



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4 — 10 июня 2018 года стали: папа Франциск призвал помнить первых школьных учителей; протесты в Иордании угрожают монархии; формат переговоров в Осло между израильтянами и палестинцами себя исчерпал; обещание вице-президента США помочь Ираку не выполнено; победа правящей турецкой партии зависит от курдов; в Ватикане работает выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской» и другое.

В субботу, 9 июня, на ватиканский железнодорожный вокзал прибыл «Детский поезд», рассказывает Vatican News (Ватикан). Юных участников ежегодного проекта Папского совета по культуре встречал папа Римский Франциск. Задавая вопросы понтифику, дети прежде всего интересовались его детством: какой была школа, в которую ходил папа, в какие игры он любил играть, кем хотел стать? Франциск рассказал, что он изучал профессию химика и несколько лет работал по специальности, но не чувствовал себя реализованным, поскольку хотел делать что-нибудь для других людей. Он даже думал стать врачом, но однажды «внезапно» почувствовал призвание к священству. Любимыми играми его были футбол (ввиду отсутствия особых данных для других позиций он стоял на воротах), а также воздушный змей. А еще он со своими друзьями очень любили принимать участие в карнавальных шествиях. Во время беседы с детьми больше всего Франциска заинтересовал вопрос о его первых учителях. Рассказав о своей первой учительнице по имени Стелла, с которой общался до самой ее смерти, понтифик объяснил, почему так важно помнить о первых школьных наставниках: речь идет о корнях нашей культуры, наряду с семьей.

(сс) w2.vatican.va Папа Римский Франциск общается с детьми

Иорданский король Абдалла II назначил 5 июня нового премьер-министра страны, им стал Омар Раззаз, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Раззаз возглавил правительство в ситуации, когда страна переживает серьезный экономический и социальный кризис, который после массовых впечатляющих, но мирных уличных протестов привел к отставке кабинет Хани аль-Мульки. Король заявил, что «правительство должно немедленно содействовать диалогу, координируя его с парламентом и с участием политических партий, профсоюзов и организаций гражданского общества, для разработки законопроекта о налогообложении». Протесты в Иордании начались 30 мая. Людей разозлила предложенная аль-Мульки налоговая реформа, которая предусматривала повышение на 5% налога для физических лиц и на 20−40% для компаний на фоне роста цен на хлеб, электричество и топливо. К этому королевство подталкивал Международный валютный фонд, требующий проведения структурных реформ и сокращения дефицита. Иордания находится в критической ситуации, уровень безработицы составляет 18,5%, пятая часть населения живет за чертой бедности. Государственный долг составляет 95% от ВВП. Поможет ли смена правительства? Как говорит Абдалла II, «Иордания сегодня находится на перепутье: либо она выйдет из кризиса и предложит достойную жизнь своим гражданам, или, не дай Аллах, пойдет по пути неизвестности».

Twitter @OmarRazzaz Омар Раззас

Волна протестов, пока что мирных, вспыхнувшая недавно в Иордании, касается не только фискальной политики, заявил в интервью AsiaNews (Рим, Италия) иорданский профессор Амер аль-Сабайлех, но и «экономического и политического положения», а также государственного управления и самой монархии. Он отмечает признаки социальной напряженности, которое, вероятно, будет возрастать, поскольку Иордания граничит с Ираком и Сирией, попавшими под каток терроризма и преступности. Внутренняя слабость может превратить мирные иорданские протесты в нечто «экстремистское». Впервые в новейшей истории страны даже монархия, кажется, оказалась в бедственном положении из-за раздражения обнищавшего населения и возможного роста исламского экстремизма. Поэтому манифестации выглядят как верхушка айсберга. «Я не думаю, что протесты закончились, — подчеркивает профессор. — Мы вступаем в новую фазу. Речь идет не о конкретном законе о повышении налогов, а о накоплении многих ошибок на протяжении многих лет». Люди устали от сложившегося статус-кво. Они хотят справедливости и судебных процессов над теми, кто привел к упадку страны.

Апостольский администратор Латинской патриархии Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла считает, что формат переговоров в Осло между израильтянами и палестинцами себя исчерпал и поэтому нужно искать новые пути и новые каналы для диалога, отмечает Vatican insider (Турин, Италия). По его словам, перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим «не изменил положения Церкви на Ближнем Востоке», но «с политической точки зрения» это «сбросило» отношения между израильтянами и палестинцами» и спровоцировало волну эскалации насилия. Израиль сегодня действует с позиции силы, в то время как в секторе Газа ситуация «отчаянная». Концепция «двух народов и двух государств» являлась идеальной, но ясно, что переговорный процесс, вытекающий из соглашений в Осло, уже неактуален. Церковь не может «предлагать политические решения», сказал Пиццабалла, однако она способна внести фундаментальный вклад в дело мира. Это и будет целью экуменической встречи в день молитвы за мир на Ближнем Востоке, намеченной папой Франциском в Бари на 7 июля.

