго» настаивает, что город должен вернуть все долги, чтобы компания могла расплатиться с «Нафтогазом» и имела возможность и дальше подавать киевлянам горячую воду.

Не то чтобы Киев вовсе не хотел платить. Просто городская власть знает, что основная доля этого долга (3,2 млрд грн.) — коллективный долг киевских ЖЭКов. Вернуть его нереально, потому что жители всё заплатили. А 3,2 млрд — потери от порывов, протечки и прочие расходы. Город может принять эти долги и потом обязать ЖЭКи расплатиться, но у них этих денег нет, а попытка переложить их на жильцов накануне выборов вызовет протесты. «Нафтогаз» тоже по-своему прав: закон предусматривает передачу долгов, а значит, они должны перейти к новой компании, обслуживающей теплосети Киева (коммунальная компания «Киевтеплоэнерго»). Она должна их заплатить, а уже потом самостоятельно работать с должниками.

Поэтому проблему пытаются решить в классическом для Украины ключе. Власти грозят «Нафтогазу» митингами (!), если он перекроет поставки газа столице. Кроме того, руководство «Нафтогаза» очень невовремя решило выплатить себе премии по итогам победы в Стокгольмском арбитраже: киевские политики уже накручивают избирателей лозунгами: «Киевляне оплатят миллиардные премии для Андрея Коболева [исполнительный директор «Нафтогаза» — Ред.]».

Это, конечно, манипуляция, но основания под собой она имеет: «Газпром» выплачивать присуждённые суммы не спешит, а раз так, то откуда взяться деньгам на премиальные выплаты?

Но и Коболев сдаваться не собирается.

«Не удивляет ничего. Даже мэр Киева, который временно убежал за границу, чтобы ему не было стыдно за собственные решения. Господин Кличко, может, дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины окружающих. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были. Обсудим все спорные вопросы вживую перед камерами. Хватит смелости?» — написал он в Facebook.

В общем, самое интересное явно еще впереди.

Принятие 7 июня законопроекта об антикоррупционном суде актуализировало вопрос кредита МВФ. В последнее время и сам Фонд, и геополитические патроны Украины выносили создание антикоррупционного суда на первые места в перечне требований к Украине. В правительстве уже испытывают осторожный оптимизм, а на практике это означает, что в ближайшее время Кабмин займётся проработкой вопроса повышения цены на газ для населения. Мораторий, конечно же, будет действовать до начала августа. Но это не беда: в правительстве всё равно ждали транша в III квартале. И если новая цена начнёт действовать с 1 августа, то у МВФ останется ещё два месяца, чтобы «облагодетельствовать» Украину.

Как сообщают близкие к правительству источники, там сейчас больше озабочены семантикой. А именно изобретением эвфемизмов словосочетанию «повышение цены». Рабочий вариант — «установление единой цены». «Единой» — в смысле для промышленности и населения.

Переговоры правительства с МВФ уже ведутся, и источники, знакомые с их предварительными результатами, однозначно утверждают, что в этот раз Украине не удастся получить кредит, не подняв предварительно цены на топливо. Так что вопрос сегодня стоит не «поднимут или не поднимут?», а так — «на сколько поднимут?».

Но это позиция правительства. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью телеканалу «Громадське.ТВ» уточнил, что «Нафтогаз» предлагал МВФ в апреле сохранить два тарифа — для промышленности и населения. Однако в Фонде этот подход забраковали.

Александр Данилюк

Между тем «Киевтеплоэнерго», к которой переходит задача обеспечения Киева горячей водой и теплоносителем, уже озвучила будущие тарифы. За 1 Гкал киевляне заплатят почти 800 грн. (без НДС, сегодня — более 1100 грн.). Это явно нерыночная цена, назначенная под выборы. Отсюда возникает логичный вопрос: вернуть долг «Нафтогазу» и перестать устраивать цирк у бюджета города денег нет, а устанавливать тариф даже ниже нынешнего — есть?

Близятся выборы, парламентские и президентские, а потому ожидаемо появляются политики, готовые дать населению всё и сразу. В т.ч. — дешёвый газ. Сделать это, оказывается, проще простого: деньги за импорт инвестировать в добычу.

«Нам необходимо инвестировать в нефтегазодобычу 4−5 млрд долл. Примерно столько же Украина тратит ежегодно на импорт углеводородов. Роста собственной добычи газа хватит Украине не только для внутренних потребностей, но даже и для экспорта», — предложил лидер партии «Основа» Сергей Тарута в эфире телеканала «Украина».

Это не единичная позиция, одновременно похожие заявления прозвучали от экс-директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Сапрыкина. Т. е. Тарута и «Основа» проплатили ещё и комментарии экспертному сообществу.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, живущий сейчас в Киеве, в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» заявил, что занимался вопросами реформирования «Нафтогаза Украины» по просьбе известного финансиста и спонсора цветных революций Джорджа Сороса.

«Я писал по просьбе Джорджа одну бумагу о планах реформы компании «Нафтогаз» и газового рынка. Тогда сам Коболев все время говорил, что он видит будущее «Нафтогаза» в виде газовой биржи, которая бы была гарантом всех сделок», — рассказал он.

