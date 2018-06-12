



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польская сборная по футболу едет в Россию на чемпионат мира — 2018, пишет Dziennik Wschodni (Люблин). Предварительные итоги игр польских футболистов таковы: восемь побед, одна ничья и только одно поражение. Впечатляет, если взять во внимание сухие цифры. Но если мы посмотрим пристальней на стиль игр, то картина выглядит уже не так красочно. Как говорит Роберт Левандовский, не стоит обманываться, сборная не играла с сильными соперниками. По его мнению, фаворитом в группе, в которую попали польские футболисты, является Колумбия, помимо того, не стоит забывать о Сенегале. Но есть ли у поляков реальные шансы на успех? Глядя на место в рейтинге ФИФА, наверное, да. Однако в матче играют не рейтинги, а играют футболисты. Итак, 12 июня польские футболисты сыграют в Варшаве с Литвой, а на следующий день вылетают в Россию. Первый матч на чемпионате у них состоится во вторник, 19 июня, в Москве с Сенегалом. В воскресенье, 24 июня, в Казани с Колумбией, а в четверг, 28 июня, встреча с Японией.

Американские журналисты телестанции ESPN смеялись над польской национальной эмблемой во время обсуждения группы, в которой будет играть сборная Польши на чемпионате мира по футболу, который проходит в России, рассказывает Express Bydgoski (Быдгощ). Они также подражали голосу орла неумелым образом. Вначале ничего не вызывало эмоций. Американские журналисты анализировали ситуацию, подчеркивали прогресс польских футболистов, их высокий рейтинг в ФИФА, что является большой заслугой тренера Адама Навалки. Однако потом они начали насмехаться над польской национальной эмблемой, избрав предметом издевательств орла в короне. Корону эти журналисты обозвали «шляпой рождественского крекера». Они смеялись над орлом и изображали его крики. При этом, обсуждая другие сборные, журналисты телестанции вели себя более профессионально, обсуждая их перспективы в контексте чемпионата мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Недавно водители из Вармии и Мазур испытали шок — цена на топливо выросла в течение суток, превысив магический порог в пять злотых, сообщает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Многие из них обратились к местным парламентариям с требованием вмешаться. Депутат Войцех Коссаковский заинтересовался проблемой. В своем запросе, адресованном правительству, он обратил внимание на большую разницу с ценами на топливо в разных регионах Польши. «Мы также наблюдаем ситуацию, когда оптовые цены на топливо падают, как следствие, розничная цена также ниже, но в Вармии и Мазурах она остается на том же уровне», — подчеркивает депутат. Как отметили сотрудники министерства энергетики, польский рынок основан на принципах свободной конкуренции. По словам заместителя государственного секретаря министерства Тадеуша Скобеля, цены на сырую нефть и виды топлива, в том числе на сжиженный газ, значительно колеблются даже в краткосрочной перспективе, что также приводит к изменениям оптовых цен на польском рынке, и, как следствие, отражаются на розничных ценах. Ценовая политика, естественно, очень динамична. Поэтому сравнение уровня цен в различных регионах, на отдельных станциях, с разным временным интервалом, сопряжено с высоким риском ошибки и не должно быть основанием для выводов. По данным центрального статистического управления за 2017 год, средняя розничная цена бензина в Польше составляла 4,63 злотых за литр, а в Варминьско-Мазурском воеводстве — 4,65 за литр. В 2018 году в период с января по март средняя розничная цена бензина в стране составила 4,67 злотых за литр, а в Варминьско-Мазурском воеводстве — 4,69 злотых. Более высокие цены на топливо в Варминьско-Мазурском воеводстве могут быть связаны со спецификой региона, поскольку из-за отсутствия трубопроводов единственным способом завоза топлива остается автомобильный и железнодорожный транспорт. Кроме того, это воеводство является одним из наименее населенных регионов в Польше, что способствует сокращению спроса на топливо и снижению конкурентоспособности на рынке. Дополнительным фактором, снижающим конкурентоспособность, является количество АЗС, их в регионе в два раза меньше на 100 квадратных километров, чем в среднем в Польше.

