Тульская область намерена войти в число наиболее привлекательных регионов для туристов. Развитие соответствующей инфраструктуры, транспортной доступности, увеличение числа объектов для посещения, а также разработка уникальных предложений — вот основные задачи, которые ставят перед собой местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула. Кремль

По заявлению главы регионального комитета по туризму Владимира Аллахвердова, многое на сегодня уже сделано — в частности, для достижения стабильного роста турпотока разрабатывается ряд перспективных проектов. Работа ведется системно, однако до максимального раскрытия имеющегося потенциала еще далеко.

Рост туристического потока — успех или закономерность?

Возрастание показателей объемов реализованных услуг в сфере туризма области, и самое главное — постоянное увеличение количества туристов, в среднем на 6−7% в год, свидетельствуют о том, что отрасль в регионе динамично развивается. Если в 2014 году общий объем туристического потока в регионе составлял 496,8 тыс. человек, в 2015 году — 541,5 тыс. человек, то в 2016 году он составил 580 тыс., а в 2017 году — 650 тыс. человек.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Туристы

Эти цифры пока нельзя назвать ошеломительными, кроме того, другие регионы развивают отрасль не менее активно. Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», общий объем внутреннего туризма в стране растет. В 2017 году поездки по стране совершили на 3% больше россиян, чем годом ранее, а потому вполне логично, если многие субъекты РФ смогут похвастать растущим числом туристов. Тем не менее туристы едут в одни регионы и избегают других.

Минкультуры РФ по итогам 2017 года составило рейтинг по развитию туризма в различных уголках страны. Оценку проводили на основании показателей, разработанных совместно с экспертами и предпринимателями — они проанализировали состояние туристской и транспортной инфраструктуры субъектов, управленческие качества глав регионов и их команд, способность властей привлекать денежные средства на развитие туризма, их умение продвигать местные бренды, а также учли участие регионов в различных конкурсах и выставках.

В рейтинге зафиксированы все 85 регионов РФ, его лидером ожидаемо стала Москва. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, на третьем месте разместилась Татария, а замкнул почетную четверку лидеров Краснодарский край. В список регионов с высокими показателями развития туризма также вошли Калужская область, Алтайский край, Тульская, Вологодская, Свердловская и Московская области.

IAndrey Гостиница «Подворье». Тула

Многие эксперты связывают успехи «центральных регионов» исключительно с их географией. Глава правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылевполагает, что очевидные транспортные и инфраструктурные проблемы стали причиной того, что многие россияне всё чаще предпочитают отдыхать рядом с домом — в родном или соседнем регионе.

«Речь идет о так называемых турах «выходного дня». Люди хотят отдохнуть, но не имеют возможности уехать куда-то очень далеко. Тогда им на помощь приходит именно этот продукт. Таким образом, всё более популярной становится концепция «где живу, там и отдыхаю». В такой ситуации главное — не стать заложником образа «региона выходного дня», а продолжать работать над своей туристической привлекательностью», — пояснил эксперт.

Новые меры

Тульские власти уже сформировали портфель предложений, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Впервые прозвучали предложения субсидировать часть затрат туроператорам при организации рекламно-информационных туров по региону (это поможет расширить географию продаж и увеличить количество пакетных туров), также субсидии предлагаются представителям бизнеса — на прохождение классификации гостиниц, что, как ожидается, позволит существенно повысить качество сервиса в регионе.

Avsolov Дом-музей В. В. Вересаева. Тула

Запланирован ряд образовательных семинаров для руководителей, линейного персонала, а также молодых предпринимателей. В рамках программы «Туробразование» проводится обучение специалистов туриндустрии — в этом году удалось почти вдвое увеличить квоту Ростуризма на обучение для тульских специалистов по федеральной программе. Что касается инфраструктуры, то в прошлом году было введено в эксплуатацию девять объектов размещения на 400 мест.

Эксперт в сфере туризма Марина Лебедева указывает на то, что одной из возможных причин невысокого туристического потока может быть недостаток достопримечательностей федерального уровня. Местные власти пытаются использовать самые разные события для повышения турпотока: это и организация масштабных фестивалей (международный театральный фестиваль «Толстой Weekend», молодежный фестиваль «Дикая мята», патриотический «Среднерусская возвышенность», туристический «Скитулец» и многие другие), и открытие новых масштабных точек притяжения («Тульская набережная», творческий индустриальный кластера «Октава», патриотический парк «Патриот», арт-квартал «Искра»), и развитие музейной деятельности.

В 2017 году количество посетителей музеев области составило 3,6 млн человек, что на 8,7% превышает аналогичный показатель 2016 года и на 49,6% показатель 2015 года.

