



Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Вначале пролог, как в «Фаусте», или предисловие, если хотите.

Поразительная фотография, на которую обратила всеобщее внимание пресс-секретарь МИДа Захарова. Фотография с саммита G-7 в Канаде, где Трамп отказался подписать общее коммюнике.

Захарова сравнила фотографию с финальной сценой «Ревизора», мне же она кажется современной версией знаменитой работы Кукрыниксов, «Капут», по-моему, называлась, сцена в бункере Гитлера. Война проиграна. В данном случае обеими сторонами.

Фрау Меркель и главы государств ЕС с одной стороны нависли над ухмыляющимся, сидящим Трампом.

Меркель подалась вперёд и просто испепеляет Трампа ненавидящим взглядом, рядом горбоносый молодой Макрон с выражением лица «Зачем же ты так, папА?». Японский Синдзо Абэ стоит, обречённо сложив на груди руки, с выражением «Ну, не ждали… Что же Вы натворили, мистер?!».

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884-1888

Сутки с лишним спустя.

Остров Сентоза в Индийском океане.

Несколько сотен метров разделяют отель St. Regis, где поселился Ын, от отеля Shangri-La, где поселился Трамп.

Оба они, но раздельно, в первый же день пообщались с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Могли бы сразу и встретиться, но протокол. Встреча — нам сообщают — произойдёт в третьем отеле, в Capella, построенном ещё в XIX веке для британских офицеров.

Ын хочет обсудить обмен.

Ын якобы готов отказаться от ядерного оружия для своей Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности. А именно — уход войск США с корейского полуострова и прекращение американо-южнокорейских военных учений на территории полуострова.

Трамп хочет, я так полагаю, безоговорочной капитуляции Северной Кореи и будет пытаться не дать никаких гарантий. Известно, что он не хочет отказаться от совместных с Южной Кореей учений.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Моё личное мнение такое, что встреча не будет успешной.

Две стороны разойдутся, не договорившись, но станут похваляться тем, что пошли на неё. Ын — тем, что заставил Трампа и в его лице империю Соединённых Штатов Америки считаться с Северной Кореей, Трамп будет похваляться тем, что не пошёл навстречу требованиям Ына, будет говорить, что он «обломал» наглого юного лидера.

«Ты уволен!» Трамп Ыну не закричит, но результат будет равнозначен «Ты — уволен!».

Оба лидера уже продемонстрировали свою якобы добрую волю вести переговоры далее: Ын пригласил Трампа в Пхеньян на второй тур переговоров, а Трамп пригласил Ына в Вашингтон, — на третий тур переговоров. Но, я думаю, это ремарки для мирового общественного мнения, и не более чем.

У меня такое впечатление, что оба не верят в то, что переговоры продлятся. Думаю, они уверены, что всё завершится 12 июня в Сингапуре.

Увидим, прав ли я.

Вот уже и утро. Они идут друг к другу.

Там такие две полуоткрытые галереи в отеле Саpella, а в месте, где галереи соединяются, — там приготовлена площадка и фоном установлены флаги США и КНДР.

Цветовая гамма, синий-белый-красный, знамён США и КНДР не противоречат друг другу, успешно сливаются в гармоничный фон за лидерами.

Умный Ын увеличил свой силуэт широченными чёрными штанами и таким же внушительным кителем, как кот, который пугает врага, вздыбив свою шерсть. Надо сказать, что Ыну удалось сравняться с Трампом в борьбе силуэтов.

Вышли из галерей.

Вытянули руки вперёд ладонями. Сошлись. Рукопожатие.

Amtec Staffing Рукопожатие

Трамп всё же успел огладить левой рукой плечо Ына, — оглаживание с похлопыванием — американский трюк, покровительственный жест. Повернулись на зрителя. Историческая фотография сделана.

Пошли в левую галерею. На встречу тэт-а-тэт, — голова к голове. Трампу удалось быть более уверенным в указании пути, Ын замешкался, потеряв пару очков, Трамп же, видимо, осмотрел территорию заранее. На заднем плане промелькнули журналисты с камерами, по виду совершенно ошалевшие.

До встречи голова к голове.

Ын:

«Старые практики и предубеждения были препятствиями на нашем общем пути вперёд, но мы преодолели их все, мы сегодня здесь».

Трамп :

ожидает «прекрасной дискуссии», «колоссального успеха».

Встреча голова к голове продлилась 48 минут, по другим сведениям 40 и даже 35.

После встречи.

Трамп:

«очень, очень хорошо.»

Ын:

«Многие люди в мире будут думать о саммите США — КНДР, как о форме фантастики… из научно-фантастического фильма…»

Commons.wikimedia.org Флаги США и КНДР

Пошли на встречу в расширенном составе. К каждому присоединились по трое сотрудников.

К Трампу: госсекретарь Помпео, Болтон, Келли.

К Ыну: глава МИД КНДР Ли Ён Хо, Ким Ён Чколь, Ли Сун Ён (Я заметил и вы заметили, что трое Ёнов, родственники?).

Через два часа вышли со встречи. Якобы подписали какие-то документы, содержание которых не разглашается.

Впереди у них заявлен ланч.

Известно, что сказал Трамп :

«Встреча прошла лучше, чем можно было ожидать».

Лучше, чем «колоссальный успех», которого ожидал Трамп перед встречей наедине с Ыном?