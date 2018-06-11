У противников президента Трампа в США появился манифест: новая книга бывшего директора ЦРУ и директора Агентства национальной безопасности Майкла Хайдена под интригующим названием «Удар по разведке». Впрочем, в переводе слово разведка можно заменить на интеллект — «Assault on Intelligence».

ЦРУ

Автор книги входит в неформальную группу неприятелей Трампа — тузов разведсообщества. Речь идет о безустальных критиках, не смирившихся с избранием президента, бросившего вызов истеблишменту. Это бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, уволенный Трампом глава ФБР Джеймс Коми, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер и бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

Правды ради следует сразу подчеркнуть: Майкл Хайден подчеркивает в своей книге, что Трамп был избран законно, а посему — даже призывает коллег способствовать его успеху покамест он руководит страной. При этом он искренне желает президенту поражения, но на выборах. Его коллега Бреннан отличается радикализмом по отношению к нынешнему правителю США, а Майкл Морелл, напротив, поговаривает последнее время о том, что у следствия нет реальных материалов против президента. Тем не менее, первое интервью после выхода книги Хайден дал Мореллу, для его подкаста.

Главный тезис книги — система аналитики или понимания информации претерпевает глубинный кризис. Хайден сравнивает это с трехслойным пирогом. Фундамент — это американское общество, страдающее склонностью к иррациональному восприятию мира. Посередине — президент Трамп и его единомышленники, руководствующиеся инаковыми принципами, нежели их предшественники. А наверху — российское вмешательство вредительского характера.

Gage Skidmore Майкл Хайден

Это требует разъяснения. Согласно мироощущению Хайдена, его соотечественники в их суждениях все более отдаляются от рационального подхода, основанного на фактах. Они больше реагируют инстинктивно, используя принцип «свой — чужой», полагаются на интуицию. Тем же страдает и нынешняя вашингтонская администрация, начиная с президента Трампа. Согласно Хайдену, Трамп пришел к власти на гребне этой тенденции, а теперь усугубляет ее своими словами, а иногда и делами.

Особенно интересен подход Хайдена к российской тематике. Он утверждает, что Россия не является сегодня конкурентом США ни в каком смысле, в отличие от Китая. Тем не менее, Россия способна на операции по порче и дестабилизации. Он приводит пример, как в 2015 году жители Техаса были напуганы слухами о том, что обычные военные маневры были предназначены для введения чрезвычайного положения. Хайден пишет, что это была совместная работа местных «альтернативных правых» (Alt-right) и «питерских ботов». Он рассказывает, что атмосфера в городе вследствие слухов была накалена настолько, что пришлось ввести силы Национальной гвардии. Как и все его коллеги, Хайден также обвиняет Россию во взломе электронной почты демократической партии с последующим «сливом» в Викиликс.

Согласно версии Хайдена, Россия умело использует внутренний кризис в США для расшатывания их системы. Но это для него больше симптом, нежели причина. Главное зло, сообразно его пониманию, — отход от рационализма в анализе реальности и в принятии решений.

Франсиско де Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1799

При анализе политики нынешнего президента США мы обнаружим, что он видит картину мира обобщенно и всегда пытается уловить главное. Поэтому Трамп не любит длительных дискуссий с представителями разведсообщества о подробностях их работы. Но он молниеносно схватывает сущность хода событий. Трамп любит охватить картину визуально и целостно, а не погружаться в мелкие детали. Хайден сам пишет, что Джорж Буш любил длительные дискуссии и споры со спецслужбистами, Барак Хуссейн Обама предпочитал сам подробно и детально изучать документы, а Дональд Трамп пытается быстро ухватить весь смысл.

А далее идет список претензий к нынешнему президенту, главной из которых является ослушание рекомендаций разведсообщества. Это касалось расторжения сделки с Ираном, переноса посольства в Иерусалим и жесткой позиции по отношению к главным партнерам США в вопросе торговли. Мы не видим покамест никаких крупных провалов у Трампа, которые можно было бы сравнить с решением о вторжении в Ирак или с решением распустить армию Саддама или же — выйти из Ирака.

Можно спорить, верит ли сам Хайден в содержимое собственной книги или же занялся безоглядно прямой пропагандой. В любом случае, книга его будет служить пропагандистской цели.

Не случайно, что в списке радиостанций, телеканалов и интернет-ресурсов, которые беседовали с Хайденом о его книге, вы не найдете представителей консервативных СМИ. Это организованная попытка представить значительную часть американцев и их президента людьми с предубеждениями, отдаленными от рационального мышления. Им противопоставляются главы разведслужб в прошлом.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить широкое использование этих доводов в ходе начавшейся предвыборной кампании в США. Палата представителей и треть Сената идут на переизбрание. Но поможет ли демократам манифест Майкла Хайдена?