Между США и Россией в ООН идет подковерная борьба за должности и назначения, которая негативно сказывается на возможности международной организации принуждать страны к соблюдению введенных санкций. И играет такая ситуация на руку прежде всего России, пишет Колум Линч в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Последней жертвой этого противостояния стал американский эксперт Грегори Джонсон, который занимался расследованием нарушений в Йемене. В марте он узнал, что заключение его контракта с Совбезом ООН задерживается со стороны России. До этого та же судьба постигла Николая Добронравина, занимавшегося расследованием фактов нарушения санкций ООН в отношении Судана. Против его назначения выступили США, Франция и Великобритания.

Добронравин и Джонсон стали одними из тех экспертов и администраторов, которые лишились своих должностей в ООН из-за необъявленной прокси-войны между Вашингтоном и Москвой, с помощью которой Белый дом и Кремль пытаются продвинуть собственную повестку дня в международной организации. И основным оружием в ней являются бюрократические инструменты и прекрасное знание процедур ООН.

Al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

Так, цель России в этой войне, уверен автор, заключается в том, чтобы подорвать способность ООН эффективно оказывать санкционное давление на страны и террористические организации от Ирана и Северной Кореи до Южного Судана. США же по-прежнему проявляют недовольство по поводу оказания Москвой влияния на выборы в западных странах, а также ее «военного вмешательства на Украине и в Сирии».

«Я думаю, что такого рода партизанская война вокруг дипломатического процесса будет продолжаться, если США и Россия не смогут достигнуть какой-то большой сделки для смягчения общей напряженности в ООН, и сейчас такая перспектива выглядит очень отдаленной», — отметил Ричард Гоуэн, эксперт по вопросам ООН в Европейском совете по международным отношениям.

«Для Москвы обструкционизм оказался довольно хорошей стратегией по Сирии, и похоже, что Кремль будут применять ее по более широкому спектру вопросов», — добавил он.

Проследить взаимные отклонения кандидатур можно с начала года, когда Россия сцепилась с США и их европейскими союзниками по поводу назначения специального уполномоченного по правам человека, ответственного за то, чтобы дела предполагаемых террористов разбирались должным образом. Должность остается свободной с августа прошлого года, когда ее покинула Кэтрин Марчи-Уэль.

Россия поддержала преемника из Танзании, но его кандидатура была отвергнута представителями Вашингтона, Лондона и Парижа. Ответом Москвы стало блокирование двух поддержанных Вашингтоном кандидатов, одного из Франции, второго из Ливана. Из-за тупиковой ситуации должность оставалась незанятой в течение нескольких месяцев, до мая нынешнего года, что крайне негативно сказалось на работе ведомства.

Российские дипломаты также отложили назначение эксперта по ракетным вопросам из Франции в группу, которая контролирует санкции ООН против Северной Кореи. Они также заблокировали попытки США и их европейских союзников ввести запрет на поездки и замораживание активов для шести человек, подозреваемых в контрабанде людей в Ливии. Тем не менее представители Москвы недавно смягчили свою позицию, благодаря чему стало возможно впервые ввести санкции против тех, кто торгует людьми. Со своей стороны, США и их европейские союзники в конечном счете перестали препятствовать назначению Добронравина, российского эксперта по Судану.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Уход Джонсона произошел на фоне напряженных отношений России с Западом. Москва якобы «пыталась убить» российского двойного агента и его дочь — Сергея и Юлию Скрипалей — в британском городе Солсбери при помощи редкого боевого отравляющего вещества «Новичок». Российские дипломаты выступали против продления контракта Джонсона, после того как американская сторона обрушилась с критикой Москвы за это предполагаемое покушение. Через две недели после нападения президент США Дональд Трамп выслал из страны 60 российских «шпионов и дипломатов».

«Они просто обмениваются тычками», — заявил Джонсон, который лишился нескольких зарплат, ожидая, пока смягчится позиция Москвы, а затем устроился на работу в один из аналитических центров в Вашингтоне.

«США делают один шаг, а Россия отвечает тем же самым. Происходящее между США и Россией чем-то напоминает детский сад», — добавил он.

Больше, чем другие, случай Джонсона иллюстрирует, как напряженность в отношениях между США и Россией влияет на работу ООН в различных областях, а также подрывает способность организации применять широкий спектр санкций. Россия, одна из пяти обладающих правом вето в ООН стран, уже давно использует свое негативное влияние для защиты своих интересов, отмечает автор. Тем не менее, по словам дипломатов, на сегодняший день Россия стала саботировать даже те поддерживаемые Западом инициативы, которые выходят далеко за рамки основных интересов Москвы.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

В свою очередь, ряд дипломатов утверждает, Россия не является единственным злодеем в этой истории.

«Мы можем ходить кругами, пытаясь определить, кто стал целью первым, — подчеркнул один из высокопоставленных чиновников. — Я не думаю, что в этом вопросе есть невинные люди».

Тем не менее, уверен Линч, продолжающася вражда сыграла на руку Москве стратегически.

Россия — наряду с Китаем — уже давно скептически относится к необходимости введения санкций против стран, которые бросают вызов международным нормам. Эта позиция только ужесточилась после того, как США и ЕС ввели экономические санкции против Москвы в ответ на ее «аннексию» Крыма. В попытке этому дать отпор московские дипломаты использовали свое знание правил и процедур США, чтобы помешать поддержанным США инициативам в Организации Объединенных Наций.

Даже когда Москва и Пекин поддерживают введение санкций в Совете Безопасности, их дипломаты с помощью целого набора бюрократических инструментов ослабляют потенциал ООН по обеспечению их соблюдения, блокируя публикацию докладов о нарушениях, сокращая бюджеты на специалистов организации, а также выдавливая экспертов, которые могут предоставить неудобные сведения.

Так, в декабре Москва поддержала предложение Ирана о сокращении бюджета команды США, осуществляющей слежение за передачей оружия и баллистических ракет Тегераном. В результате своего поста лишились два эксперта — по ракетам из ФРГ и по вооружениям из Австрии. Их увольнение нанесло удар по попыткам США привлечь внимание к действиям Ирана по переправке вооружений и ракет в нарушение мандатов ООН.