Достаточно давно муссируемые в СМИ слухи о поставках белорусских тяжёлых реактивных систем залпового огня (РСЗО) Азербайджану подтвердились — это вооружение было продемонстрировано на открытии новой воинской части ракетных войск азербайджанской армии. На мероприятии, где присутствовал президент страны Ильхам Алиев, также впервые были показаны израильские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) LORA (LOng Range Artillery), слухи об интересе к которым ранее также возникали, но не столь интенсивно. Что за системы были поставлены и каковы могут быть последствия этих сделок?

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Белоруссия продолжила процесс разрушения ОДКБ

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) Белоруссии и Азербайджана в течение последнего десятилетия активно развивается — с 2005 года Баку приобрёл не менее 153 танков Т-72, 9 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 30 буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 мм, 11 штурмовиков Су-25, два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук-МБ», а также противотанковые ракетные комплексы «Скиф» украинско-белорусского производства (ОАО «Пеленг» поставляет систему наведения).

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President.az Ильхам Алиев на фоне РСЗО «Полонез»

Теперь были осуществлены и поставки тяжёлых РСЗО «Полонез», системы, фактически производящейся по китайской лицензии. Действительно белорусским в системе является шасси производства Минского заводы колёсных тягачей (МЗКТ), тогда как используются китайские ракеты А-200 калибром 301 мм. Согласно официальным тактико-техническим характеристикам (ТТХ), максимальная дальность полёта ракет составляет 200 км, при этом за счёт использования комбинированной системы наведения (инерциальная в сочетании со спутниковой коррекцией по GPS) достигается круговое вероятное отклонение (КВО) около 30−50 метров. При этом масса ракеты составляет 750 кг. Если верить официальным ТТХ, то система действительно очень неплоха, но надо учитывать, что речь идёт о китайском продукте, поэтому в реальности вполне может оказаться, что на такой огромной дальности, как 200 км, ракеты будут ложиться далеко не так кучно, как хотелось бы. При этом по сравнению с российской РСЗО «Смерч» у «Полонеза» меньше направляющих — 8 против 12, а масса боевой части оценивается примерно в 100 кг против примерно 250 кг у российской системы. То есть забрасываемая масса залпа из 10 пусковых установок «Смерча» больше в 3,75, чем у белорусского «китайца». Учитывая, что главная задача РСЗО это всё-таки поражение площадей, а не точечных целей, то «Смерч» в этом смысле выглядит предпочтительнее, хотя и максимальная дальность полёта его ракет составляет 90 км. В целом же опыт боевого применения (Сирия и Украина) даже того «Смерча» на расстояниях, близких к максимальным, показывает его заметную переоценённость — против хорошо окопанной пехоты и техники он малоэффективен, а мобильные подразделения на таких больших дистанциях (даже на дальности 90 км, а тем более 200 км) ещё надо оперативно обнаружить и отслеживать, что является очень нетривиальной задачей для разведки. Подавлять же важные стационарные цели намного эффективнее с помощью ОТРК. Реально же на максимальных дистанциях тяжёлые РСЗО представляют угрозу для населённых пунктов и городской гражданской инфраструктуры. Именно в этом смысле поставка как Белоруссией (предположительно, 10 единиц «Полонезов»), так и Россией (было поставлено 18 единиц «Смерчей») такой техники является угрозой для гражданского населения Армении и Нагорно-Карабахской Республики. В ответ Армения также приобрела тяжелые РСЗО, но по их количеству пока заметно отстаёт — имеется 4−8 китайских WM-80, и 8−12 российских РСЗО «Смерч», в то время как у Азербайджана в арсенале 30 «Смерчей», 10 «Полонезов» и 21 единица китайско-турецких систем T-300 Kasirga.

