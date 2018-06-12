В Иране готовятся к ориентированной на длительную перспективу программе взаимодополняющих комплексных мер по противостоянию как прямым попыткам разжечь «стихийные бунты», так и попыткам привнести элемент подрыва целостности и стабильности иранского общества извне страны.

Travelask Тегеран

После 5 июня сомнений нет, что враги Исламской Республики прибегнут к комбинированию своих подрывных операций с внешним давлением. В этот день, выступая перед СМИ, израильский министр разведки Исраэль Кац заявил, что Иран когда-то управлял «неконтролируемой схемой обогащения с возможностью вооружения страны ядерным оружием». «Союзникам нужно будет выступить с заявлением против Исламской Республики, если иранцы не сдадутся сейчас и попытаются вернуться», — сказал он, добавив, что это заявление будет угрожать иранцам тем, что «против них будет сформирована военная коалиция». Должно быть чёткое заявление президента США и всей западной коалиции, если Иран вернётся к обогащению «военного урана», сказал израильский министр. «Арабы и Израиль наверняка тоже будут там», — добавил он.

Таким образом, Тель-Авив намеревается заставить войти в новую антииранскую коалицию всех членов НАТО, то есть и Турцию, не говоря уже о марионеточных монархиях Персидского залива, из которых только Катар пока не соглашается пойти на новую конфронтацию с Тегераном, а Оман всегда воздерживался от прямых антииранских акций.

Заявления израильского министра разведки появились, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в тур по Европе, чтобы убедить европейских лидеров следовать за США и сорвать ядерную сделку с Ираном. Это происходит, когда Иран в настоящее время ведёт переговоры с другими сторонами, подписавшими соглашение о будущем сделки. Тегеран заявил, что останется в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), если европейцы дадут гарантии, что сделка без США по-прежнему будет защищать иранские интересы.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

С другой стороны, заявления Каца прозвучали после того, как аятолла Сейед Али Хаменеи обратился к сотням тысяч иранцев, собравшихся в мавзолее Эмома Хомейни со всей страны, чтобы принять участие в церемонии в связи с 29-й годовщиной со дня смерти отца-основателя Исламской Республики. На церемонии присутствовали сотни иностранных гостей, в том числе учёные и исследователи. В мероприятии приняли участие более 300 иностранных корреспондентов. Обращаясь к участникам мероприятия, он сравнил Эмома Хомейни с первым шиитским имамом Али и сказал:

«Имам Хомейни никогда не доверял врагам и верил, что если вы поступаете ради Бога, вы никогда не сможете ничего потерять. Мы должны действовать в соответствии с наследием Эмома Хомейни».

Говоря о достижениях Исламской Республики, ее лидер отметил: «Враги никогда не смогут остановить прогресс иранской нации». Говоря о выходе США из ядерного соглашения JCPOA и усилиях, предпринимаемых врагами для оказания давления на Иран, лидер Ирана добавил, что меры противника против Исламской Республики показывают, насколько он отчаянно противостоит Ирану, и это не является признаком силы противника. Он также заявил: «Организация по атомной энергии Ирана должна подготовиться к модернизации обогатительных мощностей до 190 тысяч ЕРР в соответствии с ядерной сделкой (JCPOA)».

Вслед за выступлением аятоллы представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран направил письмо в МАГАТЭ с целью проинформировать эту организацию о том, что он начнет производство новых центрифуг. «В письме МАГАТЭ мы проинформировали, что намерены укрепить необходимые мощности для производства центрифуг uf4 и uf6 и предпринять предварительные шаги по изготовлению и сборке завода для изготовления центрифужных роторов», — заявил он.

В тот же день глава ОАЭИ Али Акбар Салехи заявил, что Иран начнёт производство новых центрифуг в Натанзе с 6 июня, следуя директивам лидера. «Мы не можем соблюдать JCPOA и в то же время нести основную ответственность за санкции США», — сказал он, отвергая любую возможность принять «искажённую форму» JCPOA.

Такая непоколебимость возможна только в том случае, когда власти и высшее духовенство Ирана на 100% уверены в том, что подавляющее большинство населения страны однозначно выступают за продолжение и усиление текущего внешнеполитического курса, какими бы сложными ни были внутренние проблемы ИРИ. И власти, и духовенство точно уверены в том, что народ понимает: эти внутренние трудности являются следствием именно оголтелого антииранского курса Запада (ЕС, НАТО и т.д.) во главе с США и Израилем.

Многие студенческие организации Ирана в мае начали сбор подписей в пользу возобновления в стране обогащения урана в ответ на известные заявления Дональда Трампа и объявления о новых антииранских санкциях. 29 мая состоялась прямая встреча аятоллы Хаменеи со студентами университетов и представителями студенческих союзов. Видимо, Хаменеи и студенты решили, так сказать, «сверить часы» и заодно как бы отчитаться друг перед другом. Хаменеи отметил, что студенты должны продолжать выполнять цели Исламской революции:

«В революционных силах после Исламской революции было ложное предположение, что революция продлится до образования Учреждения, и после достижения этой цели революция будет закончена. Но каждая революция состоит из пяти этапов: первый этап каждой революции — это победа. Второй этап — реализация ценностей и идеалов через революционное правительство, а затем — реализация ценностей в революционном обществе; и, наконец, последний этап — формирование исламской или революционной цивилизации».

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Лидер Исламской Республики добавил, что эти идеалы не будут реализованы в краткосрочной перспективе, и революция должна сохраняться до тех пор, пока не будут реализованы эти идеалы. Аятолла Хаменеи описал «национальную устойчивость», «политическую, экономическую и культурную независимость и свободу», в том числе «свободу мысли, слова и практики», как некоторые из идеалов исламского учреждения.

