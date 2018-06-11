



Kremlin.ru После Сочи на очереди Москва

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 14 июня в московских «Лужниках». Это его первый визит в столицу России в новом качестве. Заметим, что глава азербайджанского государства Ильхам Алиев после выборов в качестве первой страны для официального визита выбрал Турцию. Информацию о приезде Пашиняна в Москву подтвердила армянская и российская стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин увидится с главой правительства Армении. «Да. Ждем на футбол», — сказал Песков.

Ru.fifa.com В ожидании гостей

По некоторым — пока еще не подтвержденным данным — это будет не просто встреча, но и пройдут переговоры Путина и Пашиняна. Пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян заявил, что «более подробная повестка визита будет обнародована в надлежащие сроки». Здесь нет ничего необычного. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва выслала приглашения посетить мундиаль «всем главам государств и правительств». Откликнулись, правда, далеко не все. Столичный мэр Сергей Собянин в ходе открытия Городского оперативного штаба ЧМ-2018 сообщил, что ожидается более десяти глав государств. Ереван, как и прежде, подтвердил свое участие в спортивном празднике. Но дело не только в нем. Приедет на чемпионат мира по футболу и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Агентство Казинформ цитирует его слова:

«В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать. Чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Подобное заявление в определенном смысле политизирует ситуацию и придает визиту в Москву премьер-министра Армении особый оттенок и значение. Складывающаяся ситуация невольно вызывает ассоциации с событиями сентября 2009 года, когда накануне подписания между Ереваном и Анкарой известных цюрихских протоколов о нормализации отношений и открытии границ сработала так называемая футбольная дипломатия. Тогда Армения и Турция попали в одну группу отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2010 года, турецкий президент Абдулла Гюль посетил Ереван, после чего начался короткий и в конечном счете неудачный период оттепели во взаимоотношениях между двумя странами. Конечно, приведенная историческая параллель условна, но она наводит на многие размышления.

Россия заняла в целом нейтральную позицию в отношении смены власти в Армении и прихода к власти Пашиняна. Сейчас аналитическое информационное пространство перенасыщено самыми невероятными версиями, включая конспирологического типа, относительно причин «армянских потрясений», именуемых еще и «революцией любви», суждениями относительно возможного нового внешнеполитического курса страны. Вместе с тем встреча Путина с Пашиняном в Сочи, недавние переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Армении в Москве подтвердили намерения двух стран и дальше развивать и укреплять между собой стратегическое партнерство. Тем более что Ереван не пошел по пути ни Грузии, ни Украины, где «цветные революции» сопровождались геополитическими изменениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Правда, в Армении есть силы, которые критикуют некоторые аспекты сотрудничества с Россией. Но если вдуматься, в их суждениях содержатся рациональные зерна, с которыми должна была давно считаться Москва. Путин должен по-новому ввести Пашиняна — не как «белую ворону» — а как союзника по ОДКБ и члена Евразийского экономического союза, перестать при этом оглядываться на Астану, за спиной которой маячит Баку. Учитывая пока еще существующую конфронтацию с США и ЕС, использовать новую Армению, получившую поддержку на Западе, в качестве моста для прорыва на западном направлении. Ведь Азербайджан и Грузия в этом отношении для России являются отрезанным ломтем. Тбилиси взял курс на интеграцию в ЕС и НАТО, Азербайджан делает ставку на военно-политический союз с Турцией.

Так что между Путиным и Пашиняном должен состояться серьезный разговор. И, конечно, они не смогут обойти стороной перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ранее армянский премьер заявил, что считает Республику Арцах (Нагорный Карабах) стороной конфликта и выступил за участие Степанакерта в переговорном процессе. Перед его глазами есть опыт попыток урегулирования конфликтов в Приднестровье, Грузии и на Украине. Тбилиси по известным причинам уже свыкся с наличием на своей бывшей территории новых республик. Все идет к тому, что и Киев будет вынужден признать фактор Донецкой и Луганской народных республик, если откажется от переговоров с ними, что предусматривается Минскими соглашениями. Что касается Азербайджана, то он не имеет почти никакого отношения к жизни своего бывшего региона. Однако вовлеченность Баку в переговоры с Республикой Арцах могла бы открыть новые возможности для национальной дипломатии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Парадокс, но факт. Алиев официально обозначает конфликт через запятую как «армяно — азербайджанский, нагорно-карабахский». Если это «армяно — азербайжанский» конфликт, то Азербайджан находится в конфликте с ОДКБ. Но если это «армяно — азербайджанский нагорно-карабахский конфликт», то нужно вести переговоры со Степанакертом. Именно об этой формуле и говорит Пашинян, фактически сужая этнополитические амбиции Еревана. Но Баку почему-то делает вид, что не усматривает смысла в предложениях армянского премьера, хотя и понимает, что в Республике Арцах сформировалось новое поколение граждан, которые просто не представляют своей жизни в составе Азербайджана. А в Москве, как говорит Лавров, если «Азербайджан и Армения придут к договоренности об участии Нагорного Карабаха в качестве стороны, мы отнесемся к этому решению с уважением».

Кстати, для участия в церемонии открытия ЧМ-2018 в Россию прибудет и президент Азербайджана. Теоретически можно предполагать, что Путин попытается свести вместе Алиева и Пашиняна для установления между ними конструктивных контактов. А что будет на практике?