Пять злотых на АЗС обосновались уже навсегда, но страдают не только водители, считает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). За дорожающим топливом следует ждать подорожания продуктов питания. По словам аналитика Якуба Богуцкого, цены на топливо на АЗС постоянно растут в течение восьми недель, стоимость заправки за это время увеличилась на более чем 10%. Изменений этой неблагоприятной тенденции не следует ждать. Несмотря на систематический рост цен, рентабельность операторов розничного рынка по-прежнему очень низкая, поэтому есть основания ждать дальнейшего повышения: 5,12−5,23 злотых за литр 95-октанового бензина, 5,08−5,19 злотых за дизельное топливо, 2,14−2,21 злотых за газ для автомобилей. И это плохая новость не только для водителей. Вырастет стоимость транспортировки, что, в свою очередь, приведет к повышению цен в магазинах. Скачок не будет очень резким, но его почувствуют во всех областях экономики.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин. Шоковый рост

Сейм Польши принял закон о биокомпонентах и жидком биотопливе, который со следующего года вводит так называемый сбор за выбросы, передают Super Nowości (Жешув). Власти говорят, что расходы на новый «налог» в размере 10 грошей за литр топлива примут на себя корпорации, но, по мнению экспертов, скорее, всё оплатят водители при покупке бензина и дизельного топлива. Это очень черный сценарий, особенно при виде ужасных цен на бензоколонках. Новая дань должна помочь в развитии индустрии электрических автомобилей в Польше и в борьбе с проблемой смога. Уход за экологией — это звучит потрясающе, особенно когда мы смотрим на потенциальную прибыль. В течение года государство будет получать комиссию в размере… около 1,7 млрд злотых! Вопрос в том, кто будет платить за всё это и потратят ли собранные деньги в интересах окружающей среды?

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил визит в Польшу, передает Wochenblatt (Ополе). Помимо общения с политиками, он также встретился с немецким меньшинством в Польше. Представители общины воспользовались случаем, чтобы рассказать о расколе в польском обществе по отношению к Германии и немцам, есть критика немецкого правительства и некоторые проблемы с политикой в части национальных меньшинств. Но в первую очередь темой разговора со Штайнмайером стала ситуация с образованием для немецкого меньшинства. По словам президента Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше Бернарда Гайды, ситуация с преподаванием немецкого языка в седьмом и восьмом классах начальной школы играет важную роль для общины. Особенно после того, как министерство образования Польши опубликовало в марте свое мнение, согласно которому немецкий в этих классах больше не может преподаваться дважды: как язык меньшинства и иностранный язык. Это ухудшает возможности для продвижения немецкого языка, отметил Гайда, хотя «у нас есть юридическая экспертиза, заявляющая, что решение министерства образования является незаконным, но они не меняют свое мнение». Вместе с тем говорилось о германской политике финансирования школ меньшинств в Польше. В настоящее время в этих правилах есть пробел, из-за чего практически невозможно получить финансирование школ немецкого меньшинства. После разговора с президентом Германии состоялась встреча представителей общины с федеральным комиссаром по делам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом.

Пастырское послание Amoris Laetitia папы Римского Франциска нуждается в разъяснениях, оно не полезно и может быть вредным, заявил в Щецине кардинал Раймонд Берк. Монсеньор, рассказывает Radio Szczecin (Щецин), принимал участие в конференции «Брак и семья, источники кризиса и выход», которая прошла на факультете теологии Щецинского университета. Кардинал Берк является соавтором письма четырех кардиналов папе Франциску. Он просит объяснить послание Amoris Laetitia, поскольку плохая интерпретация этого увещания в мире позволит приступить к таинствам людям, которые живут в неосвященных браках. Несмотря на то, что письмо четверки было отправлено более года назад, понтифик не ответил. Джоанна Шалата из ассоциации Civitas Christiana, которая пригласила американского кардинала в Щецин, считает, что причиной кризиса в семье является отсутствие Бога. Конференция о семье находится под покровительством архиепископа Анджея Дженги, митрополита Щецина.