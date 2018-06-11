Не знаю, чего больше было в решении Трампа не подписывать согласованный итоговый документ встречи лидеров «Группы семи» — расчёта или импульсивности, но факт остаётся фактом: в результате он один из западных лидеров оказался не повязанным бесперспективной по своей агрессивности и упёртости позицией по России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что-то там старался изобразить из себя в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон, Ангела Меркель суетится, пытаясь вырулить на некий «прогресс» в урегулировании украинского кризиса, итальянец Джузеппе Конте рассуждает об отмене антироссийских санкций, японский премьер выставляет себя в качестве нашего друга, но все они, повторю это ещё раз, подписались под враждебной в отношении нашей страны позицией G7. А Трамп не подписался. И тем самым существенно расширил свободу своего манёвра в преддверии встречи с Владимиром Путиным.

Понятно, что итоги канадского саммита G7 далеко не исчерпываются российской тематикой, и Дональду Трампу не хотелось быть связанным с не устраивающими его (именно его, а не госдепартамент США) позициями по многим другим вопросам, но нас волнует, естественно, именно то, что имеет непосредственное отношение к нашей стране.

Что же касается собственно выпущенного в результате встречи в Шарлевуа документа, то экспертам-международникам его стоит хотя бы просмотреть, но у меня после этого просмотра, честно говоря, осталось одно чувство: чувство удовлетворения от того, что наш президент это не подписывал. И, надеюсь, впредь такие бумаги подписывать не будет. В том числе и по той простой причине, что там в качестве очередного парии вместо России вполне может оказаться кто-то из наших сегодняшних друзей. Не будет подписывать, даже если западные лидеры, откликнувшись на его новое приглашение, все вместе приедут в Москву.

#G7Charlevoix Дональд Трамп и Кристин Лагард

«Возможно, американскому президенту все равно, что он сегодня находится в изоляции, но мы не возражаем против того, чтобы выступать вшестером, если это нужно», — заявил накануне встречи в Канаде Эммануэль Макрон. Ну что же, как говорится, «за что боролись, на то и напоролись».

В том же заявлении, напомню, Макрон настаивал, что «шестерка» сегодня «больше, чем кто бы то ни было, представляет собой реальную силу на международном уровне», и присягал делу борьбы с «мировой гегемонией». Вот это уже явно из области фантазий, к тому же лишённых логики.

Гегемония США, конечно, европейцам не нравится, но мировая гегемония всего Запада в целом воспринимается как нечто само собой разумеющееся и необходимое. В этой связи уместно вспомнить слова Александра Зиновьева о том, что американизация и западнизация нашей планеты вкупе с глобализацией — это всё грани одного и того же процесса. Вот точная цитата:

«Все эти понятия обозначают один и тот же процесс, лишь рассматриваемый с различных точек зрения. Этот процесс является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым. С этой точки зрения он может быть назван процессом западнизации человечества. Поскольку в западном мире доминируют США, поскольку они распоряжаются большинством ресурсов Запада и планеты, этот процесс может быть назван американизацией человечества. Поскольку над США и над всеми западными странами господствуют сверхобщественные явления, объединяющиеся в той или иной мере в общезападном сверхобществе, зоной активности которого становится вся планета, этот процесс может быть назван глобализацией человечества. Этот процесс еще только начался. Им будет заполнена вся история человечества в XXI веке. Похоже на то, что это будет история, которая по своей трагичности намного превзойдет все трагедии прошлого».

Очень актуальные мысли, особенно с учётом того, что, по словам Владимира Путина, Россия из «Большой восьмерки» не выходила, то есть остаётся участником всех этих процессов.

Глобализация

Вернёмся, однако, к торгово-экономическим противоречиям между США и их европейскими союзниками, а также Канадой. Да, они носят серьёзный характер и всегда будут влиять на взаимоотношения внутри совокупного Запада. Европейцы привыкли злоупотреблять своим союзничеством с «единственно мировой супердержавой», и США предстоит пройти нелёгкий путь преодоления этих злоупотреблений. Полностью, однако, преодолеть их никогда не удастся.

Вместе с тем, эти противоречия и для США, и для западных европейцев, и для Японии, не говоря уже о Канаде, всегда будут на втором месте, далеко уступая первенство политической сплочённости Запада. И мы должны ясно отдавать себе отчёт в том, что степень этой политической и историко-культурной сплоченности сегодня выше, чем степень сплоченности России и дружественных нам стран в Евразии во всех существующих между ними сегодня форматах взаимодействия. Или сплочённость в рамках БРИКС. Говорю это с большим сожалением. Великобритания, Германия, Франция, Италия вносят в поддержание этой сплоченности свою немалую и заинтересованную лепту, чего не могу сказать о наших соседях. Кроме того, в пользу сохранения силы и единства Запада работают мировые структуры согласования и управления.

Соответственно, наиболее кричащие из имеющихся между США и их союзниками противоречий будут преодолены. Это потребует усилий и компромиссов. В том числе и со стороны США. Но со стороны европейцев такие шаги будут точно более существенными.

Саммит «Группы семи» и встреча лидеров ШОС, а также визит президента России в Китай удачно совпали. В отношениях с партнёрами в Евразии, как и в рамках БРИКС, у России тоже есть немало проблем, но это проблемы совершенно иного свойства, чем проблемы в отношениях с Западом. Последние в любых западных форматах, к которым относится и «Семёрка-восьмёрка», в благоприятном для нашей страны ключе урегулированы в принципе быть не могут. Хочется, чтобы понимание этого в Кремле возрастало.