«Очень больно видеть, что христиане вынуждены покидать Сирию и в таком большом количестве, — рассказал в беседе с L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II. — Это тревожная ситуация не только для нас, но и для всего мира… Сегодня мы сталкиваемся с серьезным риском того, что Сирия, Ирак и Турция останутся без христиан. Бегство христианского населения — это явление, которому необходимо противостоять, помогая христианам остаться. К счастью, на протяжении многих лет у нас было правительство, дружественное к христианам, правительство, которое всегда поддерживало религиозную свободу и свободу вероисповедания. Правительство, которое позволило христианам чувствовать себя признанными. Есть опасения, что без этого правительства христиане могут стать жертвами преследований. Альтернатива, которая ждет нас и которая нас беспокоит — это исламское правительство, что произошло в других ближневосточных странах. Очевидно, что «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к завоеванию Сирии».

Николай Фешин. Выход из катакомб после моления. 1903

Как заявил в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) халдейский католический архиепископ Башар Варда, обещанная вице-президентом США Майком Пенсом помощь не видна на исконных христианских землях, опустошенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выступая в октябре прошлого года на ежегодном ужине солидарности в защиту христиан в Вашингтоне, вице-президент заявил, что «христиане на Ближнем Востоке не должны полагаться на международные институты, когда Америка может помочь им напрямую». Это значило, по его словам, что госдепартамент США прекратит финансирование «неэффективных» усилий ООН и вместо этого предоставит американскую помощь непосредственно церквям, учреждениям и организациям, чтобы помочь пострадавшим от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп иракским общинам. Но обещания Пенса пока что мало материализовались на местах. Как говорит архиепископ Варда, ситуация с оказанием прямой помощи христианам только ухудшилась. Монсеньор возложил главную вину за бездействие на ненадлежащее принятие решений должностными лицами USAID, которым было поручено управлять гуманитарным грантом на сумму в 35 миллионов долларов, выделенном для Северного Ирака. «Позвольте мне уточнить, — сообщил Варда. — На нашем попечении до сих пор находятся многие христианские семьи из Мосула, Телль-Кеппе и других христианских поселений, которые не участвуют ни в каких планах ООН, USAID или кого-либо еще. Эти христиане не могут вернуться в свои дома из обоснованного страха за свою жизнь. Сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этих городах, возможно, побрили бороды, но их менталитет не изменился… Нам все еще помогает организация «Помощь Церкви в беде», «Рыцари Колумба», правительство Венгрии оказывает сильную поддержку, мы благодарим Бога за это. Но за исключением этих трех доноров большинство других перенесли внимание на трагедию в Сирии и других местах».

Более 160 католических организаций по всему миру обратились к конгрессу США с критикой политики президента Трампа, передает KATHPRESS (Вена, Австрия), назвав его решение выйти из ядерной сделки с Ираном трагедией, которая может поставить под угрозу мир во всем мире. Инициатором декларации выступила Pax Christi International, глобальная католическая сеть с более чем 120 подразделениями. 160 организаций из 19 стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что действия Вашингтона приведут к усилению напряженности на Ближнем Востоке и подрывают переговоры с Северной Кореей.

Избирательная кампания по выборам президента Турции и парламента проходит напряженно в курдских регионах страны, сообщает La Croix (Париж, Франция). Голосование назначено на 24 июня. И его результаты в юго-восточных провинциях будут иметь решающее значение для перспективы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) получить большинство в Национальном собрании. После введения чрезвычайного положения после попытки неудачного государственного переворота в 2016 году и возобновления боевых действий избиратели-курды с подозрением относятся к ПСР и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Правящая партия потеряла доверие народа, однако оппозиционная прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) стала сегодня полностью пассивной. ДПН пытается выжить, выдвинутый от нее кандидатом в президенты Селахаттин Демирташ агитирует из тюремной камеры, куда его отправили по обвинению в «террористической деятельности». Демократической партии народов нужно заручиться поддержкой, как минимум, 10% избирателей, чтобы попасть в парламент. Иначе Партия справедливости и развития может получить все места в курдском регионе, окруженном специальными силами безопасности, а его города теперь находятся под непосредственным управлением Анкары. Все оппозиционные партии опасаются массового мошенничества. Они помнят референдум по внесению поправок в конституцию, прошедший в апреле 2017 года, который с небольшим перевесом выиграл Эрдоган посредством принятия избирательных бюллетеней сомнительного происхождения.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Законодательное собрание Канберры приняло закон, который отменяет тайну исповеди, предписывая католическим священникам сообщать об исповедующихся педофилах, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). С резкой критикой выступил епископат. «Священники обязаны соблюдать обет сохранить тайну исповеди, — заявил архиепископ Канберры Кристофер Проуз. — Кто без этого решится исповедовать свои грехи?» В статье, опубликованной в The Canberra Times, архиепископ предупредил, что австралийское «правительство угрожает свободе вероисповедания, назначая себя экспертом по религиозной практике и пытаясь изменить таинство исповеди, не улучшая при этом безопасность детей». Генеральный прокурор Австралийской столичной территории (АСТ) Гордон Рамсей сообщил, что ситуация является «сложной» и должна быть обсуждена с «религиозными лидерами и общиной» в течение ближайших месяцев. Однако политики уже выразили озабоченность. Член Законодательного собрания АСТ Эндрю Уолл не согласен с отменой тайной исповеди, поскольку это «значительно ущемляет свободу выражения мнений и религиозные права». Его коллега Вики Данн, католичка, призывает «остановиться и подумать дважды, прежде чем мы примем законодательство, которое требует от католических священников нарушить тайну исповеди».

