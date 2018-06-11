Похоже, решение российских властей проложить до Курил оптоволоконный кабель и привлечь для этого крупную китайскую компанию не на шутку переполошило японское правительство. Протест МИД Японии по этому поводу направлен не только Москве, но и Пекину.

Япония

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что «подобные действия опираются на не имеющий законных оснований захват островов». «По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении вопроса принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — сказал Суга. Протест передали через посольство Японии в МИД России еще 7 июня.

РИА Новости отмечает, что заявление Суга о «не имеющем законных оснований захвате» Курильских островов не характерно для последних лет, когда «на фоне активно развивающихся двусторонних контактов японские чиновники воздерживались от употребления слов «незаконный захват» в отношении островов». Однако от употребления этих грубо искажающих исторические факты и оскорбляющих нашу страну и освободивших планету от жестокого японского милитаризма советских солдат и офицеров воздерживаются далеко не все японские политики и пропагандисты. К подобному смягчению тона и изменению традиционного в Японии антисоветского и антироссийского лексикона прибегли в основном премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его окружение, которые задались целью «по-хорошему, путем уговоров» побудить российское руководство и лично президента РФ Владимира Путина идти на уступки незаконным территориальным требованиям.

Ёсихидэ Суга

Националистически настроенные японские политики, ученые и СМИ продолжают употреблять в адрес нашей страны оскорбительные клише периода «холодной войны». Как и прежде, они стремятся убедить свое население в том, что Москва в годы войны якобы действовала, как «вор на пожаре», напала в нарушение пакта о нейтралитете (однако пакт был денонсирован правительством СССР ещё 5 апреля 1945 года), «незаконно захватила исконные японские территории», а «путинская Россия продолжает их удерживать».

Если в советское время подобные исходящие из Японии, тем более из правительственных кругов, оскорбительные высказывания встречали решительный отпор, то ныне до общественности не доводится, как воспринимают в МИД РФ и правительстве в целом неуклюжие и не обоснованные протесты, идущие в разрез с дипломатической практикой о невмешательстве во внутренние дела. В связи с этим напомним, что в Совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, являющейся основой и современных дипломатических отношений двух стран, четко определено, что «СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера».

По поводу характера выражения японского недовольства находим такое определение: «Нота протеста, достаточно распространённый дипломатический приём в международных отношениях. Как правило, нота протеста направляется правительством одной страны правительству другой, чтобы выразить своё отношение к какому-то действию. На самом деле, это серьёзный дипломатический документ, за которым могут последовать конкретные действия». Есть два основных способа ответа на официальный протест — принятие или отклонение. Как поступает российское внешнеполитическое ведомство с участившимися японскими протестами, не сообщается, что представляется, по меньшей мере, странным. Ведь узнав о претензии иностранного государства, общество вправе знать реакцию представляющего его интересы ведомства и руководства страны. Насколько помню, раньше так и было.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

А пока власти определяют свое отношение к японским протестам, наши люди отвечают по-своему, причем в большинстве случаев прямо и по существу. Приведем лишь несколько не содержащих всей глубины возмущения (а таких большинство) откликов на сообщение РИА Новости о протесте МИД Японии по поводу оптоволоконного кабеля на Курилы.

tapir01463

Сначала эти острова, потом другие отдайте, там и Камчатку, затем и глядишь в Сибирь полезут, ведь воевали они в гражданскую, до самого Омска дошли. Пусть сначала вернут золото, которое лежит в их банках и принадлежит России.

skoriy59

И какого чёрта? Это для них это «спорные территории», а для нас просто один из районов России! Куда хотим, то и прокладываем!

Владимир Карельский

Протестовать надо было против заключения союза с фашистской Германий. Лезть во внутренние дела соседей некрасиво…

Надежда Москалева

Незаконный захват? Япония забыла историю. Что ж не возмущаются присутствием военных баз США на своей территории?

mail330

Пофигу на ваши протесты, это наша земля и что хотим на ней, то и делаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Блудова Татьяна

«Рассмотреть возможность передачи» не означает обязательной передачи. Рассмотреть и отказать — вполне реальный вариант. Тем более что Москва соглашалась рассмотреть вопрос ПОСЛЕ заключения мирного договора, а Япония настаивает уже, что отдайте острова, тогда договор подпишем, и как-то забыли, что они войну проиграли… И именно поэтому США свои базы на территории Японии наставили и плюют на то, что мешают местным. Откровенно опасное соседство, источник криминальных событий и всякого хлама, падающего на головы. В буквальном смысле.

Уоррен Черни

С больший уважением отношусь к Японии, их истории и культуре, но… простите, надо помнить о здравом смысле, а смысл здравый в том, что на территории РФ, а Курилы это — территория РФ, мы имеем право прокладывать, что угодно и куда угодно и никого это не касается.

P.S. Когда материал был уже подготовлен, из Токио пришла информация о том, что «Россия не принимает территориальные претензии Токио по южным Курилам, стороны ищут компромисс не по нему, а по вопросу заключения мирного договора». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин. «Мы территориальных претензий в свой адрес не принимаем ни на каком направлении, в том числе в южнокурильском. Последовательно исходим из того, что южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами», — заявил дипломат.