Что интересно и, кстати, полезно для многих стран и народов — аятолла Хаменеи далее подчеркнул, что внутренние проблемы возникли не из-за США и Великобритании, но внешние факторы «виноваты в большинстве проблем страны»: «Хотя многие из этих проблем имеют внутренние причины, враги используют их для удовлетворения своих политических интересов». Вот такой открытый разговор — заметим, между высшим должностным и духовным лицом Ирана и иранской студенческой молодёжью, на которую продолжают строить свои расчёты на внутренний «стихийный улично-площадный бунт» спецы по подрывным операциям.

Как результат — 8 июня около 900 (!) иранских городов стали свидетелями народных митингов в поддержку беззащитного палестинского населения Газы. Миллионы иранцев из всех слоёв общества вышли на улицы городов по всей стране, чтобы продемонстрировать свою полную и неизменную поддержку угнетённому палестинскому народу в борьбе с израильской оккупацией и агрессией, особенно в недавней расправе над палестинцами в Газе. Откуда такая активность и готовность откликнуться на призывы властей, духовенства и общественников яростно провести Международный день Кодс (т.е. Иерусалима), если, как продолжают утверждать израильтяне и ряд западных СМИ в своих «пророчествах», и аятолла Хаменеи «скоро должен умереть», и «режим мулл вскоре падёт»?

Международный день Кодс — это ежегодное мероприятие, посвящённое противостоянию оккупации Израилем Бейт-уль-Мукаддаса (Священного Дома). Антисионистские митинги и демонстрации проходят в последнюю пятницу Рамадана в мусульманских странах по всему миру, особенно в Иране, а также в большом количестве немусульманских государств. Это дата была установлена покойным основателем Исламской Республики Иран аятоллой Рухолла Хомейни в 1979 г. в качестве способа выражения солидарности с палестинцами и для того, чтобы подчеркнуть важность Священного Кодса для мусульман мира. В Тегеране демонстранты собирались именно в Тегеранском университете, на месте пятничных молитв — цитадели студенческой активности Ирана.

Рухолла Мусави Хомейни

Глава штаб-квартиры «Интифады и Кодса» бригадный генерал КСИР Рамезан Шариф заявил, что в этом году около 5300 иранских и иностранных журналистов, в том числе 160 иностранных фотожурналистов и репортёров, освещали митинги Международного дня Кодс в Иране. Только в Тегеране в митингах и шествиях приняло участие 5 млн человек. Не уверены, что в какой-нибудь стране и по какому-нибудь поводу сегодня могут выйти на улицы и площади столько же людей, поддерживающих линию своих властей. А с учётом сбора подписей студентами за возобновление Ираном ядерной программы мы обязаны иметь в виду, что массовая поддержка властей ИРИ со стороны общественности — не только по Иерусалиму и палестинской Интифаде, но и по ядерному вопросу.

Итог будет неполным, если не констатируем — тактика США и Израиля против Ирана пока несёт только провальные результаты. Это подчёркивается даже тем, что 5000 профессоров, экспертов и политиков США в конце мая выразили готовность выступить в любом суде в поддержку Ирана:

«Мы настоятельно призываем правительство Ирана связаться с г-ном Миком Харрисоном из «Комитета юристов по расследованию 9/11», который в качестве частного адвоката может помочь Исламской Республике Иран предпринять первые шаги в направлении сбора юридической команды для обжалования решения судьи Дэниелса, до истечения 28 мая».

В конце мая Палата представителей США единогласно внесла поправку в бюджет национальной обороны США на 2019 год, в которой любое объявление войны Ирану было запрещено без одобрения Конгресса. Поправка, предложенная демократом Китом Моррисом Эллисоном и получившая поддержку ряда других демократов, а также республиканских депутатов, была единогласно одобрена. Позже, в июне, международные СМИ сообщали, что израильскому премьеру Нетаньяху не удалось убедить Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном. А Европейская комиссия приняла закон, разрешающий фирмам ЕС не соблюдать санкции США в отношении Ирана.

Капитолий

Ещё один удар нанесли Франция и МАГАТЭ. Эмманюэль Макрон заявил, что нет признаков того, что Иран нарушает ядерную сделку, а агентство вместе с пресс-секретарём Еврокомиссара Федерики Могерини — Майей Косьянчич — подчеркнули, что заявленное Ираном намерение увеличить мощность по обогащению урана не нарушило ядерную сделку.

Генеральный же секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецким журналом Der Spiegel, по сути, ответил израильскому министру разведки Кацу — Израиль является партнёром, но не членом НАТО, и гарантия безопасности НАТО не применяется к Тель-Авиву. Тем самым Альянс дал знать, что НАТО не будет защищать Израиль в случае какого-либо возможного нападения Ирана или ответных действий Тегерана после израильской агрессии.

Не приносит американо-израильская тактика и плодов во внутриполитической нише Ирана. А переизбрание спикером Мажлеса опытного консерватора Али Ардашира Лариджани, да ещё в соперничестве с тремя «реформаторами», показывает, что срабатывает обратный эффект.

Суммируем: 1) сообщения о новых проявлениях «гражданского неповиновения» в Иране не находят подтверждения; 2) давление США и Израиля приводит к постепенному восстановлению позиций консервативных политиков в Иране; 3) Европу и международные структуры не убеждают угрозы и шантаж Вашингтона и Тель-Авива; 4) внутри США нарастают тенденции не потакать администрации Трампа в её антииранском угаре; 5) инициативы иранского студенчества и массовые акции в День Кодс подтверждают и связь власти с народом, и готовность молодого поколения Ирана не отступать от идеологии Исламской революции.