Конечно, Армении не следует пытаться догнать Азербайджан в количественной плоскости, однако закупка ещё одного дивизиона «Смерчей» (12 пусковых установок) выглядела бы логично — в Баку должно быть полное понимание того, что в случае обстрела армянских городов ответ будет симметричным и не менее болезненным.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО 9К58 «Смерч»

Именно поставки подобных систем Азербайджану вызывают наибольшее недоумение — прямому военному противнику Армении её союзники по военному блоку ОДКБ поставляют оружие, способное массово уничтожать гражданское население. При этом если из России звучат контраргументы о том, что Армения получает российское оружие по льготным условиям (что правда), а российская база в Гюмри сдерживает Турцию и, в какой-то степени, Баку от войны (что, однако, не является в полной мере оправданием, тем более, что в апреле 2016 года война всё-таки случилась), то в случае с Белоруссией нет и этих факторов. С другой стороны, той же Москве очень сложно требовать от Минска не делать то, что делает она сама (хотя с 2016 года количество российских поставок и снизилось, а информации о новых контрактах с Азербайджаном пока не поступало).

Фактически к сегодняшнему дню ОДКБ уже очень сложно назвать военным блоком. Страны, входящие в него, абсолютно не имеют общей согласованной политики, имеют совершенно разные интересы и внешнеполитические предпочтения. Всё это отражается и в реальных действиях государств-участников. На деле ОДКБ остаётся лишь организацией, обеспечивающей льготное и упрощённое военно-техническое сотрудничество стран-участников с Россией — именно этот фактор удерживает блок от полного распада. Тем не менее при сохранении нынешних тенденций в будущем может случиться и это.

Израильские ОТРК уменьшают отставание Баку от Еревана

Что касается поставки израильских ОТРК LORA производства Israel Aerospace Industries (IAI), то это оружие является достаточно эффективным. Судя по всему, Баку получил системы с максимальной дальностью полёта 250−300 км, при этом в отличие от белорусско-китайского «Полонеза» высокая точность комплекса под сомнение не ставится. Интересно, что система установлена на шасси белорусского производства (МЗКТ). Количество поставленных пусковых установок и ракет пока неизвестно — на фотографиях пока были видны две пусковые установки, несущие по 4 ракеты. В целом ТТХ ОТРК LORA достаточно похожи на таковые у российского «Искандера», который был продемонстрирован Ереваном в 2016 году. При этом масса израильской ракеты составляет 1600 кг, против 3800 кг у «Искандера» (для экспортной модификации ракеты). Учитывая близкую массу боевой части, возникает вопрос — почему ракеты 9М723 комплекса «Искандер-Э» заметно тяжелее? Это следствие необычной траектории полёта российской ракеты — она, в отличие от LORA, достигает высоты в апогее не менее 80−100 км (против 40−45 км у израильской ракеты), после чего оттуда пикирует на цель практически под прямым углом и с огромной скоростью. Это делает перехват ракеты практически невыполнимой задачей, чего нельзя сказать о LORA. Конечно, её перехват тоже далеко не простая задача, а уж когда речь идёт о залповых пусках, тем более. Тем не менее в не столь отдалённом будущем этот факт может и измениться с появлением новых зенитных ракетных комплексов.

President.az Ильхам Алиев на фоне ОТРК LORA

В целом же закупка Азербайджаном ОТРК LORA позволяет несколько сократить отставание от Еревана в этой области — ранее у Армении имелось подавляющее преимущество за счёт наличия систем Р-17 «Эльбрус» (максимальная дальность 300 км, низкая точность), «Точка-У» (максимальная дальность 70 км, высокая точность) и «Искандер-Э» (максимальная дальность 280−300 км, высочайшая точность), тогда как Баку имел только «Точки-У», и то в меньшем количестве. Однако ключевых инфраструктурных целей для систем этого рода в Армении намного меньше, чем в Азербайджане. Армения не обладает нефтегазовой инфраструктурой, фактически полностью обеспечивающей благосостояние страны и к тому же принадлежащей крупнейшим мировым корпорациям. Именно поэтому имеющиеся армянские ОТРК нисколько не утратили своего сдерживающего фактора.

Что же касается израильских поставок, то очевидно, что эта страна готова поставлять оружие обеим странам, однако средства на крайне недешёвое оружие производства Израиля имеет только Азербайджан.