Поскольку «Нафтогаз» опосредованно владеет «Укргаздобычей» (управляет добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству), то в документе нашлось место и ей:

«Я бы ее приватизировал, но не как одну компанию, а разделил бы ее на три части, запретив этими тремя частями владеть одной группе. Изначально, насколько я могу судить, и Коболев, и Витренко эту идею поддерживали».

Причина, по которой Пономарёв вдруг обсуждали с Соросом приватизацию «Нафтогаза», объясняется просто. Последний владеет американской компанией Trident Acquisitions и готов покупать недооценённые украинские активы в расчёте на рост их стоимости в будущем. Вероятно, отсюда и идея о разделении «Укрграздобычи» — так больше шансов купить.

В Турции 12 июня официально открыли газопровод TANAP, который будет снабжать как турецких, так и европейских потребителей газа. На церемонии открытия присутствовал также Пётр Порошенко, который тут же заявил, что и Украине TANAP пригодится:

«Украина полностью поддерживает этот проект… и сегодня мы согласились, что мы будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию, Румынию поставки газа».

En.president.az Президенты Азербайджана, Турции и Украины на церемонии открытия проекта TANAP в турецком Эскишехире

Правда, ни из Болгарии, ни из Румынии сегодня нет ответвлений магистральных газопроводов в направлении Украины, но такие мелочи лидеров страны явно не волнуют.

Электроэнергия

По состоянию на 11 июня запасы угля на складах тепловых электростанций составляют 1,56 млн тонн. К сожалению, в мае и начале июня наблюдались перебои с официальной информацией о запасах угля для производства электроэнергии, поэтому сложно сказать, увеличились ли запасы в последнее время или уменьшились. Зато можно сравнить их с прошлогодними: 12 июня 2017 года на складах ТЭС было 2,52 млн тонн угля, т. е. почти на 1 млн тонн больше, чем сейчас.

Почти 397 тыс. тонн из сегодняшних запасов — дефицитный антрацит, 1,16 млн тонн — уголь марки «Г».

Зато на складах ТЭЦ запасы, наоборот, выросли в сравнении с прошлым годом до 399 тыс. тонн (+218 тыс. тонн), т. е. более чем двукратно.

Вышеупомянутый энергетический конфликт в Киеве грозит не только проблемами с горячей водой. Власти уже открыто говорят о том, что перебои возможны и с электроснабжением.

«На сегодняшний день почти 3 тыс. домов (30%) остаются без горячей воды. Буквально через полтора месяца это количество может увеличиться до 100%. Кроме того, непоставка газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 может привести к остановке их работы, а значит и к сбоям в снабжении города электроэнергией. Это уже техногенная катастрофа, угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Киеве», — пугал заместитель городского головы Киева Пётр Пантелеев на последней сессии горсовета.

Между тем киевские ТЭЦ покрывают 80% потребности города в электроэнергии, а также поставляют её общеукраинскому энергорынку, т. е. участвуют в балансировке ОЭС Украины. И их остановка аукнется не только Киеву.

Трипольская ТЭС. Киевская область

Пока компании и горсовет Киева выясняют, кто кому должен, продавцы бытовой техники потирают руки: спрос на электрические бойлеры в столице в сравнении с прошлым годом вырос почти вдвое.

«Киевские власти должны были раньше подумать о решении этого вопроса, возможно, всё-такие найти инвестора и отдать теплосети в концессию. Ожидать поблажек от «Нафтогаза» не приходится. Посмотрите, как лихо он банкротит коммунальные предприятия в регионах. Там люди переходят на автономное отопление и греют воду бойлерами. Очевидно, вскоре и киевлянам придется присмотреться к их опыту», — прокомментировал ситуацию изданию «Страна.ua» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

К этому, очевидно всё и идёт. Скажем, массово застраивающиеся города-спутники Киева этой проблемы уже не имеют. Застройщики изначально предусматривают в домах котлы для автономного отопления и горячей воды. Но возникает вопрос электросетей. Выдержат ли они массовый переход населения на бойлеры, ведь речь о городе с населением более 3 млн человек, а не о районном центре.

В январе — мае Украина экспортировала электроэнергию на сумму более 137 млн долл. При этом 85,3 млн долл. она получила от Венгрии, 32,6 млн — от Польши и 15,6 млн долл. — от Молдавии.

Украина наращивает производство электроэнергии из возобновляемых источников. В январе — апреле солнечные электростанции произвели 245 млн кВт•ч (+52% в сравнении с аппг). Ещё 435 млн кВт⋅ч было произведено ветровыми электростанциями, и 88 млн кВт⋅ч — от переработки биомассы. Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский во время пресс-конференции уточнил, что ВЭС и СЭС пока идут с опережением прогнозных показателей (+16%).

После смены руководства Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) резко поменяла отношение к вопросу повышения тарифа на электроэнергию для населения.