Kawaielli Стены тульского кремля

Не остаются без внимания и необычные направления, которые так популярны у молодежи, например, спелеотуризм, рассчитанный на индивидуальных туристов-исследователей или маленькие группы. Так, например, в деревне Бяково Веневского района сохранился вход в старые штольни, в которых велась добыча камня в предыдущие столетия. Подземные ходы растянулись на сотни километров. Изюминкой этих пещер является подземное голубое озеро, так и приманивающее туристов. Еще один интересный объект — это «Араповский подземный монастырь» вблизи города Новомосковска.

«Мы видим, что губернатор Дюмин пытается вести комплексную работу. С его подачи развиваются несколько направлений. С одной стороны, организуют массовые мероприятия для привлечения людей, с другой — делают ставку на развитие культурно-познавательного и индустриального туризма. Идет и решение, пусть и не так динамично, инфраструктурных задач. Однако развивая все эти традиционные направления туризма, забывается важная составляющая успеха — грамотное информационное сопровождение. Надо признать, что большинство организуемых событий, которые имели шанс оказаться топовыми, оказывались совершенно рутинными мероприятиями из-за отсутствия хорошего медийного сопровождения», — признала Лебедева.

Например, по ее словам, в минувшем марте впервые в рамках международной туристической выставки MITT проводился конкурс «Лучший видеоролик региона России» — среди 39 работ из разных регионов России первое место заняла работа Тульской области. Однако это событие оказалось практически не замеченным даже региональными СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула. Куликово поле

Найти «точку опоры»

Основной риск, которого должна избежать Тульская область при формировании собственной туристической концепции — не пойти проторенной дорожкой, утверждает эксперт в сфере региональной политики Сергей Журавский:

«Надо понимать, что у всех крупных регионов есть интересные музеи. Почти у всех есть пешеходные зоны и привлекательные природно-рекреационные территории. Именно поэтому региону следует найти свою «фишку», собственную «точку опоры». Поиск уникальности — вот главная задача властей, если они действительно желают получить динамично работающую туристическую индустрию».

Журавский не исключил, что такой «фишкой» Тульской области может стать симбиоз промышленного и оружейного туризма — для этого имеются все предпосылки:

«Оружейный туризм — интересное направление. Можно организовать уникальный полигон, на котором все желающие смогут освоить любое оружие, посмотреть на реальное оружейное производство. Такой проект имеет шанс на существование и развитие».

Тула оружейная — новое «хорошо забытое старое»

Оружейный туризм действительно может стать одним из перспективных направлений развития туризма в Тульской области. Свои двери для жителей и гостей города открыл выставочный комплекс Туламашзавода, который обладает огромным потенциалом с точки зрения оружейного туризма. В регионе действуют музеи оружейной тематики — Тульский государственный музей оружия, музей-заповедник «Куликово поле», Тульский кремль — и не требуют дополнительного представления. Парк-отель «Цитадель» также является одним из важных объектов оружейного туризма.

Конкуренцию Туле в этом направлении здесь может составить только Ижевск, однако он ощутимо проигрывает Тульской области по транспортной доступности. В США сегодня особенно развита индустрия оружейного туризма. В страну приезжает множество иностранцев с единственной целью — пострелять. По данным агентства Associated Press, интерес к оружейному туризму растет, и в последнее время специальные бункеры и полигоны, в которых иностранцы могут попробовать практически любой вид вооружения, превратились в один из популярнейших видов развлечений.

По этой причине у России, в частности у Тульской области, есть все предпосылки перехватить часть этого мирового туристического потока. Отдельные попытки уже предпринимаются, однако необходимы более масштабные усилия. Туристический маршрут «Тула оружейная» вошел в федеральный реестр. В маршрут вошли ведущие федеральные и региональные музеи — Тульский кремль, Куликово поле, Музей оружия и мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Данил Шишкин уверен, что Тульская область обладает всеми возможностями для развития данного направления:

«Тула сможет предложить пострелять из любого российского оружия, поездить на современной боевой технике, освоить мастерство древнего оружия, посетить реальное производство стрелкового оружия, попробовать в руке настоящую шашку или палаш. Можно соединить и оружейный и промышленный туризм, создать уникальные туристические туры, которые не предложит никто в мире. В Тульской области для этого всё есть, и стоимость проекта на начальном этапе невелика».

Опрошенные эксперты указывают на целый ряд рисков, которые сопровождают любой регион при формировании туристических кластеров. Избежит ли их Тульская область — большой вопрос. Серьезная опасность заключается в том, что при всем обилии различных идей и проектов есть угроза «распыления». Надо уйти от шаблонов — пряников и самоваров — и решить важнейшую задачу, которую можно сформулировать как поиск региональной идентичности. А это всё то, что отличает регион от других территорий, всё то, что заставляет людей потратить свои время и деньги и приехать именно сюда за знаниями или впечатлениями.