Карл Брюллов. Исповедь итальянки. 1827-1830

Почему государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин присутствует на собрании Бильдербергской группы, задается вопросом Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Бильдербергская группа рассматривается теоретиками заговора вроде теневого мирового правительства, однако список участников, опубликованный на ее веб-сайте, говорит, что она есть нечто гораздо менее угрожающее. Много известных имен из банковского мира, академических кругов, журналистики и политики, но мало кто из них в настоящее время находится у власти в правительствах. Вместе с тем присутствие кардинала, безусловно, заслуживает комментариев, тем более что его не приглашали ранее и он единственный присутствующий на встрече религиозный деятель. Хочется надеяться, что кардинал на различных заседаниях и в кулуарах найдет людей, желающих поговорить с ним, например, о социальном учении Церкви. Или обсудить экологические вопросы, о которых Церкви есть что сказать, равно как о вопросах защиты жизни. Как показали недавние события в Ирландии и Великобритании, Церковь изо всех сил пытается добиться, чтобы ее услышали по этим проблемам. Паролин — это человек, который много путешествовал. Его мнение о мире наверняка заинтересует остальных участников встречи. Госсекретарь посещал Россию, сам Ватикан старался держать открытыми каналы диалога с церковными и светскими кругами. И это может помочь Святому престолу с его новым непростым собеседником, новым итальянским правительством, которое также стремится восстановить отношения с Москвой. Участие Паролина в саммите Бильдербергской группы, безусловно, повысит авторитет кардинала на международном уровне. Правда, ни один из людей, с которым он увидится, не имеет права голоса на следующих папских выборах.

(сс) Pufui Pc Pifpef I Пьетро Паролин

С 30 мая по 13 июня в Латеранском дворце рядом с папской базиликой проходит мультимедийная и интерактивная выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской», рассказывает Vatican News (Ватикан). Проект является частью фестиваля «Русские сезоны» в Италии. В ходе выставки, основанной на хронологии исторических событий, посетители могут ознакомиться с историей Русской православной церкви накануне и после Октябрьской революции, узнать о преследовании христианства в Советском Союзе, а также о канонизации российских исповедников и новомучеников. Отдельная часть выставки посвящена гонениям атеистического режима на Католическую церковь в России. Материалы экспозиции — исторические фотографии, документы и цитаты времен гонений — представлены с помощью современных мультимедийных технологий: малых архитектурных инсталляций, интерактивных книг, плакатов, стендов с видеопроекциями и сенсорными экранами. Организатором мероприятия выступили Патриарший совет по культуре и Фонд содействия сохранению христианских ценностей при поддержке министерства культуры России, а также Папских советов по культуре и содействию христианскому единству. В открытии выставки приняли участие президент Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази, глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и посол России при Святом престоле Александр Авдеев. Кардинал Равази назвал выставку мероприятием высокой экуменической ценности и выделил в ней три важных аспекта: «экуменизм крови, который объединяет наши Церкви и о котором часто говорит папа Франциск»; «христианское мученичество, отображенное с помощью новейшей цифровой культуры», а также «межконфессиональный, а не просто экуменический диалог». Кардинал подчеркнул глубокое различие между христианским мученичеством и «извращенной концепцией» мученичества, лежащей в основе современного фундаментализма. По словам иерарха, «пожертвование жизнью ради веры подчеркивает ее красоту, и это не может превращаться в убийство других людей».

(сс)Allie_Caulfield Латеранский дворец

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.