«В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально», — ответила на запрос СМИ новая глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Напомним, предыдущий глава комиссии Дмитрий Вовк настаивал на повышении стоимости киловатта до 2,62 грн. ещё в 2017 году, утверждая, что это позволит выйти на уровень безубыточности. Причина такой резкой смены точки зрения та же, что и у новых щадящих тарифов на отопление в Киеве — скоро выборы.

Уголь

Угледобывающие предприятия Украины продолжают снижать добычу. В январе — мае она сократилась до 11,2 млн тонн (-13% к аппг). Зато продолжает расти импорт. Более того, Украина идёт на рекорд: за пять месяцев из-за рубежа было ввезено 9,24 млн тонн угля (+42,9% к аппг). На покупку импортного «черного золота» было потрачено 1,248 млрд долл. (+20,6% к аппг). Лидирует в импорте по-прежнему Россия (66,2% в стоимостном выражении), за ней — США (27,5%). Ещё почти 3,9% приходится на Канаду.

В ближайшем будущем расходы Украины на импорт угля могут начать расти более активно. Как раз с началом лета мировые котировки активно пошли в рост, а 10 июня СМИ сообщили о 6-летнем максимуме: 112,05 долл. за тонну (порт Ньюкасл, Австралия).

Впрочем, это увеличит не только расходы на импорт, но и на уголь собственной добычи, ведь закупочные цены на него теперь привязаны к биржевым котировкам.

Глава минэнерго Игорь Насалик утверждает, что задолженность по зарплате шахтёрам (за время работы Владимира Гройсмана премьер-министром Украины) удалось сократить до 350 млн грн. Об этом министр рассказал во время выступления в Верховной раде. Правда, есть серьезные основания не доверять его словам. Во-первых, месячный зарплатный фонд по госшахтам составляет 500−550 млн грн. По состоянию на конец мая шахтёры с трудом добились выплаты зарплаты за март и, частично, за апрель. Скажем, с шахтёрами «Львовугля» полностью рассчитались за апрель только 7−8 июня. За май же не выдавали ещё никому, т. е шахтёрам должны гораздо больше, чем утверждает Насалик.

Сам же Гройсман хвалится тем, что Украина нарастила инвестиции в угольную отрасль — с 60,7 млн грн. в 2015 году до 247 млн грн. в 2017-м. Для сравнения: это даже меньше, чем необходимо госпредприятию «Селидоуголь» на запуск одной новой лавы — недавно правительство выделило предприятию 1 млрд грн. госгарантий на три новые лавы. Т. е. рост пока очень условный: чуть-чуть оттолкнулись от дна.

Профсоюзная организация «Селидовугля» одна из самых активных в отрасли, и министр этим недоволен. Однако заявить об этом прямо он не может, поэтому пытается сменить руководителя предприятия, сваливая на него все грехи по долгам и недофинансированию.

«За два года уничтожено все. Я считаю, что Пахомов (нынешний руководитель) не может решать задачи, которые стоят перед госпредприятием. Если человек не способен это делать, его нужно поблагодарить и взять человека, который готов это реализовывать. Я не доверю ему освоение больших средств, если он не может справиться с 60 миллионами», — так «изящно» объяснил министр долгое отсутствие у шахт денег на запуск новых лав.

Затем, наверное, от полноты чувств, даже обматерил главу мятежного угольного предприятия.

Между тем всем шахтёрам должно быть прекрасно известно, что проблемы предприятия не от неумелого руководства, а из-за того, что самые выгодные пласты у госшахт отобрали в пользу частных ещё во времена Виктора Януковича. И не вернули до сих пор.

Нефтепровод. Украина

Нефть

Украина, как и год назад, продолжает наращивать импорт нефти. В январе — мае он вырос до 102,26 тыс. тонн (+36,8% в сравнении с аппг). В стоимостном измерении динамика выражена ещё больше — 205,5 млн долл. (+66,8%), что связано, конечно же, с ростом мировых цен на нефть. Как и год назад, большую часть нефти (на 194 млн долл. из 205,5 млн) Украина получила из Азербайджана. Напомним, переговоры Украины и Азербайджана на эту тему продолжались несколько месяцев в 2016—2017 гг., после чего Украина, долгое время практически не импортировавшая нефть, снова получила возможность загружать свою переработку.

Минэнерго и Фонд госимущества 11 июня подписали акт приема-передачи Одесского НПЗ — теперь это государственное предприятие. Правда, что с ним делать — и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров пока не знает.

«…Вместе с Кабмином, вместе с министерством будем совещаться на предмет того — запускать завод по его основной операционной деятельности или выставлять его на повторную приватизацию. Это мы будем понимать тогда, когда закончим все процедурные моменты», — заявил он на пресс-конференции.

Предыдущий владелец завода — близкий к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича олигарх Сергей Курченко. С 2014 года он покинул Украину, а его собственность, в т.ч. и НПЗ, была арестована.

Стоит отметить, что возврат предприятия в госсобственность несколько затянулся из-за того, что некоторые представители постмайданной власти сначала «приватизировали» запасы нефтепродуктов, хранившихся на НПЗ.